Des experts régionaux et mondiaux se réunissent à Accra, au Ghana, pour mettre à jour les lignes directrices sur le traitement du cancer en Afrique subsaharienne

La collaboration internationale en cours dans le domaine de l'oncologie vise à renforcer les capacités des professionnels de la santé et à sauver des vies dans des environnements aux ressources diverses.

Accra, GHANA, 29 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Des experts internationaux en oncologie se réunissent à Accra, au Ghana, pour une série de réunions qui débutent aujourd'hui, afin de mettre à jour les recommandations en matière de traitement du cancer dans les NCCN Harmonized Guidelines™ for Sub-Saharan Africa (Directives harmonisées du NCCN™ pour l'Afrique subsaharienne). Il s'agit du dernier événement en date d'une collaboration de longue date entre l'African Cancer Coalition (ACC), l'American Cancer Society (ACS), le National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) et la Clinton Health Access Initiative (CHAI), qui forment collectivement le groupe Allied Against Cancer (Alliés contre le cancer). Ensemble, les organisations s'attachent à fournir des stratégies de soins en cancérologie adaptées au contexte et fondées sur des données probantes, afin de relever les défis uniques auxquels la région est confrontée.

Les directives harmonisées du NCCN™ pour l'Afrique subsaharienne sont des ressources gratuites permettant d'optimiser et de standardiser les soins en cancérologie dans toute la région. Ils sont disponibles sur le site NCCN.org/harmonized ou via la Virtual Library of NCCN Guidelines® App.

"La région de l'Afrique subsaharienne est confrontée à un taux croissant d'incidence du cancer. La normalisation des soins sur la base des dernières recommandations consensuelles d'experts fondées sur des données probantes contribue à garantir la cohérence du traitement et permet de mieux planifier l'utilisation des ressources disponibles", a déclaré Dr. Henry Ddungu, consultant principal en hématologie/oncologie, Coalition africaine contre le cancer. "Nous pouvons faire en sorte que les personnes atteintes d'un cancer reçoivent le traitement le plus efficace en tirant parti de l'expertise locale combinée aux meilleures pratiques mondiales".

Au cours de la réunion, les mises à jour des NCCN Harmonized Guidelines™ pour l'Afrique subsaharienne porteront sur la prise en charge des hémopathies malignes et des cancers de l'enfant, notamment :

Leucémie lymphoblastique aiguë

Leucémie myéloïde aiguë

Lymphomes à cellules B

Leucémie lymphoïde chronique/petit lymphome lymphoïde

Leucémie myéloïde chronique

Lymphome de Hodgkin

Myélome multiple

Leucémie lymphoblastique aiguë pédiatrique

Lymphomes agressifs pédiatriques à cellules B

Cancers du système nerveux central chez l'enfant

Macroglobulinémie de Waldenstrom/Lymphome lymphoplasmocytaire

" Depuis le lancement d'Alliés contre le cancer et la publication des premières directives harmonisées du NCCN™ pour l'Afrique subsaharienne en 2017, nous nous sommes développés pour inclure des directives couvrant plus de 90 % des incidences du cancer chez l'adulte, et la plupart des cancers pédiatriques ", a déclaré Anu Agrawal, MD, vice-président, soutien mondial au cancer, American Cancer Society (ACS). "Nous sommes fiers du travail que nous avons accompli en collaboration et nous nous réjouissons de voir les progrès continus dans les soins contre le cancer dans toute la région".

"Alors que nous nous efforçons d'assurer l'équité en matière de santé dans le monde entier, il est essentiel que les prestataires de soins de santé disposent des meilleurs outils et ressources pour fournir des soins optimaux dans différents contextes", a déclaré Crystal S. Denlinger, MD, directrice générale du NCCN. "Ces lignes directrices constituent une étape essentielle pour aider les professionnels de la cancérologie à se tenir au courant des dernières avancées en matière de traitement. Ils fournissent une feuille de route pour les options idéales tout en prenant en compte les défis qui existent lors de la fourniture de soins dans des environnements aux ressources limitées".

Le Dr Denlinger était accompagné de Wui-Jin Koh, MD, médecin en chef du NCCN, ainsi que des membres du groupe d'experts des lignes directrices de pratique clinique en oncologie du NCCN (lignes directrices du NCCN®) :

Ranjana H. Advani , MD , Stanford Cancer Institute

, Stanford Cancer Institute Jessica K. Altman , MD , Robert H. Lurie Comprehensive Cancer Center of Northwestern University

, Robert H. Lurie Comprehensive Cancer Center of Hiroto Inaba , MD, PhD, St. Jude Children's Research Hospital/The University of Tennessee Health Science Center

Les directives harmonisées du NCCN™ proposent des paliers de recommandations de traitement avec un code couleur en fonction de la disponibilité des ressources. Ils couvrent plus de 40 types de cancer différents, ainsi que le dépistage, les soins de soutien et les problèmes spécifiques à certaines populations. Ils ont été utilisés près de 70 000 fois depuis 2017 et ont été approuvés par les ministères fédéraux de la santé et les principaux centres de lutte contre le cancer en Éthiopie, au Liberia, au Malawi, au Nigeria, en Tanzanie, en Ouganda et en Zambie.

Pour en savoir plus sur le travail de collaboration d'Allied Against Cancer visant à améliorer les soins contre le cancer en Afrique subsaharienne, consultez le site alliedagainstcancer.org. Visitez NCCN.org/global pour d'autres ressources internationales gratuites sur la prévention et le traitement du cancer.

