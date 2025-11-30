AIアクセラレーションを強化：openEulerが初のSuperPoD対応OSを発表、AMD、Inspur Cloud、Digital Chinaを歓迎

今後、コミュニティは次の成長と革新の段階に目を向けています。openEulerは2025年末までに、SuperPoD向けに設計された次世代OSを正式にリリースし、AI時代の基盤を築き、世界的なコラボレーションを強化する予定です。

OpenAtom FoundationのCheng Xiaoming氏は基調講演で、オープンソースはコラボレーションによって発展し、エコシステムは共同の努力によって成長すると強調した。彼は、openEuler のあらゆる前進は、ハードウェア パートナー、ソフトウェア ベンダー、および世界中の開発者間の緊密な連携に依存していると強調しました。

openEuler の SuperPoD 向け最初の OS リリース

AI ワークロードがかつてないスピードで増加するにつれ、従来のサーバー クラスターでは対応に苦労しています。業界はこれらの課題に対処するために、複数の物理マシンを AI のトレーニングと推論が可能な統合コンピューティング ユニットに統合する超大規模クラスターである SuperPoD へと移行しつつあります。

サミットでは、OpenAtom openEuler 委員会の議長である Xiong Wei 博士が、SuperPoD をサポートする最初のリリース バージョンである openEuler 24.03 LTS SP3 を発表しました。

彼は、このような OS に必要な 3 つの定義的な機能を概説しました。

統合メモリアドレス指定とデバイスプーリングによるグローバルリソース抽象化

高帯域幅、低レイテンシの相互接続による異種リソースの統合

SuperPoD AI ワークロードのパフォーマンスを最大限に引き出す、互換性のあるネイティブ API を備えたグローバル リソース ビュー

同氏は、openEulerはSuperPoDコンピューティングとAIを採用し、グローバル化を加速し、世界に新しいOSの選択肢を提供することに注力していると述べた。

AI機能の進化で産業のデジタル化を加速

フルスタックAIソリューション: Intelligence BooM 2511「喬弓庵」

データセンター AI ワークロード向けに、openEuler は、2025 年 7 月リリースの 2507「Huimian」に続く、Intelligence BooM フルスタック オープンソース AI ソリューションの最新リリース 2511「Qiaoyumian」を導入しました (両方のリリース名は、伝統的な中国の麺料理にヒントを得ています)。

新しいバージョンでは以下がサポートされます:

50 種類以上のモデルを微調整

異種推論における 10% ～ 30% の効率向上

10% 30% AI エージェントアプリケーションへの迅速な適応

このソリューションは、Powerleader や HUAKUN などのパートナーによってすでに商業的に採用されています。

次世代産業オートメーションの構築

産業オートメーション分野では、openEuler は、MIxed-CriticAlity システム フレームワーク (MICA) の展開、UniProton リアルタイム カーネル、openEuler Embedded 仮想化テクノロジなどの組み込み機能を継続的に進化させています。

これらのテクノロジーを組み合わせることで、マイクロ秒レベルの応答性を実現し、China Southern Power Grid や Phoenix Contact などの企業に導入され、IT と OT の融合を加速しています。

openEuler Arm CCA 機密コンピューティングソリューション

AI の導入が加速する中、セキュリティは依然として最優先事項です。

openEulerは、Arm、Linaro、Baidu AI Cloud、KylinSoft、Kylinsec、UnionTech、上海交通大学、華中科技大学、Global Computing Consortium（GCC）と共同で、オープンソースOS上で世界初のArm CCAベースの機密コンピューティングソリューションをリリースしました。

このソリューション:

CCA 機密 VM の完全なサポートを実装します

VM openEuler はネイティブ CCA VM サポートを備えた最初のオープンソース OS になります

CCA VM OS 信頼できる I/O チャネルを通じて 5% 未満のパフォーマンスオーバーヘッドを実現

I/O 5% openEuler の広範なソフトウェア エコシステムを維持しながら、機密コンピューティング ワークロードをシームレスに統合します。

LinaroのCTOであるグラント・ライクリー氏は、LinaroのArmエコシステムへの長期にわたる貢献を強調し、2021年にopenEulerコミュニティに参加して以来、同社はopenEuler上でArm CCAを実現する上で重要な役割を果たしてきたと述べました。

グローバルエコシステムの強化と国際協力の拡大

今年は、AMD、Inspur Cloud、Digital China が openEuler に新メンバーとして加わりました。これにより、Intel、Arm、AMD の 3 大チップ企業すべてがコミュニティに参加することとなり、重要なマイルストーンが達成されました。

AMDのCVPであるMaria Tang氏は、AMDと中国市場とのオープンパートナーシップ、およびAI、クラウド、コンフィデンシャルコンピューティングにおけるopenEulerとの継続的な協力を強調しました。また、AMD が自社のサーバー プロセッサ製品を openEuler に完全に適合させ、プラットフォーム全体でシームレスな統合を実現していることも強調しました。

Armのソフトウェアコミュニティ担当シニアディレクター兼フェロー兼PyTorch理事のAndrew Wafaa氏は、openEulerとの長期的な互換性と共同イノベーションの確保に対するArmの取り組みを強調しました。

サミットでは、コミュニティが、LINX SOFTWARE、Chinasoft International、Wind River、UnionTech、xFusion、Hoperun、KylinSoft、Kylinsec を含む、グローバリゼーションの先駆者パートナーの最初のグループを紹介しました。これらのパートナーは共同で openEuler の国際的な導入を加速します。

openEuler は、世界的なオープンソース財団との協力も深めています。最近、コミュニティは Zephyr プロジェクトおよび LF AI & Data Foundation と新たな技術協力関係を確立しました。現在までに、openEuler は AI、クラウド、ビッグデータ、クラスター コンピューティング、組み込み分野の 15 のグローバル オープン ソース組織と提携を結んでいます。

