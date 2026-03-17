La solution ESS de la DG GFM pour éclairer le rêve d'électricité des habitants d'une île en Indonésie

JAKARTA, Indonésie, 17 mars 2026 /PRNewswire/ -- La IWIP Charity Foundation fait partie du groupe Yongqing, qui appartient à Tsingshan Industrial Holdings, et a fait don de 8MWh de solutions GFM ESS à deux îles indonésiennes éloignées pour aider à construire des systèmes d'alimentation électrique stables et fiables.

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PT Dogo Teknologi Energi (DoGo) fournit la solution GFM ESS. La technologie de pointe de DoGo et sa grande expérience dans le domaine des systèmes de production d'énergie en réseau lui ont permis de fournir une solution complète, comprenant un système de stockage de 8 MWh, un système de conversion d'énergie (PCS), ainsi que des systèmes de communication et de gestion. DoGo a également dirigé la conception, la simulation du réseau et les services de conseil, garantissant que le système peut établir de manière autonome un réseau d'alimentation électrique stable et relever efficacement les défis des opérations hors réseau sur les îles.

Cette initiative de don sert également de démonstration positive. En août 2025, le gouvernement indonésien s'est fixé l'objectif ambitieux d'accélérer la transition du pays vers les énergies propres. L'initiative prévoit la construction de 100 GW d'énergie solaire et de 320 GWh de capacité de stockage de batteries dans 80 000 villages et centrales solaires centralisées, accélérant ainsi la transformation de l'infrastructure énergétique. Les solutions de stockage d'énergie connectées au réseau offrent une voie de développement réalisable et évolutive pour les îles éloignées, les zones minières et les "îlots de puissance", améliorant l'accessibilité globale à l'électricité et offrant des solutions pratiques pour aider le pays à atteindre ses objectifs de développement des nouvelles énergies et offrant des références pratiques pour aider le pays à atteindre ses objectifs de développement des nouvelles énergies.

L'IWIP Charity Foundation a déclaré que ce don constituait une étape importante vers la prise en charge proactive par l'entreprise de ses responsabilités sociales et son engagement en faveur de la durabilité énergétique au niveau mondial. En déployant les solutions ESS de GFM sur des îles éloignées, l'entreprise entend soutenir l'amélioration des moyens de subsistance locaux par des actions concrètes, combler le fossé de l'accès à l'énergie entre les régions et veiller à ce qu'un plus grand nombre de personnes bénéficient du développement de l'énergie propre.

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