حصريًا في إثيوبيا: منصة Bybit تضفي الحيوية على سوق الأفراد (P2P) بجوائز تصل إلى 12,000 USDT

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 21 نوفمبر 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت منصة Bybit، ثاني أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم من حيث حجم التداول، عن عرض حصري لمستخدمي إثيوبيا لفترة محدودة تبدأ من اليوم ولغاية 5 ديسمبر، بحيث يمكن لصناع السوق والمستخدمين المؤهلين على منصة Bybit P2P اختيار مسار مكافآت خاص أثناء استغلال فرص التداول في سوق الأفراد.

1.حدث حصري لصناع السوق

Ethiopia-Exclusive: Bybit Livens up P2P Marketplace with 12,000 USDT in Rewards

يمكن للمستخدمين الدخول إلى P2P Maker Battle (منافسة صناع السوق الأفراد) للحصول على حصة من مجموعة جوائز قدرها 2,000 USDT. ثمة إعلان بيع بعملة البِر الإثيوبي (ETB) على سوق Bybit P2P يدعو الآخرين لشراء عملة USDT من بائعها، والذي قد يمنحهم حصة من مجموع الجوائز.

وتخصص مجموعة الجوائز لأفضل 10 صُنّاع سوق يتداولون مع أكبر عدد من المستخدمين المختلفين، بشرط أن يكون الحد الأدنى لحجم التداول 5,000 USDT وعدد المشترين المختلفين المطلوب قد تحقق. للتأهل، يجب على صناع السوق التسجيل وتقديم المعرف المميز (UIDs) الخاصة بهم باستخدام هذا النموذج.

2. حدث للاسترداد النقدي: حتى 2% للمستخدمين الحاليين

يتوفر لجميع المستخدمين فرصة للفوز بسهولة من مجموعة جوائز أخرى بقيمة 8,000 USDT من خلال كسب مكافأة تصل إلى 10 دولارات لكل مستخدم. يمكن للمستخدمين الحاليين في سوق P2P التداول للوصول إلى حد أدنى قدره 500 USDT من حجم التداول للحصول على استرداد نقدي بنسبة 2%.

3. من يشاركون رحلتهم يحصلون على المزيد

لدى المستخدمين طريقة أخرى للوصول إلى مجموعة الجوائز البالغة 2,000 USDT وهي مشاركة رحلتهم مع عملة البِر الإثيوبي (ETB) على Bybit P2P. أعلى 10 مشاركين من حيث عدد المشاهدات سيحصلون على فرصة لمشاركة قصصهم والفوز بالجوائز. يمكن للمستخدمين المهتمين استخدام هذا النموذج لتقديم أعمالهم.

التداول بين الأفراد (P2P) هو جزء طبيعي من سوق العملات المشفرة، وأداة لا غنى عنها لتحسين الشمول المالي والتواصل بين أعضاء المجتمع. توفر منصة Bybit P2P حلًا تجاريًا آمنًا وسهل الاستخدام بين الأفراد، يتيح للمستخدمين التداول بسلاسة فيما بينهم دون رسوم.

تقدم Bybit موارد تعليمية حول إجراء الصفقات على منصة Bybit P2P، ويمكن للمستخدمين الإثيوبيين زيارة هنا لمزيد من المعلومات.

#Bybit / #TheCryptoArk

نبذة عن Bybit

Bybit هي ثاني أفضل بورصة للعملات المشفرة في العالم من حيث حجم التداول مع أكثر من 50 مليون مستخدم. توفر Bybit التي تأسست في عام 2018، منصة احترافية تمكن المستثمرين والمتداولين في مجال العملات المشفرة العثور على محرك مطابقة فائق السرعة، وخدمة عملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ودعم مجتمعي متعدد اللغات. تفخر Bybit بشراكتها مع فريق Oracle Red Bull Racing، حامل لقب بطولة الفورمولا 1 للصانعين والسائقين.

لمزيد من التفاصيل حول Bybit، يرجى زيارة القسم الصحافي في شركة Bybit

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للحصول على مزيد من المعلومات، ترجى زيارة: https://www.bybit.com

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