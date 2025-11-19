Lianlian DigiTech Resmikan Kantor Pusat Bisnis Luar Negeri di Hong Kong, Bangun Basis Strategis yang Menghubungkan Sektor Keuangan Konvensional dengan Masa Depan Digital

HONG KONG, 20 November 2025 /PRNewswire/ -- Pada 18 November 2025, Lianlian DigiTech mengumumkan pendirian Kantor Pusat Bisnis Luar Negeri yang berlokasi di Hong Kong. Pendirian kantor ini mengawali fase baru pertumbuhan Lianlian di pasar global secara lebih luas dan cepat. Selain itu, langkah tersebut merupakan inisiatif strategis terbaru Lianlian untuk membangun ekosistem pembayaran digital yang baru dan berskala global, serta berpusat di Hong Kong. Sebelumnya, Office for Attracting Strategic Enterprises Hong Kong SAR juga telah menunjuk Lianlian sebagai mitra strategis, tepatnya pada Oktober lalu.

Sejumlah pejabat senior pemerintah dan eksekutif industri menghadiri acara peresmian kantor baru Lianlian di Hong Kong, termasuk Michael Wong Wai-lun, Deputy Financial Secretary, Pemerintah Hong Kong SAR; Christopher Hui Ching-yu, Secretary for Financial Services and the Treasury, Pemerintah Hong Kong SAR; Alpha Lau, Director-General, Investment Promotion, Invest Hong Kong; Peter Yan King-shun, Director-General, Office for Attracting Strategic Enterprises (OASES), Pemerintah Hong Kong SAR; Zhang Zhengyu, Chairman of the Board, Executive Director, Lianlian DigiTech; Xin Jie, CEO, Lianlian DigiTech; serta Tim Shen, Co-President, Lianlian DigiTech.

Pendirian Kantor Pusat Bisnis Luar Negeri di Hong Kong merupakan langkah penting Lianlian guna mewujudkan ambisi sebagai perusahaan multinasional generasi baru yang berdaya saing global. Langkah tersebut juga memperkuat visi Lianlian untuk menghubungkan perdagangan global dan melayani pelanggan di seluruh dunia.

Zhang Zhengyu berkata, "Kami memilih Hong Kong sebagai lokasi Kantor Pusat Bisnis Luar Negeri Lianlian bukan hanya karena posisi Hong Kong sebagai jembatan antara Tiongkok Raya dan dunia, namun juga karena visi Pemerintah Hong Kong yang ingin membangun masa depan digital. Pemerintah ingin mengembangkan Hong Kong sebagai pusat inovasi global untuk aset digital sehingga sangat sejalan dengan rencana jangka panjang Lianlian."

Menurut Zhang, Kantor Pusat Bisnis Luar Negeri Lianlian di Hong Kong akan menjadi basis strategis di pasar global yang mengembangkan inovasi. Untuk membangun pusat inovasi ini, Lianlian akan berfokus pada tiga bidang utama. Pertama, menerapkan pendekatan "dual-engine" yang memadukan teknologi blockchain dan kecerdasan buatan untuk merombak masa depan jasa pembayaran lintasnegara. Kedua, memperkuat posisi Lianlian sebagai pemimpin tepercaya dalam infrastruktur keuangan digital yang mengutamakan teknologi dan kepatuhan regulasi. Ketiga, memperluas ekosistem inovasi melalui kemitraan global.

SOURCE LianLian Global