حل Huawei للطاقة للمواقع يفوز بجائزة "أفضل الممارسات العالمية" من Frost & Sullivan

شينزين ، الصين ، 1 أبريل / نيسان 2026 /PRNewswire/ -- مؤخرًا، قدمت شركة "فروست آند سوليفان" (Frost & Sullivan) لشركة "هواوي" (Huawei) جائزة أفضل الممارسات العالمية لجهودها في تعزيز تطبيق وتصنيع تقنيات "محطات الطاقة الافتراضية المبتكرة" على مستوى صناعة الطاقة في مجال الاتصالات. تمثل الجائزة اعترافًا بممارسات الابتكار المستمرة لشركة "هواوي" في مساعدة المشغلين العالميين على الانتقال من مستهلكين للطاقة إلى مستهلكين منتجين لها.

Huawei Site Power Solution Wins Frost & Sullivan's Global Best Practices Award

مع تحول العالم إلى مزيج الطاقة والتقدم في الرقمنة ، من المقرر إطلاق الآفاق لإمكانات أصول تخزين الطاقة في مواقع الاتصالات الضخمة. يحتوي حل "محطة الطاقة الافتراضية المبتكرة" المبتكر من "هواوي" لمواقع الاتصالات على بنية مرنة تدعم كل من نظام التشغيل الاحتياطي ونظام التخزين للطاقة بشكل متكامل ومنفصل. يمكن أن يجمع في وقت واحد ما يصل إلى 10،000 موقع ، مع وقت استجابة النظام أقل من 7.5 ثانية ودقة التحكم بأكثر من 95٪. يلبي هذا الحل متطلبات أعمال "محطات الطاقة الافتراضية المبتكرة" للتنظيم السريع والدقيق والواسع النطاق ، ويحول دور بطاريات الموقع من التشغيل الاحتياطي إلى استرداد القيمة.

ساعدت "هواوي" العديد من المشغلين الرائدين في أوروبا على نشر حلول "محطات الطاقة الافتراضية المبتكرة" في الموقع ، مما مكّن أنظمة تخزين الطاقة للاتصالات الخاصة بهم من توليد إيرادات من سوق الكهرباء المرنة. وقد فتح هذا مجرى إيرادات جديد للمشغلين وحول أنظمة تخزين الطاقة إلى أصول مربحة. على سبيل المثال ، من خلال نشر حل "هواوي" ، زادت شركة اتصالات في شمال أوروبا الإيرادات بأكثر من 2000 يورو لكل موقع في السنة. كما اعتمد "الاتحاد الدولي للاتصالات" الحل وأصدره كمعيار دولي ، مما وضع أساسًا متينًا لمرافق الطاقة العالمية للاتصالات للمشاركة في سوق الكهرباء.

بناءً على الممارسة الناجحة لحل "محطات الطاقة الافتراضية المبتكرة" في مواقع الاتصالات ، تقوم "هواوي" بتوسيع خبرتها إلى سيناريوهات طاقة أكثر شمولاً، وتزويد المشغلين بحلول "محطات الطاقة الافتراضية المبتكرة" لجميع السيناريوهات التي تغطي مواقع الاتصالات، والتطبيقات السكنية، والمواقع التجارية والصناعية. هذا يساعد المشغلين على دفع التحول الرقمي للطاقة وبناء أنظمة الطاقة الخضراء والفعالة والذكية.

لا تمثل جائزة أفضل الممارسات العالمية اعترافًا بالإنجازات المبتكرة التي حققتها "هواوي" في مجال "محطات الطاقة الافتراضية المبتكرة" في الموقع فحسب ، بل تشير أيضًا إلى أن حل "محطات الطاقة الافتراضية المبتكرة" من شركة "هواوي" قد دخل مرحلة جديدة من النشر التجاري على نطاق واسع.

بالنظر إلى المستقبل ، ستواصل "هواوي" التعاون مع المشغلين العالميين لتعزيز تقدم تكنولوجيا "محطات الطاقة الافتراضية المبتكرة" ، والابتكارات في المواقع الخضراء التي تعمل بالذكاء الاصطناعي ، والممارسات العالمية مثل نشر نظام كهروضوئي للحفاظ على الطاقة والحد من الانبعاثات لتقليل النفقات التشغيلية وتحسين إجمالي تكلفة الملكية.

