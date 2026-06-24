Comviva reconnu comme un leader confirmé dans le Digital Wallets Competitor Leaderboard 2025-2030 de Juniper Research

- Cette distinction met en avant les atouts de Comviva dans les domaines des services financiers numériques évolutifs, de l'interopérabilité des écosystèmes et de l'innovation axée sur l'inclusion financière

NEW DELHI, 25 juin 2026 /PRNewswire/ -- Comviva, un leader mondial des solutions de transformation numérique, spécialisé dans la gestion de l'expérience client, la monétisation des données et les services financiers numériques, a été reconnu comme « leader confirmé » dans le Digital Wallets Competitor Leaderboard 2025-2030 de Juniper Research, un classement des acteurs du marché des portefeuilles numériques.

Le rapport souligne les atouts de Comviva dans la fourniture de services financiers numériques évolutifs et axés sur les API grâce à sa plateforme phare, mobiquity® Pay. Selon Juniper Research, cette plateforme permet aux établissements financiers, aux opérateurs de télécommunications et aux entreprises de proposer des services de portefeuille numérique couvrant les paiements, les virements, les services aux commerçants, le règlement de factures et les intégrations au sein d'écosystèmes.

Juniper Research a également souligné l'architecture modulaire et native du cloud de mobiquity® Pay, ainsi que sa prise en charge de multiples canaux de transaction, notamment les applications mobiles, les codes QR, la technologie NFC, les infrastructures de paiement interopérables et les canaux assistés.

Manish Agrawal, président et directeur des opérations chez Comviva, a déclaré : « Les portefeuilles numériques évoluent pour devenir des plateformes d'engagement financier intelligentes qui vont au-delà des simples paiements afin de permettre un accès plus large aux services financiers, la participation à l'écosystème et des expériences numériques au quotidien. Cette distinction témoigne de l'engagement constant de Comviva à aider les fournisseurs de services à mettre en place, à l'échelle mondiale, des écosystèmes financiers numériques évolutifs, sécurisés et inclusifs ».

« Les fonctionnalités de portefeuille numérique de Comviva sont impressionnantes : elles allient un large éventail de fonctionnalités à l'évolutivité et à la fiabilité que l'on attend d'une plateforme leader sur le marché. Son positionnement solide dans les domaines des paiements, des virements, du règlement de factures, des programmes de fidélité et des services aux commerçants témoigne d'une offre aboutie que nous, chez Juniper Research, sommes fiers de reconnaître comme celle d'un leader confirmé dans ce secteur », a commenté Thomas Wilson, analyste de recherche principal chez Juniper Research.

Le rapport souligne également la forte présence de Comviva sur les marchés émergents, où les portefeuilles numériques jouent un rôle de plus en plus important dans la promotion de l'inclusion financière et l'élargissement de l'accès aux services financiers à grande échelle.

Juniper Research a également souligné l'architecture modulaire et native du cloud de mobiquity® Pay, qui prend en charge plusieurs segments de clientèle et canaux de transaction, notamment les applications mobiles, les codes QR, la technologie NFC et les infrastructures de paiement interopérables.

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