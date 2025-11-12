Swastik Wellbeing Sanctuary, Indien, ausgezeichnet mit dem Global Emergence Wellness Award im House of Commons, London

Auszeichnung würdigt Indiens Vision von Ancient Wisdom-Future Wellness und Swastiks Führungsrolle in den Bereichen ganzheitliche Gesundheit und globales Wohlbefinden

LONDON und PUNE, Indien, 12. November 2025 /PRNewswire/ -- Swastik Wellbeing Sanctuary, Indiens bahnbrechende ganzheitliche Wellness-Destination in Pune Maharashtra, wurde im House of Commons, London, mit dem Global Emergence Wellness Award ausgezeichnet, in Anerkennung seiner herausragenden Beiträge zur Förderung der ganzheitlichen Gesundheit und der globalen Wellness-Führung.

Swastik Wellbeing Sanctuary honoured with the Global Emergence Wellness Award at the House of Commons, London

Die Auszeichnung wurde von Uma Kumaran, Mitglied des britischen Parlaments, während einer von Crescent Meditours (UK) Ltd. veranstalteten Zeremonie überreicht. Die Anerkennung unterstreicht das globale Engagement von Swastik Wellbeing, Wellness als ein multidimensionales Streben zu begreifen, das traditionelle indische Heilkunde mit modernen therapeutischen Innovationen verbindet.

Geleitet von seiner Philosophie, die sich auf die fünf Dimensionen des Lebens konzentriert - Gesundheit, Reichtum, Liebe, Glückseligkeit und Spiritualität -, hat das Swastik Wellbeing Sanctuary das moderne Wellness-Paradigma neu definiert, um durch eindringliche und transformative Erfahrungen, die Körper, Geist und Seele in Harmonie nähren, Wohlbefinden zu schaffen.

"Wir fühlen uns zutiefst geehrt, diese Anerkennung von einem so angesehenen globalen Forum zu erhalten", sagte Anushree Nyati, Direktorin des Swastik Wellbeing Sanctuary. "Diese Auszeichnung bestätigt unsere Mission, die uralte Weisheit Indiens auf die Weltbühne zu bringen - durch Erfahrungen, die das Gleichgewicht wiederherstellen, den inneren Frieden fördern und das moderne Wohlbefinden neu definieren."

Die Auszeichnung folgt auf das beeindruckende globale Debüt von Swastik Wellbeing auf dem World Travel Market (WTM) London 2025, wo die Marke ihre Philosophie "Ancient Wisdom-Future Wellness" vorstellte - eine nahtlose Integration traditioneller Wissenssysteme mit moderner Wissenschaft und Design.

Mit dieser internationalen Auszeichnung stärkt das Swastik Wellbeing Sanctuary seine Position als globaler Botschafter der indischen Wellness-Exzellenz und symbolisiert den wachsenden Einfluss des Landes auf den ganzheitlichen Gesundheitstourismus und die integrative Heilung.

Die Anerkennung unterstreicht die Vision von Swastik Wellbeing, Indien als globales Epizentrum für ganzheitliche Heilung, Wellness-Innovation und bewussten Luxus zu positionieren, der in zeitlosen indischen Traditionen verwurzelt ist.

Über das Swastik Wellbeing Sanctuary

Das Swastik Wellbeing Sanctuary ist ein luxuriöses Wellness-Ziel in Indien, das traditionelle indische Weisheiten harmonisch mit modernen wissenschaftlichen und therapeutischen Praktiken verbindet. Geleitet von der Philosophie, die fünf Dimensionen des Lebens - Gesundheit, Reichtum, Liebe, Glückseligkeit und Spiritualität - in Einklang zu bringen, bietet das Sanctuary umfassende Programme, die das ganzheitliche Wohlbefinden fördern.

Weitere Informationen finden Sie unter www.swastikwellbeing.com oder folgen Sie @SwastikWellbeing in den sozialen Medien.

Medienkontakt:

Sachin Kshirsagar, Verkaufsleiter

+91 90286 79613

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2820959/Swastik_Wellbeing_Award.jpg