TONGWEI schafft es zum vierten Mal in Folge auf die „Fortune Global 500"-Liste

CHENGDU, China, 6. August 2026 /PRNewswire/ -- TONGWEI, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich erneuerbare Energien und einer der weltweit größten integrierten Photovoltaik-Hersteller, hat sich erneut einen Platz auf der Fortune Global 500-Liste 2026 gesichert und belegt weltweit Platz 464. Damit ist TONGWEI bereits das vierte Jahr in Folge in diesem renommierten Ranking vertreten, was die starken Fertigungskapazitäten, die Widerstandsfähigkeit des Unternehmens und das anhaltende Wachstum auf dem globalen Markt für saubere Energie würdigt.

Tongwei secures a place on the 2026 Fortune Global 500 list for the fourth consecutive year.

Das „Fortune Global 500"-Ranking 2026 spiegelt die Größe und Wettbewerbsfähigkeit globaler Unternehmen wider. Die in diesem Jahr gelisteten Unternehmen erzielten zusammen einen Umsatz von rund 43,1 Billionen US-Dollar, was mehr als einem Drittel des weltweiten BIP entspricht. Die Mindestumsatzschwelle für den Markteintritt stieg von 32,2 Milliarden US-Dollar auf 33,2 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 3 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Trotz eines schwierigen globalen wirtschaftlichen Umfelds schafften es nur 122 Unternehmen aus China auf die Liste, womit China nach den Vereinigten Staaten den zweitgrößten Anteil ausmacht.

Vor dem Hintergrund der weltweiten wirtschaftlichen Unsicherheit und des anhaltenden industriellen Wandels ist die anhaltende Präsenz von TONGWEI in der „Fortune Global 500"-Liste ein Zeichen für die internationale Anerkennung der umfassenden Stärke des Unternehmens. Dies spiegelt zudem das wachsende Vertrauen in den langfristigen Wert und das Entwicklungspotenzial der Branche der erneuerbaren Energien wider.

Auf der Grundlage fortschrittlicher Fertigungskapazitäten und kontinuierlicher technologischer Innovationen hat TONGWEI ein vertikal integriertes Photovoltaik-Ökosystem aufgebaut, das hochreines Polysilizium, Solarzellen und PV-Module umfasst. Durch intelligente Fertigung in großem Maßstab, strenge Qualitätskontrollen und kontinuierliche Investitionen in Forschung und Entwicklung baut TONGWEI seine Position als weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Solartechnologie weiter aus.

Zu den neuesten Innovationen von TONGWEI zählt die Modulserie TNC 3.0 , die die hocheffiziente PV-Lösung der nächsten Generation des Unternehmens darstellt. Dank fortschrittlicher Zell- und Modultechnologien bietet TNC 3.0 eine höhere Leistungsabgabe, einen verbesserten Wirkungsgrad und einen höheren Energieertrag für vielfältige Anwendungsszenarien. Die Baureihe erreicht eine maximale Ausgangsleistung von 770 W und einen Wirkungsgrad von bis zu 24,8 %, wodurch Kunden ihre Stromgestehungskosten (LCOE) weiter senken und die Projektrendite maximieren können.

Aufbauend auf der TNC-Plattform steigert das TNC 3.0 BIFIMAX das Energieerzeugungspotenzial durch überragende bifaziale Leistung noch weiter. Das vom TÜV Rheinland zertifizierte Modul erreicht eine Bifazialität von bis zu 93,07 % und eignet sich damit hervorragend für Großprojekte und Anwendungen mit hohem Potenzial für rückseitige Einstrahlung.

Von der Aufnahme in die „Fortune Global 500"-Liste bis hin zu kontinuierlichen Durchbrüchen in der Photovoltaik-Technologie nutzt TONGWEI seine herausragende Fertigungskompetenz und Innovationskraft, um den weltweiten Übergang zu einer saubereren und nachhaltigeren Energiezukunft voranzutreiben.