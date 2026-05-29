إعلان Huawei رائدة في تقرير Gartner® Magic Quadrant™ لعام 2026 للبنية التحتية لشبكات LAN السلكية واللاسلكية للمؤسسات للعام الرابع على التوالي

Huawei Named a Leader in the 2026 Gartner® Magic Quadrant™ for Enterprise Wired and Wireless LAN Infrastructure for the Fourth Year in a Row

شينزين، الصين، 29 مايو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت مؤخرًا شركة "هواوي" (Huawei) أنه قد تم إعلانها "رائدة" في تقرير Gartner® Magic Quadrant™ لعام 2026 للبنية التحتية لشبكات LAN السلكية واللاسلكية للمؤسسات للعام الرابع على التوالي. لا تزال "هواوي" هي البائع الوحيد من خارج أمريكا الشمالية التي تم وضعها في "ربع القادة". يسلط هذا الاعتراف الضوء على المزايا الرائدة لحل (Xinghe AI Campus) من "هواوي" في الابتكار الأمني لعمليات التشغيل والصيانة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وغيرها من المجالات. كما يؤكد على التزام "هواوي" بالتركيز على الاحتياجات الأساسية للعملاء ، والابتكار المستمر للتكنولوجيات ، وبناء مواقع آمنة وذكية للصناعات.

استجابةً لموجة الذكاء الاصطناعي العالمية ، قامت شركة "هواوي" بترقية حل (Xinghe AI Campus) الخاص بها مع ثلاث قدرات أساسية؛ هي الاتصال اللاسلكي فائق السرعة ، والأمن كامل النطاق، واستقلالية الشبكات. تمكّن هذه التحسينات مؤسسات الحكومات، والتمويل، والتعليم، والرعاية الصحية، والقطاعات الأخرى من تبنّي عصر الذكاء الاصطناعي ودفع النمو المستقبلي.

الاتصال اللاسلكي فائق السرعة: تتضمن حل AirEngine Wi-Fi 7 Advanced AP الأول من نوعه من "هواوي" ابتكارات تقنية (Wi-Fi 8) المنتظرة لزيادة السرعة والموثوقية. يضع هذا المنتج الرائد الاتصال اللاسلكي كأساس على مستوى الإنتاج لخدمات الذكاء الاصطناعي. على وجه التحديد ، فإن "التخطيط المنسّق الذكي وإعادة الاستخدام المكاني" (iCSSR) ، وهي تقنية تنسيق متعددة نقاط الوصول (AP)، تقلل بشكل كبير من تداخل القنوات المشتركة مع مضاعفة سرعة المستخدم الفردي في سيناريوهات الشبكات المستمرة. علاوةً على ذلك ، لمعالجة الإشارات غير المستقرة في البيئات المتنقلة ، تتيح تكنولوجيا "التشكيل الذكي للشعاع" (SmartBF) تعزيز الاتجاهات على مستوى ملي ثانية ، ما يضمن عدم انخفاض سرعات الأجهزة أثناء التنقل. وفي الوقت نفسه ، فإن تقنية التجوال الصفري "للشبكات المتقدمة ذات التردد الموحد" (ASFN) تقوم بتحويل العديد من نقاط الوصول (AP) إلى "نقاط وصول" (AP) فائقة، مما يتيح التجوال السلس عبر الشبكة بأكملها مع صفر فقدان للحزم.

الأمن كامل النطاق: يخلق حل (Xinghe AI Campus) بالأمن كامل النطاق من "هواوي" نظامًا دفاعيًا قويًا يضم أمن الأصول، والاتصال، والأمن المكاني، وأمن الخصوصية.

أمن الأصول: أدى الارتفاع الكبير في عدد الأجهزة الطرفية غير الذكية في القطاع الحكومي، والقطاع المالي، وقطاعات أخرى إلى زيادة مخاطر هجمات الشبكات. ولمعالجة ذلك، يوظّف حل "هواوي" تقنية التعرّف على الأجهزة الطرفية القائم على التجميع العنقودي بالذكاء الاصطناعي، بما يتيح التعرّف تلقائيًا على الأجهزة الطرفية غير الذكية بدقة تبلغ 95%. يمكن لقدرات "الاكتشاف الذكي للشذوذ" ( SmartAD ) ، المدعوم بالاستدلال المحلي على مفاتيح التبديل، اكتشاف شذوذ سلوك حركة البيانات في الأجهزة الطرفية في ثوانٍ وحجبها بشكل استباقي ، مما يمنع بشكل فعال التدخلات في الشبكة.





أمن الاتصال: على الجانب اللاسلكي، تقضي تقنية ( Wi-Fi Shield ) الحصرية من "هواوي" على خطر التنصت على الحزم على مستوى الطبقة المادية. أما على الجانب السلكي، فيوفّر تشفير ( MACsec ) الشامل، مقترنًا "بالتشفير ما بعد الكمّي" ( PQC )، أمانًا طويل الأمد لنقل البيانات حتى مع نضج الحوسبة الكميّة.





الأمن المكاني: ترصد تقنية استشعار "معلومات حالة القناة" ( CSI ) لشبكات ( Wi-Fi ) من "هواوي" ظروف الأمن المكاني من خلال "نقطة وصول" ( AP ) واحدة وتحدد أنشطة التدخل في ثوانٍ.





أمن الخصوصية: في غرف التنفيذيين، وغرف نزلاء الفنادق، وغيرها من البيئات الحساسة، غالبًا ما تتسم الطرق التقليدية للكشف عن أجهزة التصوير المخفية بانخفاض الكفاءة وارتفاع معدلات الإغفال. تعالج "هواوي" ذلك بإطلاق "نقطة وصول" ( AP ) بتقنية ( iGuard )، التي توفّر ثلاث مزايا رئيسية، وهي: الاكتشاف الشامل، والاكتشاف الدقيق، والتشغيل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، لحماية الأسرار التجارية والخصوصية الشخصية في هذه الأماكن الخاصة.

استقلالية الشبكات: حل (Xinghe AI Campus) من "هواوي" مجهز بقدرات التشغيل والصيانة المؤتمتة القوية القائمة على الذكاء الاصطناعي. من خلال الاستفادة من تحليل تجربة جميع التدفقات باستخدام تقنية (iFlow)، يمكن للحل تمكين ترسيم حدود "جودة الخدمة" (QoE) الضعيفة في دقائق ، ورؤية المسار الكامل ، وملاحظة التجربة. مع اتخاذ القرارات العالمية التي يدعمها الذكاء الاصطناعي وتحديد موقع الأخطاء على مستوى الدقيقة ، يتم حل 80٪ من الأخطاء اللاسلكية تلقائيًا.

بالنظر إلى المستقبل ، ستواصل "هواوي" الابتكار حول احتياجات العملاء وتسريع وتيرة نشر شبكات المواقع الآمنة والذكية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى ذلك ، سوف تتعاون "هواوي" بشكل وثيق مع شركاء المنظومة لمساعدة العملاء على بناء "مواقع تعمل بالذكاء الاصطناعي" (AI Campus)؛ من خلال تعزيز كفاءة الشبكات والأمن مع تعزيز النجاح المشترك في عصر الذكاء الاصطناعي.

