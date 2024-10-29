خبراء إقليميون وعالميون يجتمعون في أكرا بغانا لتحديث المبادئ التوجيهية لعلاج السرطان في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

يعمل التعاون الدولي المستمر في مجال علم الأورام على تمكين العاملين في مجال الرعاية الصحية وإنقاذ الأرواح عبر بيئات متنوعة الموارد.

NCCN Harmonized Guidelines for Sub-Saharan Africa available for free at NCCN.org/harmonized.

أكرا، غانا، 29 أكتوبر/تشرين الأول 2024 /PRNewswire/ -- يجتمع خبراء الأورام الدوليين في أكرا بغانا في سلسلة من الاجتماعات التي تبدأ اليوم، لتحديث توصيات علاج السرطان للمبادئ التوجيهية المنسقة للشبكة الوطنية الشاملة للسرطان(™NCCN) في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. هذا هو أحدث حدث من تعاون طويل الأمد بين التحالف الأفريقي للسرطان (ACC)، وجمعية السرطان الأمريكية (ACS)، والشبكة الوطنية الشاملة للسرطان® (NCCN®)، ومبادرة كلينتون للوصول إلى الصحة (CHAI) التي تشكل مجتمعة مجموعة تحالف ضد السرطان. تركز المنظمات معا على توفير استراتيجيات رعاية مرضى السرطان الملائمة للسياق والقائمة على الأدلة التي تعالج التحديات الفريدة التي تواجهها المنطقة.

إن المبادئ التوجيهية المنسقة للشبكة الوطنية الشاملة للسرطان (NCCN) لأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى هي موارد مجانية لتحسين وتوحيد رعاية مرضى السرطان في جميع أنحاء المنطقة. وهي متوفرة على NCCN.org/harmonized أو عبر تطبيق المكتبة الافتراضية للمبادئ التوجيهية المنسقة للشبكة الوطنية الشاملة للسرطان (NCCN)®.

"تعاني منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى مع ارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان. يساعد توحيد الرعاية، بناءً على أحدث توصيات الخبراء القائمة على الأدلة والمستندة إلى إجماع الخبراء، على ضمان الاتساق في العلاج، ويتيح تخطيطًا أفضل لكيفية استخدام الموارد المتاحة،" كما قال الدكتور هنري دوندو، المستشار الأول في أمراض الدم والأورام؛ التحالف الأفريقي للسرطان (ACC). "يمكننا أن نضمن حصول الأشخاص المصابين بالسرطان على العلاج الأكثر فعالية من خلال تسخير الخبرات المحلية إلى جانب أفضل الممارسات العالمية".

خلال الاجتماع، ستتركز التحديثات على المبادئ التوجيهية المنسقة للشبكة الوطنية الشاملة للسرطان (NCCN) لأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى على رعاية الأورام الخبيثة في الدم وسرطانات الأطفال، بما في ذلك:

سرطان الدم الليمفاوي الحاد

سرطان الدم النخاعي الحاد

سرطان الغدد الليمفاوية B

ابيضاض الدم الليمفاوي المزمن/سرطان الغدد الليمفاوية الصغيرة

سرطان الدم النقوي المزمن

سرطان الغدد الليمفاوية هودجكين

الورم النخاعي المتعدد

سرطان الدم اللمفاوي الحاد عند الأطفال

سرطان الغدد الليمفاوية العدوانية للخلايا B عند الأطفال

سرطانات الجهاز العصبي المركزي عند الأطفال

والدنستروم ماكروغلوبولين الدم

قال الطبيب أنو أغراوال، نائب رئيس قسم دعم مرضى السرطان العالمي في الجمعية الأمريكية للسرطان (ACS): "منذ إطلاق تحالف ضد السرطان ونشر أول مبادئ توجيهية منسقة للشبكة الوطنية الشاملة للسرطان (NCCN) في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في عام 2017، نمت المبادئ التوجيهية لتشمل أكثر من 90% من حالات السرطان لدى البالغين ومعظم سرطانات الأطفال". "نحن فخورون بالعمل الذي أنجزناه بشكل تعاوني ونحن متحمسون لرؤية التقدم المستمر في رعاية مرضى السرطان في جميع أنحاء المنطقة".

وقالت الدكتورة كريستال إس. دينلينجر، الرئيسة التنفيذية للشبكة الوطنية الشاملة للسرطان (NCCN): "بينما نسعى جاهدين لتحقيق العدالة الصحية في جميع أنحاء العالم، من الضروري أن يكون مقدمو الرعاية الصحية مجهزين بأفضل الأدوات والموارد لتقديم الرعاية المثلى في مختلف البيئات". "تعد هذه المبادئ التوجيهية خطوة مهمة لمساعدة أخصائيي رعاية مرضى السرطان على مواكبة أحدث التطورات في العلاج. كما أنها توفر خارطة طريق للخيارات المثالية مع مراعاة التحديات الموجودة عند تقديم الرعاية في مناطق محدودة الموارد."

وقد انضم إلى الدكتور دينلينجر، كبير المسؤولين الطبيين في الشبكة الوطنية الشاملة للسرطان ((NCCN، الطبيب ووي جين كوه، إلى جانب قائدي لجنة إرشادات الممارسة السريرية في علم الأورام (NCCN Guidelines®) التالية أسماؤهم:

رانجانا ه. أدفاني، دكتوراه في الطب ، معهد ستانفورد للسرطان

جيسيكا ك. ألتمان، دكتوراه في الطب ، مركز Robert H. Lurie الشامل للسرطان التابع لجامعة Northwestern

هيروتو إينابا، دكتور في الطب ، مستشفى St. Jude للأبحاث للأطفال/مركز علوم الصحة بجامعة تينيسي

تقدم المبادئ التوجيهية المنسقة للشبكة الوطنية الشاملة للسرطان (NCCN) مستويات من توصيات العلاج المصنفة بالألوان بناءً على توافر الموارد. وهي تغطي أكثر من 40 نوعًا مختلفًا من السرطانات، بالإضافة إلى الفحص والرعاية الداعمة والمخاوف السكانية المحددة. تم استخدامها ما يقرب من 70000 مرة منذ عام 2017 وتم اعتمادها من قبل وزارات الصحة الاتحادية ومراكز السرطان الرائدة في إثيوبيا وليبيريا ومالاوي ونيجيريا وتنزانيا وأوغندا وزامبيا.

تعرف على المزيد عن العمل التعاوني لتحالف ضد السرطان (Allied Against Cancer) لتحسين رعاية مرضى السرطان في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى على alliedagainstcancer.org. المرجو زيارة NCCN.org/global للاطلاع على موارد دولية مجانية أخرى للوقاية من السرطان وعلاجه.

نبذة عن الشبكة الوطنية الشاملة للسرطان (NCCN)

تُعد الشبكة الوطنية الشاملة للسرطان ® (NCCN®) تحالف غير ربحي لمراكز السرطان الرائدة المُكرسة لرعاية المرضى والبحث والتعليم. وتُكرِّس الشبكة الوطنية الشاملة للسرطان (NCCN) جهودها لتحسين وتيسير رعاية مرضى السرطان بجودة وفعالية وإنصاف وسهولة الوصول إليها حتى يتمكن جميع المرضى من عيش حياة أفضل. تُقدِّم المبادئ التوجيهية الممارسة السريرية للشبكة الوطنية الشاملة للسرطان (NCCN) في علم الأورام (NCCN Guidelines ®) توصيات شفافة وقائمة على الأدلة ومتوافقة مع آراء الخبراء فيما يتعلق بعلاج السرطان والوقاية منه وخدمات الدعم؛ إنها المعيار المعترف به للتوجيه السريري وسياسة علاج السرطان، وهي إرشادات الممارسة السريرية الأكثر شمولًا وتحديثًا بشكل متكرر والمتاحة في أي مجال من مجالات الطب. توفر المبادئ التوجيهية للشبكة الوطنية الشاملة للسرطان (NCCN) للمرضى ® معلومات متخصصة عن علاج السرطان لإعلام المرضى ومقدمي الرعاية وتمكينهم من خلال الدعم المقدم من NCCN Foundation®. وتنخرط الشبكة الوطنية الشاملة للسرطان (NCCN) في جهود النهوض بالتعليم المستمر، والمبادرات العالمية، والسياسات، والتعاون البحثي والنشر في علم الأورام. يرجى زيارة NCCN.org لمزيد من المعلومات.

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