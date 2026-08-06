TONGWEI figure pour la quatrième année consécutive dans le classement Fortune Global 500

CHENGDU, Chine, 6 août 2026 /PRNewswire/ -- TONGWEI, leader mondial dans le domaine des énergies renouvelables et l'un des plus grands fabricants intégrés de systèmes photovoltaïques au monde, figure une nouvelle fois dans le classement Fortune Global 500 2026, occupant la 464e place mondiale. C'est la quatrième année consécutive que TONGWEI figure dans ce prestigieux classement, qui salue ses solides capacités de production, la résilience de son activité et sa croissance continue sur le marché mondial des énergies propres.

Tongwei secures a place on the 2026 Fortune Global 500 list for the fourth consecutive year.

Le classement Fortune Global 500 de 2026 reflète l'envergure et la compétitivité des entreprises mondiales. Les entreprises répertoriées cette année ont généré un chiffre d'affaires cumulé d'environ 43 100 milliards de dollars américains, soit plus d'un tiers du PIB mondial. Le seuil minimal de chiffre d'affaires requis pour l'entrée dans le classement est passé de 32,2 milliards de dollars américains à 33,2 milliards de dollars américains, soit une hausse de 3 % par rapport à l'année précédente. Malgré un contexte économique mondial difficile, seules 122 entreprises chinoises figurent dans ce classement, ce qui fait de la Chine le deuxième plus grand contributeur après les États-Unis.

Dans un contexte d'incertitude économique mondiale et de transformation industrielle en cours, le maintien de TONGWEI au classement Fortune Global 500 témoigne de la reconnaissance internationale de sa force globale. Cela témoigne également d'une confiance croissante dans la valeur à long terme et le potentiel de développement du secteur des énergies renouvelables.

S'appuyant sur des capacités de fabrication de pointe et une innovation technologique constante, TONGWEI a mis en place un écosystème photovoltaïque intégré verticalement, couvrant le polysilicium de haute pureté, les cellules solaires et les modules photovoltaïques. Grâce à une production intelligente à grande échelle, à un contrôle qualité rigoureux et à des investissements soutenus en R&D, TONGWEI continue de renforcer sa position de leader mondial dans le domaine des technologies solaires.

Parmi ses dernières innovations, la série de modules TNC 3.0 incarne la solution photovoltaïque à haut rendement de nouvelle génération de TONGWEI. Conçu à partir de technologies de pointe en matière de cellules et de modules, le TNC 3.0 offre une puissance de sortie plus élevée, un meilleur rendement de conversion et un rendement énergétique accru pour divers scénarios d'application. Cette gamme offre une puissance maximale de 770 W et un rendement pouvant atteindre 24,8 %, ce qui permet aux clients de réduire encore davantage le coût moyen de production (LCOE) et d'optimiser la rentabilité de leurs projets.

S'appuyant sur la plateforme TNC, le module TNC 3.0 BIFIMAX optimise encore davantage le potentiel de production d'énergie grâce à des performances bifaciales supérieures. Certifié par le TÜV Rheinland, ce module atteint une bifacialité pouvant aller jusqu'à 93,07 %, ce qui le rend particulièrement adapté aux projets à grande échelle et aux applications présentant un fort potentiel d'irradiation sur la face arrière.

De son classement au Fortune Global 500 à ses avancées constantes dans le domaine de la technologie photovoltaïque, TONGWEI met à profit son excellence en matière de fabrication et ses capacités d'innovation pour soutenir la transition mondiale vers un avenir énergétique plus propre et plus durable.