Regionale und globale Experten treffen sich in Accra, Ghana, zur Aktualisierung der Krebsbehandlungsrichtlinien für die afrikanischen Länder südlich der Sahara

Die fortlaufende internationale Zusammenarbeit im Bereich der Onkologie zielt darauf ab, das Gesundheitspersonal zu befähigen und Leben zu retten, und das in einem Umfeld mit unterschiedlichen Ressourcen.

Accra, GHANA, 29. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Internationale Onkologieexperten treffen sich ab heute in Accra, Ghana, zu einer Reihe von Sitzungen, um die Empfehlungen zur Krebsbehandlung in den NCCN Harmonized Guidelines™ für Subsahara-Afrika zu aktualisieren. Dies ist die jüngste Veranstaltung im Rahmen einer langjährigen Zusammenarbeit zwischen der African Cancer Coalition (ACC), der American Cancer Society (ACS) und dem National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) sowie der Clinton Health Access Initiative (CHAI), die gemeinsam die Gruppe Allied Against Cancer bilden. Gemeinsam konzentrieren sich die Organisationen auf die Bereitstellung kontextgerechter, evidenzbasierter Krebsbehandlungsstrategien, die den besonderen Herausforderungen in der Region gerecht werden.

NCCN Harmonized Guidelines for Sub-Saharan Africa available for free at NCCN.org/harmonized.

Die NCCN Harmonized Guidelines™ für Subsahara-Afrika sind kostenlose Ressourcen zur Optimierung und Standardisierung der Krebsbehandlung in der Region. Sie sind verfügbar unter NCCN.org/harmonized oder über die Virtual Library of NCCN Guidelines® App.

"Die Region Subsahara-Afrika hat mit einer steigenden Rate von Krebserkrankungen zu kämpfen. Die Standardisierung der Behandlung auf der Grundlage der neuesten evidenzbasierten und konsensorientierten Expertenempfehlungen trägt zu einer einheitlichen Behandlung bei und ermöglicht eine bessere Planung des Einsatzes der verfügbaren Ressourcen", so Dr. Henry Ddungu, Senior Consultant, Hämatologie/Onkologie; African Cancer Coalition. "Wir können sicherstellen, dass Menschen mit Krebs die wirksamste Behandlung erhalten, indem wir lokales Fachwissen mit globalen Best Practices kombinieren.

Während des Treffens werden sich die Aktualisierungen der NCCN Harmonized Guidelines™ für Subsahara-Afrika auf die Behandlung von bösartigen Blutkrankheiten und Krebserkrankungen bei Kindern konzentrieren, einschließlich:

Akute lymphoblastische Leukämie

Akute myeloische Leukämie

B-Zell-Lymphome

Chronische lymphatische Leukämie/kleines lymphatisches Lymphom

Chronische myeloische Leukämie

Hodgkin-Lymphom

Multiples Myelom

Pädiatrische akute lymphoblastische Leukämie

Aggressive B-Zell-Lymphome in der Pädiatrie

Pädiatrische Krebserkrankungen des Zentralnervensystems

Waldenstrom-Makroglobulinämie/Lymphoplasmazytisches Lymphom

"Seit dem Start von Allied Against Cancer und der Veröffentlichung der ersten NCCN Harmonized Guidelines™ für Subsahara-Afrika im Jahr 2017 sind wir auf Leitlinien angewachsen, die mehr als 90 % der Krebserkrankungen bei Erwachsenen und die meisten pädiatrischen Krebsarten abdecken", sagte Anu Agrawal, MD, Vice President, Global Cancer Support, American Cancer Society (ACS). "Wir sind stolz auf die Arbeit, die wir gemeinsam geleistet haben, und freuen uns auf weitere Fortschritte bei der Krebsbehandlung in der Region."

"In unserem Streben nach gesundheitlicher Chancengleichheit auf der ganzen Welt ist es von entscheidender Bedeutung, dass die Leistungserbringer im Gesundheitswesen mit den besten Instrumenten und Ressourcen ausgestattet sind, um eine optimale Versorgung in einer Vielzahl von unterschiedlichen Umgebungen zu gewährleisten", sagte Crystal S. Denlinger, MD, Chief Executive Officer, NCCN. "Diese Leitlinien sind ein entscheidender Schritt, um den Fachleuten in der Krebsbehandlung zu helfen, sich über die neuesten Fortschritte in der Behandlung auf dem Laufenden zu halten. Sie bieten einen Fahrplan für ideale Optionen und berücksichtigen gleichzeitig die Herausforderungen, die bei der Versorgung in ressourcenbeschränkten Umgebungen bestehen".

Dr. Denlinger wurde von NCCN's Chief Medical Officer, Wui-Jin Koh, MD, zusammen mit den folgenden NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®) Panel Führung:

Ranjana H. Advani, MD , Stanford Cancer Institute

, Stanford Cancer Institute Jessica K. Altman , MD , Robert H. Lurie Comprehensive Cancer Center der Northwestern University

, Robert H. Lurie Comprehensive Cancer Center der Hiroto Inaba , MD, PhD, St. Jude Children's Research Hospital/The University of Tennessee Health Science Center

Die NCCN Harmonized Guidelines™ bieten farbcodierte Stufen von Behandlungsempfehlungen auf der Grundlage der Verfügbarkeit von Ressourcen. Sie decken mehr als 40 verschiedene Krebsarten ab, außerdem Vorsorgeuntersuchungen, unterstützende Pflege und spezielle Bevölkerungsfragen. Sie wurden seit 2017 fast 70.000 Mal genutzt und von den Bundesgesundheitsministerien und führenden Krebszentren in Äthiopien, Liberia, Malawi, Nigeria, Tansania, Uganda und Sambia befürwortet.

Erfahren Sie mehr über die gemeinsame Arbeit von Allied Against Cancer zur Verbesserung der Krebsversorgung in Afrika südlich der Sahara unter alliedagainstcancer.org. Unter NCCN.org/global finden Sie weitere kostenlose internationale Ressourcen zur Krebsvorsorge und -behandlung.

Über das National Comprehensive Cancer Network

Das National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) ist ein gemeinnütziger Zusammenschluss von führenden Krebszentren, die sich der Patientenversorgung, der Forschung und der Bildung widmen. Das NCCN setzt sich für die Verbesserung und Ermöglichung einer hochwertigen, wirksamen, gerechten und zugänglichen Krebsbehandlung ein, damit alle Patienten ein besseres Leben führen können. Die NCCN-Leitlinien für die klinische Praxis in der Onkologie (NCCN-Leitlinien®) bieten transparente, evidenzbasierte Konsensempfehlungen von Experten für die Krebsbehandlung, Prävention und unterstützende Dienstleistungen. Sie sind der anerkannte Standard für die klinische Ausrichtung und die Politik in der Krebsbehandlung und die gründlichsten und am häufigsten aktualisierten Leitlinien für die klinische Praxis, die in jedem Bereich der Medizin verfügbar sind. Die NCCN-Leitlinien für Patienten® bieten fachkundige Informationen zur Krebsbehandlung, um Patienten und Betreuer zu informieren und zu stärken, mit Unterstützung der NCCN Foundation®. Darüber hinaus fördert das NCCN die Weiterbildung, globale Initiativen, die Politik sowie die Forschungskooperation und -veröffentlichung in der Onkologie. Besuchen Sie NCCN.org für weitere Informationen.

Medienkontakt:

Rachel Darwin

267-622-6624

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2539064/B_Cell_SSA.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/441768/4985980/NCCN_Logo.jpg