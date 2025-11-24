OpenWay treibt die weltweite Einführung von Visa Fleet 2.0 voran und beschleunigt damit die Zukunft des mobilen Bezahlens

BRÜSSEL, 24. November 2025 /PRNewswire/ -- OpenWay, ein weltweit führender Anbieter von Softwarelösungen für digitale Zahlungen, hat sich mit Visa, einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich digitale Zahlungen, zusammengetan, um Teil des Ready for Fleet-Programms zu werden.

Durch diese Zusammenarbeit unterstützt OpenWay die weltweite Einführung von Visa Fleet 2.0, einer fortschrittlichen Mobilitäts- und Flottenkartenlösung, mit der Unternehmen mobilitätsbezogene Ausgaben effizienter verwalten und bezahlen können.

Dieser Schritt unterstreicht das Engagement von OpenWay für die Förderung digitaler Zahlungsinnovationen in der Flottenbranche und steht im Einklang mit der Vision von Visa für ein offenes, effizientes und nachhaltiges globales Mobilitätsökosystem.

Visa Fleet 2.0 kombiniert Open-Loop-Akzeptanz, Nachhaltigkeitsbereitschaft und eine fortschrittliche Zahlungstechnologie. Es ermöglicht Flottenbetreibern, Leasinggesellschaften und Finanzinstituten, Ausgaben zu überwachen, Zahlungen zu optimieren und Kosten wie Kraftstoff, Mautgebühren, Parkgebühren, EV-Aufladungen und Reisen auf einer physischen oder digitalen Karte zu konsolidieren.

Da viele Flottenmanager planen, in den kommenden Jahren Elektro-, Hybrid- oder Wasserstofffahrzeuge einzuführen, unterstützt das modulare Design von Visa Fleet 2.0 mehrere Energiequellen und sich weiterentwickelnde Mobilitätsmodelle. von Visa Fleet 2.0 mehrere Energiequellen und sich entwickelnde Mobilitätsmodelle.

OpenWay hat Visa Fleet 2.0 über Visa Ready for Fleet in seine Plattform Way4 Fleet integriert. Diese erstmalige Integration vereint Funktionen für die Kartenausgabe, das Acquiring, den Wechsel, die Flotte und digitale Geldbörsen in einer einheitlichen Plattform und ermöglicht es Banken, Kraftstoffhändlern und Mobilitätsanbietern, Visa Fleet 2.0-Programme zu starten und sowohl physische als auch virtuelle Karten und Geldbörsen auszugeben.

„Visa Fleet 2.0 ist ein wichtiger Schritt vorwärts in der Verwaltung von Mobilitätszahlungen", sagt Walter Van Huyck, Solution Manager Fleet and Mobility Payments bei OpenWay. „Die Integration dieser Funktion in unsere Way4-Plattform hilft unseren Kunden, intelligentere, sicherere und nachhaltigere Zahlungserlebnisse zu bieten."

„Mit der Weiterentwicklung der Mobilität ändern sich auch die Anforderungen von Flottenbetreibern und Zahlungsanbietern. Visa Fleet 2.0 wurde entwickelt, um diesen Wandel zu unterstützen. Durch die Partnerschaft mit OpenWay bieten wir eine sichere und flexible Lösung, die unseren Partnern hilft, Abläufe zu optimieren und ihre Kunden besser zu bedienen. Diese Zusammenarbeit spiegelt unser gemeinsames Engagement für den Aufbau eines besser vernetzten und effizienteren Mobilitätsökosystems wider", so Richard Campion, Head of Fleet and Mobility, Visa Europe.

Informationen zu OpenWay

OpenWay ist ein erstklassiger Anbieter von Way4, der All-in-One-Softwareplattform für digitale Zahlungen, die für ihre Echtzeit-Zahlungsengine, flexible Konfiguration und Skalierbarkeit bekannt ist. Mit seinen einzigartigen Funktionen in den Bereichen Kartenausgabe, BNPL, Händlerakquise, Transaktionsvermittlung, digitale Geldbörsen und Flottenzahlungen garantiert Way4 ein unvergleichliches Zahlungserlebnis für Kunden. für Kunden. Führende Banken und Zahlungsabwickler sowie ambitionierte Fintech-Startups haben OpenWay als ihren strategischen Partner gewählt. Darunter sind Nexi, Shift4 und NBG in Europa, Network International und Equity Bank Group in der MEA-Region, Lotte und JACCS in Asien, Comdata, BeePay und Banesco in Amerika, Ampol in Australien und andere führende Zahlungsdienstleister weltweit.

