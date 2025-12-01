تمكين تسريع الذكاء الاصطناعي: openEuler تكشف عن أول نظام تشغيل (OS) جاهز لمنصات SuperPoD وترحّب بانضمام AMD وInspur Cloud وDigital China إلى مجتمعها

منذ إطلاقها كمشروع مفتوح المصدر في عام 2019، نمت openEuler بسرعة لتضم اليوم أكثر من 2,100 مؤسسة عضو وأكثر من 23,000 مساهم عالمي. من المتوقع أن تتجاوز قاعدة تثبيت أنظمة التشغيل المبنية على نظام openEuler حاجز 16 مليون عملية نشر بحلول نهاية عام 2025، مما يجعلها أحد الخيارات المفضلة لجهود التحول الرقمي عبر قطاعات الإنترنت والاتصالات والتمويل والمرافق والطاقة في الصين.

بالنظر إلى المستقبل، يركز المجتمع على المرحلة التالية من النمو والابتكار. بحلول نهاية عام 2025، ستُطلِق openEuler رسميًا الجيل الجديد من نظام التشغيل المصمم لمنصات SuperPoD، مما يرسخ الأساس لعصر الذكاء الاصطناعي ويُعزز التعاون العالمي.

في كلمته الرئيسية، أكد Cheng Xiaoming، رئيس مجلس إدارة مؤسسة OpenAtom، أن المصدر المفتوح يزدهر بالتعاون، وأن منظومات الابتكار تنمو بالجهد المشترك. وأشار إلى أن كل خطوة تخطوها openEuler تعتمد على التنسيق الوثيق بين شركاء الأجزاء المادية، ومورّدي البرمجيات، والمطورين حول العالم.

إصدار أول نظام تشغيل من openEuler مُخصّص لمنصات SuperPoD

مع النمو غير المسبوق في أحمال عمل الذكاء الاصطناعي، بدأت مجموعات الخوادم التقليدية تعجز عن مواكبة الطلب المتسارع. ولهذا يتجه القطاع نحو منصات SuperPoD — وهي مجموعات حوسبة فائقة الضخامة تدمج عدة آلات مادية في وحدة حوسبة موحّدة قادرة على تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتنفيذ الاستدلال — لمواجهة هذه التحديات.

في القمة، أعلن الدكتور Xiong Wei، رئيس لجنة OpenAtom openEuler، عن openEuler 24.03 LTS SP3، وهو أول إصدار يدعم منصات SuperPoD.

وقد حدد ثلاث قدرات رئيسية يجب أن توجد في أي نظام تشغيل من هذا النوع:

تجريد الموارد العالمية مع عنونة موحدة للذاكرة وتجميع الأجهزة

دمج الموارد المتباينة باستخدام وصلات اتصال عالية النطاق الترددي ومنخفضة الانتظار

رؤية عالمية للموارد مع واجهات برمجة تطبيقات متوافقة وأصلية لتحرير أداء أحمال عمل الذكاء الاصطناعي على منصات SuperPoD

وذكر أن openEuler ملتزمة بتبني حوسبة SuperPoD والذكاء الاصطناعي، وتسريع وتيرة العولمة، وتقديم خيار جديد للعالم في مجال أنظمة التشغيل.

تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي لتسريع رقمنة الصناعة

حل الذكاء الاصطناعي المتكامل: Intelligence BooM - 2511 Qiaoyumian""

بالنسبة لأحمال عمل الذكاء الاصطناعي في مراكز البيانات، قدّمت openEuler أحدث إصدار من حل الذكاء الاصطناعي المتكامل مفتوح المصدر Intelligence BooM — وهو إصدار 2511 Qiaoyumian""، وذلك بعد إصدار 2507 "Huimian" في يوليو 2025 (اِسما كلا الإصدارين مستوحى من أطباق المعكرونة الصينية التقليدية).

يدعم الإصدار الجديد ما يلي:

إعادة الضبط الدقيق لأكثر من 50 نوعًا من النماذج

زيادة الكفاءة بنسبة 10%–30% في الاستدلال المتباين

التكيف السريع لتطبيقات وكلاء الذكاء الاصطناعي

وقد بدأ استخدام الحل تجاريًا بالفعل من قِبل الشركاء، ومنهم Powerleader وHUAKUN.

بناء الجيل القادم من الأتمتة الصناعية

في مجال الأتمتة الصناعية، تواصل openEuler تطوير قدراتها المدمجة، بما في ذلك نشر إطار الأنظمة ذات مستويات الأهمية المختلطة (MICA)، ونواة UniProton الفورية، والتكنولوجيا الافتراضية المدمجة في openEuler.

وتحقق هذه التقنيات معًا استجابة على مستوى الميكروثانية، كما تم نشرها في مؤسسات مثل China Southern Power Grid وPhoenix Contact، مما يُسرّع من تقارب تكنولوجيا المعلومات (IT) والتكنولوجيا التشغيلية (OT).

حل الحوسبة السري لنظام openEuler المبني على معمارية Arm CCA

يبقى الأمن أولوية قصوى مع تسارع تبني الذكاء الاصطناعي.

أطلقت openEuler بالتعاون مع Arm، وLinaro، وBaidu AI Cloud، وKylinSoft، وKylinsec، وUnionTech، وجامعة شانغهاي جياو تونغ، وجامعة هواتشونغ للعلوم والتكنولوجيا، والاتحاد العالمي للحوسبة (GCC)، أول حل حوسبة سري في العالم مبني على معمارية Arm CCA على نظام تشغيل مفتوح المصدر.

مزايا الحل:

يوفّر دعمًا كاملًا للآلات الافتراضية ( VMs ) السرّية المعتمدة على CCA

يجعل openEuler أول نظام تشغيل مفتوح المصدر يقدّم دعمًا أصيلًا للآلات الافتراضية المعتمدة على CCA

يحقق أداءً عاليًا بكلفة لا تتجاوز 5% من خلال قنوات إدخال/إخراج موثوقة

يحافظ على المنظومة البرمجية الواسعة لـ openEuler مع دمج أعباء عمل الحوسبة السرّية بسلاسة

أشار Grant Likely، الرئيس التقني (CTO) في Linaro، إلى مساهمة Linaro طويلة الأمد في منظومة Arm، مؤكدًا أنه منذ انضمامها إلى مجتمع openEuler عام 2021، لعبت دورًا محوريًا في تمكين معمارية Arm CCA على نظام openEuler.

تعزيز المنظومة العالمية وتوسيع التعاون الدولي

شهد هذا العام انضمام كل من AMD وInspur Cloud وDigital China إلى مجتمع openEuler كأعضاء جدد. وبهذا، تكون شركات تصنيع المعالجات الثلاث الكبرى — Intel وArm وAMD — الآن جزءًا من المجتمع، مما يمثل إنجازًا بارزًا.

أكدت Maria Tang، نائبة الرئيس المؤسسي في AMD، على شراكة AMD المفتوحة مع السوق الصينية، واستمرار تعاونها مع openEuler في الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والحوسبة السرية. كما أشارت إلى أن AMD قد كيّفت منتجات معالجات الخوادم الخاصة بها بالكامل للعمل على openEuler، مما يضمن تكاملاً سلسًا عبر المنصة.

وشدد Andrew Wafaa، المدير الأول لمجتمعات البرمجيات والحاصل على الزمالة في Arm وعضو مجلس إدارة PyTorch، على التزام Arm بتحقيق توافق طويل المدى والابتكار المشترك مع openEuler.

خلال القمة، قدم المجتمع أول مجموعة من شركاء ريادة العولمة، ومنهم: LINX SOFTWARE، وChinasoft International، وWind River، وUnionTech، وxFusion، وHoperun، وKylinSoft، وKylinsec. سيعمل هؤلاء الشركاء معًا على تسريع اعتماد نظام openEuler عالميًا.

كما تُعمّق شركة openEuler تعاونها مع مؤسسات المصدر المفتوح العالمية. في الآونة الأخيرة، أنشأ المجتمع تعاونات تقنية جديدة مع مشروع Zephyr، ومؤسسة LF AI & Data. وحتى الآن، عقدت openEuler شراكات مع 15 منظمة مصدر مفتوح عالمية تغطي مجالات: الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والبيانات الضخمة، والحوسبة العنقودية، والأنظمة المدمجة.

