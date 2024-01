Un nouveau dispositif permet de réaliser facilement des greffes FUE sans rasage pour les cheveux longs

LOS ANGELES, 2 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Une étude récente publiée dans le journal « Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology » révèle une avancée révolutionnaire dans le domaine de la transplantation capillaire, rapporte Dr U Hair and Skin Clinic. La recherche, intitulée « No-Shave Long Hair Follicular Unit Excision using an All-Purpose Skin-Responsive Device » (Extraction d'unités folliculaires sur cheveux longs sans rasage à l'aide d'un dispositif pour peau sensible polyvalent), porte sur la simplification de la procédure pour les patients qui choisissent d'éviter de se raser la tête pendant la transplantation, permettant un aperçu immédiat des résultats à long terme après l'opération. Le nouveau dispositif UGraft Zeus® rationalise considérablement la procédure, la rendant plus rapide et plus facile tout en minimisant les dommages causés au greffon.

Donor area is shown soon after long-hair FUE using the UGraft Zeus (A). Long-shafted grafts from a straight-haired individual (B). (PRNewsFoto/Dr. U Hair and Skin Clinic)

L'étude multicentrique, à laquelle ont participé 152 patients dans cinq cliniques multinationales, a mis en évidence le succès de l'UGraft Zeus®. Le taux d'endommagement des greffons est inférieur (entre 2,2 et 4,3 %) à celui des études précédemment publiées (entre 5,6 % et 9,2 %), et le taux de prélèvement de greffons de cheveux longs est de 87 %, ce qui est sans précédent. L'efficacité de l'appareil a été remarquable, avec un taux d'extraction de greffons de 440 par heure contre 157 par heure dans les études précédentes. Même les chirurgiens ayant moins de 6 mois d'expérience ont exprimé une volonté accrue (de 1,25 à 4,20 sur une échelle de 1 à 5) d'effectuer des procédures de FUE de cheveux longs sans rasage après avoir adopté l'UGraft Zeus®.

La polyvalence du dispositif a également été démontrée dans l'étude par son succès dans la réalisation d'une FUE de cheveux longs sans rasage chez des patients noirs d'origine africaine, qui sont généralement considérés comme difficiles dans les procédures de FUE, même sur un crâne rasé.

Doté d'un poinçon intuitif exclusif appelé Intelligent Punch® et de son pilote complémentaire adapté à la peau (UGraft Zeus®), , l'appareil révolutionne la procédure de greffe de cheveux sans rasage sur plusieurs fronts en améliorant la vitesse et en réduisant les dommages causés aux greffons tout en préservant systématiquement les tiges capillaires.

Cette approche est synonyme d'amélioration de la rapidité de la procédure, de facilité d'utilisation et de volonté accrue des chirurgiens d'adopter la technique.

Le Dr. Sanusi Umar, auteur principal de la division de dermatologie de Harbor-UCLA, Torrance, et Dr U Hair and Skin Clinic, Manhattan Beach, Californie, ont souligné : « Notre recherche révèle des avancées dans la restauration capillaire mini-invasive. » L'UGraft Zeus® donne désormais de l'espoir aux patients qui ne peuvent pas se raser la tête en raison de leur mode de vie ou de contraintes financières qui les empêchent d'accéder à la FUE de cheveux longs. Cette technologie innovante offre une polyvalence aux chirurgiens capillaires, en excellant dans la transplantation de poils de barbe et de corps, rasés ou non - des procédures FUE rasées, pour divers types de peau et de cheveux —sans qu'il soit nécessaire de changer de poinçon ou d'appareil. Il établit une nouvelle norme en matière d'efficacité, de commodité et de rentabilité.

