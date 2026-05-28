Enlit Africa 2026: هواوي تطلق Intelligent Substation Solution for Sub-Saharan Africa

كيب تاون، جنوب أفريقيا، 28 مايو 2026 /PRNewswire/ -- استضافت هواوي في 20 مايو فعالية Southern Africa Electric Power Summit في إطار Enlit Africa 2026، وهو الملتقى الأبرز في القارة لقطاعات الكهرباء والمياه والطاقة. تحت شعار "بناء أنظمة الطاقة المستقبلية، وإطلاق العنان لإنتاجية الذكاء الرقمي المتسارعة"، جمعت القمة قادة القطاع وعددًا من الشركاء، بما في ذلك إسكوم في جنوب أفريقيا، وهيئة الطاقة في بوي (BPA) في غانا، وشركة نقل الكهرباء في نيجيريا (TCN)، والمجلس الدولي للأنظمة الكهربائية الكبيرة (CIGRE). خلال القمة، كشفت هواوي، بالتعاون مع شركائها، عن Intelligent Substation Solution for Sub-Saharan Africa، المصمم لتسريع التحول الرقمي في قطاع الكهرباء بالمنطقة.

خلال الجلسة الرئيسية في Enlit Africa 2026، ألقى Wang Guoyu، نائب رئيس وحدة أعمال رقمنة قطاع الكهرباء لدى هواوي، كلمة بعنوان "دفع الذكاء الشامل، وتمكين نظام الطاقة المستقبلي". وقال إن نموذج المستهلك الإنتاجي الموجَّه نحو المستقبل أصبح النمط الجديد لتحول الطاقة، وإن نظام الطاقة يقف عند نقطة حاسمة في مسار انتقاله نحو الذكاء. الاتصالات والرقمنة والذكاء الاصطناعي تعيد تعريف أنظمة الطاقة الأساسية. كما تمثل تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المحركات الرئيسية التي تعيد تشكيل سلسلة القيمة لقطاع الكهرباء بالكامل، من توليد الكهرباء ونقل الكهرباء إلى توزيع الكهرباء. ستواصل هواوي تقديم أحدث قدرات الذكاء الاصطناعي وتقنيات اتصالات موثوقة في مختلف تطبيقات قطاع الكهرباء، بما يساعد شركات المرافق الكهربائية الأفريقية على الانتقال إلى مرحلة جديدة من الذكاء.

خلال القمة، أطلقت هواوي، بالتعاون مع المجلس الدولي للأنظمة الكهربائية الكبيرة (CIGRE) وشركة Zhuhai Unitech Power Technology Co., Ltd.، Intelligent Power Substation Solution for Sub-Saharan Africa. ويؤكد هذا الإطلاق التزام هواوي بدعم جهود تحديث المحطات الفرعية الذكية في مختلف أنحاء القارة من خلال الشراكات.

كما شارك عدد من ممثلي شركات المرافق الكهربائية الأفريقية وجهات نظرهم. وقال أحد الممثلين: «يجمع هذا الحل بين الفيديو الذكي وخوارزميات الذكاء الاصطناعي والشبكات اللاسلكية الآمنة، ويحلّ، بفضل الأتمتة الذكية، محل أربع عمليات يدوية رئيسية، هي: المراقبة والتفتيش وقراءة العدادات والتحليل. يتيح الحل لكوادر التشغيل والصيانة مراقبة المحطة بالكامل عن بُعد. تقلّص وقت التفتيش من أيام إلى دقائق، وانخفضت تكاليف عمالة التشغيل والصيانة بنسبة 70%. كما زوّدت شراكتنا مع هواوي، للمرة الأولى، شبكة نقل الكهرباء لدينا بقدرات استشعار رقمية شاملة، بما يتيح تحولاً حقيقياً من الإصلاح بعد وقوع العطل إلى الإنذار الاستباقي».

عقب القمة، عقدت هواوي، بالتعاون مع المجلس الدولي للأنظمة الكهربائية الكبيرة (CIGRE) وتحالف 450 ميغاهرتز، مائدة مستديرة حول الشبكة اللاسلكية الخاصة وشبكة اتصالات الطاقة الكهربائية. وأكد Gösta Kallner، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لتحالف 450 ميغاهرتز، أن الشبكة اللاسلكية الخاصة لشركات المرافق الكهربائية، القائمة على نطاق 450 ميغاهرتز الترددي، أصبحت حجر الزاوية لضمان موثوقية عمليات الشبكة الكهربائية واستدامتها، بفضل تغطيتها الواسعة وتنوع منظومتها البيئية وقدرتها على التطور بما يواكب متطلبات المستقبل. وأضاف ممثل عن المجلس الدولي للأنظمة الكهربائية الكبيرة (CIGRE)، من منظور التوحيد القياسي الدولي، أن وجود إطار تقني موحد وتبادل الممارسات العالمية يشكلان عاملين حاسمين لتسريع التحول الرقمي لشبكات الكهرباء. واتفق جميع المشاركين على أن إنشاء بنية اتصالات للطاقة الكهربائية شاملة وآمنة وفعالة أمر أساسي لدعم أنظمة الطاقة الجديدة وتحقيق تنمية مستدامة لقطاع الكهرباء في أفريقيا.

