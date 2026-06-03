Basée sur l'architecture ARM, la nouvelle offre polyvalente de Getac associe un format compact et léger à de puissantes performances d'IA en périphérie

En bref :

Getac élargit sa gamme ZX80 d'appareils de 8 pouces entièrement durcis en lançant les tablettes ZX80W et ZX80W-EX.

Fonctionnant sous Windows 11, ces deux appareils prêts pour l'IA sont construits sur une architecture ARM économe en énergie pour garantir de longues périodes de travail ininterrompu sur le terrain.

La tablette ZX80W-EX, également certifiée ATEX/IECEx zone 2/22, présente plusieurs caractéristiques de conception à sécurité intrinsèque qui en permettent l'utilisation dans des environnements dangereux et/ou potentiellement explosifs.

TAIPEI, 3 juin 2026 /PRNewswire/ -- Getac Technology Corporation (Getac), un fournisseur de premier plan de solutions informatiques et vidéo mobiles robustes, doté de capacités internes de fabrication de pointe, a annoncé aujourd'hui l'extension de sa gamme ZX80 de tablettes de 8 pouces entièrement durcies, marquée par le lancement des nouvelles tablettes ZX80W et ZX80W-EX : deux appareils Windows 11 légers et très mobiles, construits sur l'architecture ARM.

Les nouvelles tablettes Getac ZX80W et ZX80W-EX de 8 pouces allient les fonctionnalités de Windows 11 à une conception sans ventilateur économe en énergie pour assurer un fonctionnement continu sur le terrain

En lançant ces deux tablettes, Getac répond à la demande croissante des clients pour des solutions robustes à faible consommation d'énergie, sans ventilateur et compatibles avec le système d'exploitation Windows 11, qui peuvent être utilisées dans un large éventail d'environnements et de scénarios industriels, par exemple dans les secteurs de la défense, des services publics, du transport et de la logistique.

Une construction sur une architecture ARM économe en énergie

Les tablettes ZX80W et ZX80W-EX s'appuient toutes deux sur la plateforme innovante QCS6490 de Qualcomm® basée sur l'architecture ARM, qui est réputée pour son efficacité énergétique exceptionnelle et ses performances élevées par watt. Il en résulte une expérience informatique rapide et sans ventilateur, grâce à laquelle les utilisateurs peuvent travailler sans interruption pendant de longues périodes, même dans des endroits isolés où l'accès aux dispositifs de recharge des appareils est limité. Les deux appareils sont aussi munis d'une mémoire LPDDR5 intégrée de 12 Go qui facilite le fonctionnement multitâche, tandis qu'une mémoire flash universelle de 256 Go offre une capacité suffisante pour répondre à la demande de stockage sur l'appareil.

Les fonctionnalités de Windows 11 dans un format compact

La tablette ZX80W met en avant le pouvoir de transformation de Windows sur ARM dans le segment des appareils durcis. Traditionnellement, la fourniture de toutes les fonctionnalités Windows sur le terrain nécessitait des processeurs de grande taille, gourmands en énergie. Tirant parti de la formidable efficacité thermique et énergétique de l'architecture ARM, la tablette ZX80W exécute sans peine Windows 11 IoT Enterprise LTSC dans un châssis remarquablement compact, sans ventilateur. La différence pour les clients est profonde : le niveau de sécurité à toute épreuve et la compatibilité avec les applications sont dignes d'un véritable écosystème Windows, mais avec une légèreté extrême et une autonomie de batterie toute la journée qui étaient jusqu'à présent réservées aux appareils Android.

L'intelligence en périphérie pilotée par l'IA

Les tablettes ZX80W et ZX80W-EX sont dotées d'un moteur d'IA Qualcomm de 6e génération capable d'exploiter l'intelligence en temps réel à la périphérie du réseau. Leur unité de traitement neuronal Qualcomm® Hexagon assure une reconnaissance à grande vitesse fondée sur des analyses en temps réel et une automatisation sur l'appareil conçue pour optimiser la productivité dans des environnements de terrain exigeants, en réduisant la dépendance au nuage informatique pour proposer un traitement plus rapide et plus fiable lorsque la connexion à Internet est irrégulière ou indisponible.

Grâce à cette puissante fonctionnalité en périphérie, les deux appareils sont parfaitement adaptés à toute une série d'applications, notamment le contrôle des vols de drones dans le secteur des services publics, la gestion prédictive des actifs (ou des environnements dangereux avec la tablette ZX80W-EX), ou encore les dispositifs d'enregistrement électronique (DEE) dans le secteur du transport et de la logistique.

Des tablettes entièrement durcies adaptées à un usage en extérieur

Comme tous les appareils Getac, les tablettes ZX80W et ZX80W-EX présentent par conception une structure durcie pour fonctionner impeccablement dans des environnements qui mettraient en échec bon nombre d'autres appareils. Résistants aux vibrations et aux chutes jusqu'à 1,8 m, les deux appareils sont certifiés MIL-STD-810H et IP67. Ils sont équipés d'un écran lisible à la lumière du jour et affichent une large plage de températures de fonctionnement (ZX80W) : de -29 °C à +63 °C/de -20 °F à +145 °F, ZX80W-EX : de -21 °C à 55 °C/de -5,8 °F à 131 °F). Malgré tout, ces tablettes sont incroyablement légères pour une utilisation prolongée sur le terrain (590 g seulement pour la tablette ZX80W, 780 g pour la tablette ZX80W-EX).

Certifiée ATEX/IECEx zone 2/22, la tablette ZX80W-EX garantit en outre la sécurité de l'opérateur dans des environnements dangereux et/ou potentiellement explosifs. Parmi les autres caractéristiques de conception à sécurité intrinsèque, on peut citer le verre d'écran plus épais (0,6 mm) pour une plus grande durabilité, la coque arrière renforcée pour une meilleure protection contre les chocs, le cache de port sécurisé pour le connecteur d'accueil principal, ou encore les joints en mylar sur tous les couvercles de vis apparents.

« Une transformation numérique efficace revient à faire entrer le cœur d'activité de l'entreprise directement sur le terrain », déclare James Hwang, président de Getac Technology Corporation. « La série ZX80W est conçue pour soutenir cette ambition. En combinant un format compact de 8 pouces avec l'efficacité éprouvée de Windows sur ARM, nous aidons les entreprises à combler le fossé entre l'infrastructure informatique traditionnelle et les opérations de première ligne. Pour les travaux de terrain standard comme pour les environnements dangereux, nous équipons nos clients d'un outil polyvalent qui optimise la mobilité tout en respectant les normes les plus strictes relatives à la sécurité et à la performance d'entreprise. »

Les tablettes ZX80W et ZX80W-EX seront disponibles en juillet 2026. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site www.getac.com

À propos de Getac

Getac Technology Corporation est un chef de file mondial des solutions vidéo intelligentes et de la technologie mobile robuste compatible avec l'IA : ordinateurs portables, tablettes, logiciels, caméras d'intervention, systèmes vidéo embarqués, solutions de gestion des preuves numériques et d'analyse vidéo d'entreprise. Les solutions et services de Getac sont pensés pour permettre aux travailleurs de première ligne de bénéficier d'une expérience d'utilisation exceptionnelle dans des environnements difficiles. Aujourd'hui, Getac compte des clients dans plus de 100 pays dans les domaines de la défense, de la sécurité publique, des ambulances, des services d'incendie et de secours, des services d'utilité publique, de l'automobile, des ressources naturelles, de la fabrication, du transport et de la logistique. La société Getac a été récemment reconnue par Newsweek comme l'une des « Entreprises les plus dignes de confiance au monde » pour l'année 2024. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site https://www.getac.com. Vous pouvez également participer au blog Getac Industrie ou suivre l'entreprise sur LinkedIn ou YouTube.

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