جهاز جديد يسهل استخراج الوحدة البصيلية (FUE) للشعر الطويل بعمليات زراعة الشعر بتقنية ناجحة بدون حلاقة بسهولة

لوس أنجلوس، 2 يناير، 2024 /PRNewswire/ -- كشفت دراسة حديثة نشرت في مجلة الأمراض الجلدية السريرية والتجميلية والتحقيقية عن تقدم رائد في زراعة الشعر، حسبما أفادت عيادة Dr U للشعر والبشرة. ويركز البحث، الذي يحمل عنوان "استخراج وحدة بصيلات الشعر الطويلة باستخدام جهاز متعدد الأغراض يستجيب للبشرة بدون حلاقة"، على تبسيط العملية للمرضى الذين يختارون عدم حلق رؤوسهم أثناء عملية الزرع، مما يسمح بمعاينة فورية للنتائج طويلة المدى بعد الجراحة. ويعمل جهاز UGraft Zeus® الذي تم طرحه حديثًا على تبسيط هذا الإجراء بشكل كبير، مما يجعله أسرع وأسهل مع تقليل تلف عملية الزراعة.

Donor area is shown soon after long-hair FUE using the UGraft Zeus (A). Long-shafted grafts from a straight-haired individual (B).

وقد أظهرت الدراسة متعددة المراكز، والتي شملت 152 مريضًا عبر خمس عيادات متعددة الجنسيات، نجاح جهاز UGraft Zeus®، وقد أدى ذلك إلى انخفاض معدل تلف البصيلات بنسبة (2.2-4.3%) مقارنة بالدراسات المنشورة سابقًا (5.6% - 9.2%)، إلى جانب استرجاع بصيلات الشعر الطويل بشكل غير مسبوق بنسبة 87%. وأثبت الجهاز كفاءة ممتازة، حيث حقق معدل استخراج بصيلات يبلغ 440 بصيلة في الساعة مقابل 157 في الساعة في الدراسات السابقة، حتى أن الجراحون الذين تقل خبرتهم عن ستة أشهر أعربوا عن استعداد متزايد (من 1.25 إلى 4.20 على مقياس من 1 إلى 5) لإجراء عمليات استخراج الوحدة البصيلية (FUE) للشعر الطويل بدون حلاقة بعد استخدام UGraft Zeus®.

تم إثبات تعدد استخدامات الجهاز بشكل أكبر في الدراسة من خلال نجاحه في إجراء استخراج الوحدة البصيلية (FUE) للشعر الطويل بدون حلاقة لدى المرضى ذوو البشرة السواداء من أصل أفريقي، والذين عادة ما يعتبرون تحديًا حتى في عمليات FUE للرأس المحلوقة.

يتميز الجهاز بمثقاب حدسي خاص يسمى The Intelligent Punch® ومُشَغل متكيف مع البشرة (UGraft Zeus®)، ويُحدث الجهاز ثورة في عملية زراعة الشعر بدون حلاقة على عدة مستويات من خلال تحسين سرعة الإجراء وتقليل تلف البصيلات مع الحفاظ على ساق الشعر باستمرار.

يعزز هذا النهج من سرعة الإجراء وسهولة الاستخدام وزيادة رغبة الجراحين في اعتماد هذه التقنية.

وعلق المُبتَكِر الرئيسي دكتور Sanusi Umar من قسم الأمراض الجلدية في Harbor-UCLA وTorrance وعيادة Dr. U للشعر والجلد، في منطقة شاطئ مانهاتن، كاليفورنيا، قائلًا: 'تقدم الأبحاث التي توصلنا إليها إمكانات جديدة للمرضى الذين يرغبون في استعادة الشعر مع أقل التدخلات الجراحية. ويمنح UGraft Zeus® أمل للأفراد الذين لا يتمكنون من حلاقة الشعر بسبب قيود نمط الحياة أو آثار التكلفة، في عمليات استخراج بصيلات الشعر الطويل FUE. توفر هذه التقنية المبتكرة تنوعًا في استخدامات جراحي الشعر، من خلال التفوق في زراعة شعر اللحية والجسم، عمليات استخراج الوحدة البصيلية (FUE) بدون حلاقة الشعر، لمختلف أنواع البشرة والشعر أو مع حلاقة الشعر، دون الحاجة إلى تبديل المثقاب أو الأجهزة. حيث يضع معايير جديدة في الكفاءة والراحة والفعالية وتقليل التكلفة.'

للاستفسارات الإعلامية، يُرجى التواصل مع:

Sara Harutyunyan

Dr. U Hair and Skin Clinic

[email protected]

الفيديو - https://www.youtube.com/watch?v=D9QZA0ZgNGA

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