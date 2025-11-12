Le Sanctuaire de bien-être Swastik, en Inde, reçoit le Global Emergence Wellness Award à la Chambre des Communes, à Londres

Le prix récompense la vision indienne "Ancient Wisdom-Future Wellness" et le leadership de Swastik en matière d'innovation dans le domaine de la santé holistique et du bien-être mondial.

LONDRES et PUNE, Inde, 12 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Swastik Wellbeing Sanctuary, la destination pionnière du bien-être holistique en Inde à Pune Maharashtra, s'est vu décerner le Global Emergence Wellness Award à la Chambre des communes de Londres, en reconnaissance de ses contributions exceptionnelles à l'avancement de la santé holistique et du leadership en matière de bien-être à l'échelle mondiale.

Le prix a été remis par Mme Uma Kumaran, membre du Parlement britannique, lors d'une cérémonie organisée par Crescent Meditours (UK) Ltd. Cette reconnaissance souligne l'engagement global de Swastik Wellbeing à redéfinir le bien-être comme une quête multidimensionnelle qui allie les sciences curatives indiennes traditionnelles aux innovations thérapeutiques modernes.

Guidé par sa philosophie centrée sur les cinq dimensions de la vie - la santé, la richesse, l'amour, la félicité et la spiritualité - le Swastik Wellbeing Sanctuary a redéfini le paradigme moderne du bien-être en proposant des expériences immersives et transformatrices qui nourrissent l'esprit, le corps et l'âme en harmonie.

"Nous sommes très honorés de recevoir cette reconnaissance dans le cadre d'un forum mondial aussi prestigieux", a déclaré Mme Anushree Nyati, directrice de Swastik Wellbeing Sanctuary. "Ce prix valide notre mission, qui est d'apporter la sagesse ancestrale de l'Inde sur la scène mondiale par le biais d'expériences qui rétablissent l'équilibre, favorisent la paix intérieure et redéfinissent le bien-être moderne."

Cette distinction fait suite au lancement mondial de Swastik Wellbeing au World Travel Market (WTM) Londres 2025, où la marque a présenté sa philosophie "Ancient Wisdom-Future Wellness" - une intégration transparente des systèmes de connaissance traditionnels avec la science et le design contemporains.

Avec cette distinction internationale, le Swastik Wellbeing Sanctuary renforce sa position d'ambassadeur mondial de l'excellence de l'Inde en matière de bien-être, symbolisant l'influence croissante du pays dans le domaine du tourisme de santé holistique et de la guérison intégrative.

Cette reconnaissance renforce la vision de Swastik Wellbeing, qui souhaite faire de l'Inde un épicentre mondial de la guérison holistique, de l'innovation en matière de bien-être et du luxe conscient, ancré dans les traditions indiennes intemporelles.

À propos du Sanctuaire de bien-être Swastik

Swastik Wellbeing Sanctuary est une destination de luxe en Inde qui intègre harmonieusement la sagesse traditionnelle indienne et les pratiques scientifiques et thérapeutiques contemporaines. Guidé par la philosophie de l'équilibre entre les cinq dimensions de la vie - la santé, la richesse, l'amour, la félicité et la spiritualité - le Sanctuaire propose des programmes immersifs conçus pour favoriser le bien-être holistique.

