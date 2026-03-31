La solution de production électrique sur site de Huawei remporte le Global Best Practices Award décerné par Frost & Sullivan

SHENZHEN, Chine, 31 mars 2026 /PRNewswire/ -- Récemment, Frost & Sullivan a décerné à Huawei le Global Best Practices Award pour ses efforts de promotion de l'application et de l'industrialisation de technologies innovantes de centrales électriques virtuelles (VPP) dans le secteur de l'énergie des télécommunications. Ce prix récompense les pratiques d'innovation continue de Huawei pour aider les opérateurs mondiaux à passer du statut de consommateurs d'énergie à celui de prosommateurs.

Huawei Site Power Solution Wins Frost & Sullivan's Global Best Practices Award

Alors que le monde est en train de transformer le bouquet énergétique et de faire progresser la numérisation, le potentiel des actifs de stockage d'énergie sur les sites de télécommunication massifs est prêt à être libéré.La solution de centrale électrique virtuelle innovante de Huawei pour les sites de télécommunications est dotée d'une architecture flexible qui assure la sauvegarde de l'alimentation et le stockage de l'énergie, qu'ils soient intégrés ou séparés. Elle peut agréger simultanément jusqu'à 10 000 sites, avec un temps de réponse du système inférieur à 7,5 secondes et une précision de contrôle supérieure à 95 %. Cette solution satisfait aux exigences commerciales des centrales électriques virtuelles en matière de régulation rapide, précise et à grande échelle, et transforme le rôle des batteries sur site de la sauvegarde à la récupération.

Huawei a aidé de nombreux opérateurs de premier plan en Europe à déployer des solutions de centrale électrique virtuelle sur site, permettant à leurs systèmes de stockage d'énergie pour les télécommunications de générer des revenus sur le marché flexible de l'électricité. Cela a généré une nouvelle source de revenus pour les opérateurs et a transformé les systèmes de stockage d'énergie en actifs rentables. Par exemple, en déployant la solution de Huawei, un opérateur d'Europe du Nord a augmenté ses revenus de plus de 2 000 euros par site et par an. La solution a également été adoptée et fait l'objet d'une norme internationale par l'Union internationale des télécommunications (UIT), jetant ainsi des bases solides pour que les installations de télécommunication mondiales puissent participer au marché de l'électricité.

S'appuyant sur la réussite des centrales électriques virtuelles sur les sites de télécommunications, Huawei étend son expertise à des scénarios énergétiques plus larges, fournissant aux opérateurs des solutions de centrale électrique virtuelle adaptées à tous les scénarios, couvrant les sites de télécommunications, les applications résidentielles et les campus commerciaux et industriels. Les opérateurs peuvent dès lors piloter la transformation numérique de l'énergie et construire des systèmes électriques verts, efficaces et intelligents.

Le Global Best Practices Award ne reconnaît pas seulement les réalisations innovantes de Huawei dans le domaine des centrales électriques virtuelles, mais signifie également que sa solution en la matière est entrée dans une nouvelle phase de déploiement commercial à grande échelle.

À l'avenir, Huawei continuera à collaborer avec les opérateurs mondiaux pour promouvoir les progrès de la technologie de centrale électrique virtuelle, les innovations sur les sites verts alimentés par l'IA et les pratiques mondiales telles que le déploiement de systèmes photovoltaïques pour la conservation de l'énergie et la réduction des émissions, afin de réduire les dépenses d'exploitation et d'optimiser le coût total de possession.

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