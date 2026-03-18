Solusi DG GFM ESS Dukung Akses Listrik di Pulau-Pulau Terpencil Indonesia

PT Dogo Teknologi Energi (DoGo) menyediakan solusi GFM ESS tersebut. Dengan teknologi unggulan dan pengalaman luas dalam sistem penyimpanan energi (ESS) grid-forming, DoGo menghadirkan solusi lengkap, termasuk sistem penyimpanan energi 8 MWh, sistem konversi daya (power conversion system/PCS), serta sistem komunikasi dan manajemen. DoGo juga menangani proses desain, simulasi jaringan, dan layanan konsultasi agar sistem tersebut membentuk jaringan listrik yang stabil secara mandiri, serta mengatasi tantangan operasional di wilayah kepulauan yang tidak terhubung dengan jaringan listrik utama (off-grid).

Donasi ini juga menjadi contoh positif. Pada Agustus 2025, pemerintah Indonesia menetapkan target ambisius untuk mempercepat transisi energi bersih nasional. Program ini mencakup pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 100 GW dan kapasitas penyimpanan baterai sebesar 320 GWh di 80.000 desa, serta PLTS terpusat guna mempercepat transformasi infrastruktur energi. Solusi penyimpanan energi yang terhubung dengan jaringan listrik menawarkan jalur pengembangan yang memadai dengan skala yang dapat diperluas untuk pulau terpencil, kawasan pertambangan, dan "pulau energi", sekaligus meningkatkan akses listrik secara keseluruhan dan memberikan solusi nyata untuk mendukung pencapaian target energi nasional yang baru.

IWIP Charity Foundation menyatakan, donasi ini merupakan langkah penting dalam tanggung jawab sosial perusahaan, serta komitmen terhadap keberlanjutan energi global. Dengan penerapan solusi GFM ESS di pulau terpencil, IWIP Charity Foundation ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui aksi nyata, menjembatani kesenjangan akses energi antarwilayah, serta memastikan lebih banyak masyarakat yang dapat merasakan manfaat dari pengembangan energi bersih.

