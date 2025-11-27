تُعلن شركة OpenWay عن دعمها للإطلاق العالمي لحلول تقنية Visa Fleet 2.0 ، بما يُسهم في تسريع مستقبل المدفوعات في قطاع التنقل

بروكسل, 27 نوفمبر / تشرين ثاني 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة OpenWay، المزود العالمي الرائد لحلول برمجيات المدفوعات الرقمية، عن تعاونها مع شركة Visa، الرائدة العالمية في مجال المدفوعات الرقمية، لتصبح جزءًا من برنامج Ready for Fleet.

في إطار هذا التعاون، تُسهم شركة OpenWay في دعم الإطلاق العالمي لحلول تقنية Visa Fleet 2.0، وهي منظومة بطاقات متقدمة مخصّصة لادارة مدفوعات المركبات وقطاع التنقل، تُمكّن الشركات من إدارة وتسديد النفقات المرتبطة بالمركبات والتنقل بكفاءة أعلى.

تُجسّد هذه الخطوة التزام شركة OpenWay بدعم الابتكار في مجال المدفوعات الرقمية لقطاع مدفوعات وسائل النقل والمركبات ، كما تنسجم مع رؤية Visa نحو منظومة تنقل عالمية مستدامة ومنفتحة

يجمع حل Visa Fleet 2.0 بين قبول المدفوعات المفتوحة (open-loop)، والجاهزية للاستدامة، وتقنيات الدفع المتقدمة. ويوفر هذا الحل لمشغّلي أساطيل المركبات، وشركات التأجير، والمؤسسات المالية إمكانية مراقبة الإنفاق، وتبسيط عمليات الدفع، وتوحيد النفقات المرتبطة بالتنقل مثل الوقود، والرسوم المرورية، ومواقف السيارات، وشحن المركبات الكهربائية، والسفر، وذلك عبر بطاقة واحدة سواء كانت بطاقة بلاستيكية أو رقمية .مع اتجاه العديد من شركات إدارة أساطيل السيارات إلى اعتماد المركبات الكهربائية أو الهجينة أو التي تعمل بالهيدروجين خلال السنوات المقبلة ، يدعم التصميم الخاص بحل Visa Fleet 2.0 مصادر الطاقة المتعددة ونماذج التنقل المتطورة.

قامت شركة OpenWay بدمج حل Visa Fleet 2.0 ضمن منصة Way4 Fleet عبر برنامج Visa Ready for Fleet. ويُعد هذا الدمج الأول من نوعه، إذ يجمع بين قدرات إصدار البطاقات، وادارة عمليات المدفوعات، ومعالجة التحويلات المالية، وخدمات مدفوعات وسائل النقل والمحافظ الرقمية في منصة موحدة، بما يتيح للبنوك وتجار التجزئة للوقود ومزودي خدمات التنقل إطلاق برامج Visa Fleet 2.0 وإصدار بطاقات رقمية ومادية ومحافظ إلكترونية

قال Walter Van Huyck، مدير الحلول في قسم مدفوعات وسائل النقل لدى شركة OpenWay: يمثل حل Visa Fleet 2.0 نقلة نوعية في أسلوب إدارة مدفوعات التنقل. ويساعد دمج هذا الحل ضمن منصة Way4 عملاءنا على تقديم تجارب دفع أكثر ذكاءً وأمانًا واستدامة

".صرّح Richard Campion، رئيس قسم مدفوعات وسائل النقل في شركة Visa Europe، قائلاً: مع استمرار تطور قطاع التنقل، تتنامى كذلك احتياجات مشغّلي الأساطيل ومقدمي خدمات الدفع. وقد جرى تصميم حل Visa Fleet 2.0 لدعم هذا التحول. ومن خلال شراكتنا مع OpenWay، نوفّر حلاً مرنًا وآمنًا يُمكّن شركاءنا من تبسيط عملياتهم وخدمة عملائهم بصورة أفضل. ويجسّد هذا التعاون التزامنا المشترك ببناء منظومة تنقل أكثر ترابطًا وكفاءة.

نبذة عن شركة OpenWay

شركة OpenWay مطور منصة Way4، وهي احد ابرز منصات البرمجيات المتكاملة للمدفوعات الرقمية، معروفة بمحرك المدفوعات الفوري، والمرونة العالية، وقابليتها الكبيرة للتوسع. بفضل قدراتها الفريدة في إصدار البطاقات، وخدمات "اشتر الآن وادفع لاحقًا" (BNPL)، وإدارة التجارونقاط البيع، إضافة الى التحويلات المالية الوقتية، والمحافظ الرقمية، ومدفوعات وسائل النقل، توفّر Way4 تجربة مدفوعات لا مثيل لها للعملاء. اختارت البنوك وكبرى شركات معالجة المعاملات المالية، إضافة إلى الشركات الناشئة الطموحة في التكنولوجيا المالية، OpenWay كشريك إستراتيجي لها. ومن بين هؤلاء: Nexi وShift4 وNBG في أوروبا؛ وNetwork International وEquity Bank Group في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا؛ وLotte وJACCS في آسيا؛ وComdata وBeePay وBanesco في الأمريكيتين؛ وAmpol في أستراليا، وغيرهم من روّاد قطاع المدفوعات حول العالم.

