OpenWay contribue au déploiement mondial de Visa Fleet 2.0 et accélère le futur des paiements mobiles

BRUXELLES, 1er décembre 2025 /PRNewswire/ -- OpenWay, l'un des principaux fournisseurs internationaux de solutions logicielles de paiement numérique, s'est associé à Visa, l'un des leaders mondiaux des paiements numériques, dans le cadre du programme Ready for Fleet.

Grâce à cette collaboration, OpenWay permet le déploiement mondial de Visa Fleet 2.0, une solution avancée de carte de mobilité et de flotte qui aide les entreprises à gérer et payer plus efficacement les dépenses liées à la mobilité.

Cette étape souligne l'engagement d'OpenWay à faire progresser l'innovation en matière de paiement numérique dans le secteur des cartes carburant et de flottes et s'aligne sur la vision de Visa d'un écosystème mondial de mobilité ouvert, efficace et durable.

Visa Fleet 2.0 combine l'acceptation en boucle ouverte, la préparation au développement durable et une technologie de paiement avancée. Il permet aux opérateurs de flottes, aux sociétés de leasing et aux établissements financiers de contrôler les dépenses, de rationaliser les paiements et de consolider les dépenses telles que le carburant, les péages, le stationnement, la recharge des véhicules électriques et les voyages sur une seule carte physique ou numérique.

Ainsi, de nombreux gestionnaires de flotte prévoient d'opter pour des véhicules électriques, hybrides ou à hydrogène dans les années à venir. La conception modulaire de Visa Fleet 2.0 prend en charge de multiples sources d'énergie et des modèles de mobilité en constante évolution.

OpenWay a intégré Visa Fleet 2.0 à sa plateforme Way4 Fleet via le programme Visa Ready for Fleet. Cette intégration unique permet, au sein d'une même plateforme, l'émission de cartes, l'acquisition et la commutation des paiements liés à la mobilité, aux cartes flotte et aux portefeuilles numériques dédiés. Elle offre ainsi aux banques, aux réseaux de stations-service et aux fournisseurs de mobilité la possibilité de lancer des programmes Visa Fleet 2.0 et d'émettre aussi bien des cartes et portefeuilles physiques que virtuels.

« Visa Fleet 2.0 représente une avancée significative dans la gestion des paiements mobiles », a déclaré Walter Van Huyck, responsable des solutions de paiement pour cartes flottes et mobilité chez OpenWay. « L'intégration de cette fonctionnalité dans notre plateforme Way4 permet aux clients d'offrir des expériences de paiement plus intelligentes, plus sûres et plus durables. »

« La mobilité continue d'évoluer, tout comme les besoins des opérateurs de flotte et des prestataires de services de paiement. Visa Fleet 2.0 est conçu pour soutenir ce changement. En nous associant à OpenWay, nous fournissons une solution sécurisée et flexible qui permet aux partenaires de rationaliser leurs opérations et de mieux servir leurs clients. Cette collaboration reflète notre engagement commun à construire un écosystème de mobilité plus connecté et plus efficace », a déclaré Richard Campion, responsable de la flotte et de la mobilité chez Visa Europe.

À propos d'OpenWay

OpenWay est un fournisseur de premier plan de Way4, la plateforme logicielle de paiement numérique tout-en-un connue pour son moteur de paiement en temps réel, sa configuration flexible et son évolutivité. Grâce à ses capacités uniques en matière d'émission de cartes, de paiements différés (BNPL - Buy Now Pay Later), d'acquisition pour commerçants, de commutation des transactions, de portefeuilles numériques et de paiements pour solutions de cartes flotte, Way4 garantit à ses clients une expérience de paiement inégalée. Des banques et des processeurs de premier plan, ainsi que des startups fintech ambitieuses, ont choisi OpenWay comme partenaire stratégique. Parmi eux figurent Nexi, Shift4 et NBG en Europe, Network International et Equity Bank Group dans la région MOA, Lotte et JACCS en Asie, Comdata, BeePay et Banesco en Amérique, Ampol en Australie, ainsi que d'autres acteurs majeurs du secteur des paiements dans le monde entier.

