OpenWay impulsa el lanzamiento global de Visa Fleet 2.0 y acelera el futuro de los pagos móviles

News provided by

OpenWay

Nov 26, 2025, 11:27 ET

BRUSELAS, 26 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- OpenWay, el proveedor internacional líder en soluciones de software para pagos digitales, ha unido fuerzas con Visa, referente global en pagos digitales, para integrarse al programa Ready for Fleet.

Gracias a esta alianza, OpenWay potencia y hace posible el despliegue global de Visa Fleet 2.0, una solución avanzada de tarjetas para flotas y movilidad que permite a las empresas gestionar y pagar sus gastos de transporte de manera más eficiente.

Este acuerdo refuerza el compromiso de OpenWay con la innovación en pagos digitales para el sector de flotas y se alinea con la visión de Visa de un ecosistema de movilidad global más abierto, eficiente y sostenible.

Visa Fleet 2.0 combina la aceptación de circuito abierto, un enfoque preparado para la sostenibilidad y tecnología de pago de última generación. Ofrece a operadores de flotas, empresas de leasing e instituciones financieras la posibilidad de controlar el gasto, simplificar los pagos y unificar consumos como combustible, peajes, estacionamiento, recarga de vehículos eléctricos y viajes, todo en una única tarjeta física o digital.

Ante la creciente adopción de vehículos eléctricos, híbridos e incluso de hidrógeno en los próximos años, el diseño modular de Visa Fleet 2.0 está preparado para múltiples fuentes de energía y para adaptarse a modelos de movilidad en constante evolución.

OpenWay ha integrado Visa Fleet 2.0 en su plataforma Way4 Fleet a través de Visa Ready for Fleet. Esta primera integración sin precedentes reúne, en una única plataforma, capacidades de emisión, adquirencia, switching, gestión de flotas y billeteras digitales, lo que permite a bancos, estaciones de servicio y proveedores de servicios de movilidad lanzar programas Visa Fleet 2.0 y emitir tarjetas tanto físicas como virtuales y billeteras digitales.

"Visa Fleet 2.0 es un gran paso adelante en la gestión de pagos para flotas y movilidad", afirmó Walter Van Huyck, gerente de soluciones de pagos de flota y movilidad en OpenWay. "La incorporación de esta funcionalidad a nuestra plataforma Way4 permite a nuestros clientes ofrecer experiencias de pago más inteligentes, seguras y sostenibles".

"A medida que la movilidad evoluciona, también lo hacen las necesidades de los operadores de flotas y de los proveedores de pagos. Visa Fleet 2.0 está diseñada para acompañar e impulsar esta transformación. Gracias a nuestra alianza con OpenWay, ofrecemos una solución segura y flexible que permite a nuestros socios optimizar sus operaciones y brindar un mejor servicio a sus clientes. Esta colaboración refleja nuestro compromiso compartido de construir un ecosistema de movilidad más conectado y eficiente", indicó Richard Campion, director de Flota y Movilidad de Visa Europa.

Acerca de OpenWay

OpenWay es un referente en la industria y proveedor de Way4, una plataforma integral de software de pagos digitales conocida por su motor de pagos en tiempo real, su configuración flexible y su escalabilidad. Con sus capacidades únicas en emisión de tarjetas, compras BNPL, adquirencia de comercios, switching de transacciones, billeteras digitales y pagos de flotas, Way4 garantiza al cliente una experiencia de pago sin igual. Bancos y procesadores de primer nivel, así como ambiciosas empresas fintech en expansión, han elegido a OpenWay como socio estratégico, como, por ejemplo, Nexi, Shift4 y NBG en Europa; Network International y Equity Bank Group en Medio Oriente y África; Lotte y JACCS en Asia; Comdata, BeePay y Banesco en las Américas; Ampol en Australia, entre otras empresas líderes en el sector de pagos a nivel mundial.

