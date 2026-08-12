تونغوي تحجز مكانها في قائمة فورتشن غلوبال 500 للعام الرابع على التوالي

تشنغدو، الصين، 12 أغسطس 2026 /PRNewswire/ -- حجزت تونغوي، وهي شركة عالمية رائدة في مجال الطاقة المتجددة وإحدى أكبر الشركات المصنّعة المتكاملة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في العالم، مجددًا مكانًا في قائمة فورتشن غلوبال 500 لعام 2026، محتلةً المرتبة 464 عالميًا. ويمثل ذلك العام الرابع على التوالي لإدراج تونغوي في هذه القائمة المرموقة، تقديرًا لقدراتها التصنيعية القوية ومرونة أعمالها ونموها المستمر في سوق الطاقة النظيفة العالمية.

Tongwei secures a place on the 2026 Fortune Global 500 list for the fourth consecutive year.

يعكس تصنيف فورتشن غلوبال 500 لعام 2026 حجم الشركات العالمية وقدرتها التنافسية. حققت الشركات المدرجة هذا العام إيرادات إجمالية تقارب 43.1 تريليون دولار أمريكي، متجاوزةً ثلث الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ارتفع الحد الأدنى للإيرادات المطلوب للإدراج من 32.2 مليار دولار أمريكي إلى 33.2 مليار دولار أمريكي، بزيادة سنوية قدرها 3%. رغم صعوبة البيئة الاقتصادية العالمية، لم تُدرج سوى 122 شركة من الصين في القائمة، مما جعل الصين ثاني أكبر مساهم فيها بعد الولايات المتحدة.

في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي والتحول الصناعي المستمر، يمثل استمرار حضور تونغوي في قائمة فورتشن غلوبال 500 اعترافًا دوليًا بقوتها الشاملة. كما يعكس تزايد الثقة في القيمة طويلة الأجل لصناعة الطاقة المتجددة وإمكانات نموها.

استنادًا إلى قدراتها التصنيعية المتقدمة وابتكارها التكنولوجي المتواصل، أنشأت تونغوي منظومة متكاملة رأسيًا للطاقة الشمسية الكهروضوئية تغطي البوليسيليكون عالي النقاء والخلايا الشمسية والوحدات الكهروضوئية. من خلال التصنيع الذكي على نطاق واسع، والرقابة الصارمة على الجودة، والاستثمار المستمر في البحث والتطوير، تواصل تونغوي تعزيز مكانتها بصفتها شركة عالمية رائدة في تكنولوجيا الطاقة الشمسية.

ضمن أحدث ابتكاراتها، تمثل سلسلة وحدات TNC 3.0 حل تونغوي الكهروضوئي عالي الكفاءة من الجيل التالي. تستند TNC 3.0 إلى تقنيات متقدمة للخلايا والوحدات، وتوفر قدرة خرج أعلى وكفاءة تحويل محسّنة وعائد طاقة أفضل لمجموعة متنوعة من سيناريوهات الاستخدام. تحقق السلسلة قدرة خرج قصوى تبلغ 770 واط وكفاءة تصل إلى 24.8%، بما يساعد العملاء على خفض التكلفة المستوية للكهرباء (LCOE) بدرجة أكبر وتعظيم عوائد المشاريع.

استنادًا إلى منصة TNC، تعزز TNC 3.0 BIFIMAX إمكانات توليد الطاقة بصورة أكبر بفضل أدائها ثنائي الوجه المتفوق. الوحدة معتمدة من تي يو في راينلاند، وتصل قيمة معامل الوجهين فيها إلى 93.07% كحد أقصى، ما يجعلها مناسبة للغاية لمشاريع على نطاق المرافق وللتطبيقات ذات الإمكانات العالية للإشعاع المنعكس على الوجه الخلفي.

من الاعتراف الذي حظيت به في قائمة فورتشن غلوبال 500 إلى الإنجازات المتواصلة في تكنولوجيا الطاقة الشمسية الكهروضوئية، توظف تونغوي تميّزها التصنيعي وقدراتها الابتكارية لدعم التحول العالمي نحو مستقبل طاقة أنظف وأكثر استدامة.