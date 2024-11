Exclusivement en Éthiopie : Bybit dynamise sa place de marché P2P avec 12 000 USDT de récompenses

DUBAÏ, ÉAU, 19 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Bybit, la deuxième plus grande plateforme de cryptomonnaies en termes de volume d'échange, a le plaisir d'annoncer une offre exclusive à l'Éthiopie pour les utilisateurs P2P de Bybit. D'ici au 5 décembre, les créateurs et utilisateurs éligibles sur Bybit P2P peuvent choisir une piste de récompense spéciale tout en saisissant les opportunités d'échanges P2P.

L'inscription est obligatoire pour les trois événements :

Ethiopia-Exclusive: Bybit Livens up P2P Marketplace with 12,000 USDT in Rewards

1. Événement exclusif aux commerçants

Sur Bybit P2P, les utilisateurs peuvent participer au P2P Maker Battle pour gagner une part de la cagnotte de 2 000 USDT. Les commerçants peuvent obtenir une part de la cagnotte en plaçant une annonce de vente en birrs éthiopiens (ETB) sur la place de marché P2P de Bybit, invitant d'autres personnes à acheter des USDT.

La cagnotte sera divisée entre les dix premiers commerçants qui échangent avec le plus grand nombre d'utilisateurs uniques, et qui réalisent un volume d'échange minimum de 5 000 USDT et un nombre minimum de 50 acheteurs uniques. Pour se qualifier, le commerçant doit s'inscrire et soumettre ses identifiants via ce formulaire.

2. Événement Cashback : Jusqu'à 2 % pour les utilisateurs existants

Tous les acheteurs ont une chance de gagner facilement un autre prix de 8 000 USDT. Les utilisateurs P2P existants peuvent simplement effectuer des transactions pour atteindre un volume minimum de 500 USDT afin de débloquer un cashback de 2 %, jusqu'à 10 USDT par utilisateur.

3. Ceux qui partagent remportent davantage

Les utilisateurs ont un autre moyen d'accéder à une cagnotte de 2 000 USDT en utilisant le bouton « share » pour partager leur parcours ETB sur Bybit P2P. Les dix participants ayant obtenu le plus grand nombre de vues pourront raconter leur parcours et remporter les récompenses. Les utilisateurs intéressés peuvent utiliser ce formulaire pour soumettre leur travail.

Les échanges P2P font partie intégrante du marché des cryptomonnaies et constituent un outil indispensable pour améliorer l'inclusion financière et l'interconnexion entre les membres de la communauté. Bybit P2P fournit une solution d'échange peer-to-peer sécurisée et conviviale, permettant aux utilisateurs d'échanger entre eux de manière transparente et sans frais.

Bybit propose des ressources sur la publication de négociations sur Bybit P2P, et les utilisateurs éthiopiens peuvent cliquer ici pour plus d'informations.

À propos de Bybit

Bybit est la deuxième plus grande plateforme de cryptomonnaies au monde en termes de volume d'échanges, avec plus de 50 millions d'utilisateurs. Créé en 2018, Bybit fournit une plateforme professionnelle où les crypto-investisseurs et les traders peuvent trouver un moteur de mise en correspondance ultra-rapide, un service à la clientèle 24/7 et un soutien communautaire multilingue. Bybit est fier d'être partenaire des champions en titre des constructeurs et des pilotes de Formule 1 : l'écurie Oracle Red Bull Racing.

Pour plus d'informations sur Bybit, veuillez consulter Bybit Press

Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez contacter : [email protected]

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : https://www.bybit.com

Suivez toute notre actualité sur : les communautés et réseaux sociaux de Bybit

