جهازا التابلت ZX80W وZX80W-EX الجديدان بحجم 8 بوصات من Getac يمزجان بين وظائف نظام Windows 11 والتصميم الخالي من المراوح الموفر للطاقة، لإنتاجية تستمر طوال اليوم في الموقع

يلبي عامل الشكل صغير الحجم وخفيف الوزن متطلبات الأداء القوي للذكاء الاصطناعي الطرفي (Edge AI) في منتجات Getac الجديدة متعددة الاستخدامات والمبنية على معمارية ARM

ملخص الأخبار:

توسّع Getac مجموعة أجهزة ZX80 بحجم 8 بوصات المتينة بالكامل بإطلاق جهازي ZX80W و ZX80W-EX .

يعمل الجهازان الجاهزان لتطبيقات الذكاء الاصطناعي بنظام Windows 11 ومبنيان على معمارية ARM الموفرة للطاقة، ما يتيح فترات تشغيل طويلة ومتواصلة في الموقع.

كما أن جهاز ZX80W-EX أيضًا حاصل على شهادة ATEX/IECEx Zone 2/22 ، ويتميز بمجموعة من خصائص التصميم الآمنة بطبيعتها التي تجعله مناسبًا للاستخدام في البيئات الخطرة و/أو القابلة للانفجار.

Getac’s new 8-inch ZX80W and ZX80W-EX tablets blend Windows 11 functionality with energy-efficient fanless design, for all-day productivity in the field

تايبيه، 3 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Getac Technology Corporation (Getac)، المزود الرائد لحلول الفيديو للحواسيب والهواتف المتينة، والشركة المُصنِّعة التي تمتلك قدرات تصنيع داخلية متقدمة، اليوم عن توسيع مجموعة أجهزة التابلت ZX80 بحجم 8 بوصات المتينة بالكامل، عبر إطلاق الجهازين الجديدين ZX80W وZX80W-EX – وهما جهازان خفيفا الوزن يتمتعان بسهولة تنقل عالية يعملان بنظام Windows 11 ومبنيان على معمارية ARM.

من خلال هذا الإطلاق، تستجيب Getac للطلب المتزايد من العملاء على حلول متينة موفرة للطاقة وخالية من المراوح تعمل بنظام التشغيل Windows 11، ويمكن استخدامها في مجموعة واسعة من البيئات والسيناريوهات الصناعية، بما في ذلك قطاعات الدفاع، والمرافق، والنقل والخدمات اللوجستية.

الجهازان مبنيان على معمارية ARM الموفّرة للطاقة

يستخدم الجهازان ZX80W وZX80W-EX منصة QCS6490 المبتكرة من ®Qualcomm، وهما مبنيان على معمارية ARM، والتي تشتهر بكفاءتها العالية في استهلاك الطاقة وأدائها المرتفع مقابل كل واط من الطاقة. والنتيجة هي تجربة حوسبة سريعة وخالية من المراوح، تتيح للمستخدمين العمل دون انقطاع لفترات طويلة، حتى عند التشغيل في مواقع نائية تكون فيها مرافق شحن الأجهزة محدودة. ويتميز الجهازان أيضًا بذاكرة LPDDR5 مدمجة بسعة 12 جيجابايت لتوفير تعدد مهام سلس، بينما يوفر التخزين الفلاش الشامل (UFS) البالغ 256 جيجابايت مساحة كافية لاحتياجات التخزين على الجهاز.

وظائف Windows 11 في تصميم صغير الحجم

يُبرز جهاز ZX80W القوة التحويلية لنظام تشغيل Windows على معمارية ARM في قطاع الأجهزة المتينة. فعادةً، كان توفير وظائف Windows الكاملة في مواقع العمل يتطلب معالجات أكبر حجمًا وأكثر استهلاكًا للطاقة. ومن خلال الاستفادة من الكفاءة الحرارية الاستثنائية وكفاءة استهلاك الطاقة في معمارية ARM، يستطيع جهاز ZX80W تشغيل نظام Windows 11 IoT Enterprise LTSC بسلاسة في هيكل صغير للغاية وخالٍ من المراوح. يُحدث ذلك فرقًا كبيرًا للعملاء: إذ يوفر الأمان القوي وتوافق التطبيقات في منظومة Windows الحقيقية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على خفة الوزن الفائقة وعمر البطارية الممتد طوال اليوم، وهي مزايا كانت حكرًا في السابق على أجهزة نظام Android.

ذكاء طرفي مدعوم بالذكاء الاصطناعي

يتميز كل من ZX80W وZX80W-EX بمحرك Qualcomm AI Engine من الجيل السادس، لتوفير ذكاء فوري طرفي. كما توفر وحدة المعالجة العصبية Qualcomm® Hexagon إمكانات تعرف عالية السرعة مع تحليلات آنية وأتمتة على مستوى الجهاز، صُممت لتعزيز الإنتاجية في البيئات الميدانية الصعبة، مع تقليل الاعتماد على الحوسبة السحابية من أجل معالجة أسرع وأكثر موثوقية عندما يكون الاتصال بالإنترنت ضعيفًا أو غير متوفر.

هذه القدرات الطرفية القوية تجعل كلا الجهازين مناسبين بشكل مثالي لمجموعة واسعة من الاستخدامات، بما في ذلك التحكم في رحلات الطائرات بدون طيار (UAV) في قطاع المرافق، والإدارة التنبؤية للأصول (أو العمل في البيئات الخطرة باستخدام جهاز ZX80W-EX)، وفي أجهزة تسجيل السجلات الإلكترونية (ELDs) في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.

متانة كاملة وجاهزية للاستخدام الخارجي

مثل جميع أجهزة Getac، صُمِّمَ جهازا ZX80W وZX80W-EX متينين منذ البداية للعمل بكفاءة في البيئات حيث تتعطل العديد من الأجهزة الأخرى. يحمل الجهازان شهادتي MIL-STD-810H وIP67، وهما مقاومان للاهتزازات والسقوط من ارتفاع 6 أقدام (1.8 متر)، ويتميزان بشاشة قابلة للقراءة تحت ضوء الشمس المباشر، إضافةً إلى نطاق واسع لدرجات حرارة التشغيل (ZX80W: من -29 إلى +63 درجة مئوية/من -20 إلى +145 درجة فهرنهايت، وZX80W-EX: من -21 إلى 55 درجة مئوية/من -5.8 إلى 131 درجة فهرنهايت). ورغم كل هذه المواصفات، لا يتجاوز وزن جهاز ZX80W نحو 590 غرامًا، بينما يبلغ وزن ZX80W-EX حوالي 780 غرامًا، ما يجعلهما خفيفَي الوزن بشكل كبير للاستخدام المطول في الموقع.

بالإضافة إلى ذلك، فإن جهاز ZX80W-EX حاصل أيضًا على اعتماد ATEX/IECEx Zone 2/22 لضمان سلامة المشغلين في البيئات الخطرة و/أو القابلة للانفجار. وتشمل خصائص التصميم الآمنة بطبيعتها: زجاج شاشة أكثر سماكة بمقدار 0.6 ملم لتعزيز المتانة، وغطاء خلفي مطور لزيادة الحماية من الصدمات، وغطاء منافذ مُحكم للموصل الرئيسي الخاص بمحطة الإرساء، إضافة إلى أختام Mylar على جميع أغطية البراغي المكشوفة.

قال James Hwang، رئيس Getac Technology Corporation: "يتطلب التحول الرقمي الفعّال توسيع نطاق البنية الأساسية للمؤسسة مباشرةً إلى الموقع". "وقد صُمّمت سلسلة ZX80W لدعم هذه الرؤية. ومن خلال توفير تصميم صغير الحجم بقياس 8 بوصات مع الكفاءة المثبتة لنظام Windows على معمارية ARM، فإننا نساعد المؤسسات على سد الفجوة بين البنية التحتية التقليدية لتقنية المعلومات والعمليات الميدانية. ومن الأعمال الميدانية القياسية إلى البيئات الخطرة، نزود عملاءنا بأداة متعددة الاستخدامات تعزز التنقل مع الحفاظ على معايير صارمة للأمان والأداء المؤسسي".

سيتوفر الجهازان ZX80W وZX80W-EX في يوليو 2026. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع: www.getac.com

نبذة عن Getac

شركة Getac Technology Corporation هي شركة رائدة عالميًا في مجال تكنولوجيا الأجهزة المحمولة المتينة القادرة على تشغيل الذكاء الاصطناعي وحلول الفيديو الذكية، بما في ذلك الحواسب المحمولة والأجهزة اللوحية والبرامج والكاميرات التي يتم ارتداؤها على الجسم، وأنظمة الفيديو داخل السيارة، وإدارة الأدلة الرقمية، وحلول تحليلات الفيديو المؤسسية. صُممت حلول وخدمات Getac لتمكين تجارب استثنائية للعاملين في الخطوط الأمامية في البيئات الصعبة. واليوم، تخدم Getac العملاء في أكثر من 100 دولة في مجالات الدفاع، والسلامة العامة، والإسعاف، والإطفاء والإنقاذ، والمرافق، والسيارات، والموارد الطبيعية، والتصنيع، والنقل، والخدمات اللوجستية. كرّمت مجلة Newsweek شركة Getac مؤخرًا كإحدى "أكثر الشركات جدارةً بالثقة في العالم" لعام 2024. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع: https://www.getac.com. يمكن المشاركة من خلال مدونة Getac Industry، أو متابعة الشركة على لينكدإن، ويوتيوب.

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