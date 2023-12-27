دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي وميرال وتيم لاب يعلنان استكمال 70% من الأعمال التطويرية لمشروع تيم لاب فينومينا أبوظبي

المشروع الفني المتميز يمتد على مساحة 17 ألف متر مربع ويوفر مجموعة من التجارب الغامرة المصممة من قبل تيم لاب لتقديم الأعمال الفنية المبتكرة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 27 ديسمبر / كانون أول 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي وميرال، الرائدة في مجال تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي، وتيم لاب عن استكمال 70% من الأعمال التطويرية والإنشائية لمشروع تيم لاب فينومينا أبوظبي.

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https://www.multivu.com/players/uk/9235051-dct-abu-dhabi-miral-teamlab-announce-completion-70percent-teamlab-phenomena/



Miral_teamLab DCT Abu Dhabi, Miral and teamLab Announce the Completion of 70 Percent of teamLab Phenomena Abu Dhabi

ويمتد المشروع الضخم على مساحة إجمالية تبلغ 17 ألف متر مربع، ويشهد تقدماً كبيراً بوتيرة ثابتة في أعماله التطويرية، حيث اكتمل هيكله الخرساني بنسبة 100%، بالإضافة إلى بناء المساحات المخصصة للأعمال الفنية.

وتضم هذه التجربة الفنية المبتكرة، والتي تقع في المنطقة الثقافية في السعديات، مساحات فنية غامرة وواسعة النطاق من تصميم تيم لاب، الشهيرة عالمياً والتي تتخذ من العاصمة اليابانية طوكيو مقراً لها، مما يوفر مساحات ملهمة يلتقي فيها الفن مع التكنولوجيا لإثارة الفضول والخيال والإبداع لدى جميع الزوار.

وسيلعب التصميم المعماري للمبنى، والذي أشرف عليه المهندسون المعماريون في تيم لاب، دوراً محورياً في خلق بيئة تمكّن الأعمال الفنية من التطور بحرّية وبشكل عضوي. كما وتم تصميم هذه الأيقونة المعمارية من الداخل إلى الخارج وبالعكس، مما يوفر بيئات متنوعة تساهم في تكوين الظواهر الفريدة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال جوناثان براون، الرئيس التنفيذي للأصول في ميرال: "تسعى ميرال من خلال تطوير تيم لاب فينومينا أبوظبي إلى تحقيق رؤيتها المتمثلة في تقديم تجربة ثقافية غامرة تتيح استكشاف عالم جديد من الآفاق التعليمية والعمل الإبداعي في أبوظبي، جنباً إلى جنب مع شركائها. وتشكل هذه المساحة الفنية الغامرة إضافة جديدة إلى محفظة ميرال من التجارب عالمية المستوى ووجهات الجذب، مما يعزز استقطاب الزوار من جميع أنحاء العالم".

وبدوره، قال توشيوكي إينوكو، مؤسس مجموعة تيم لاب:"يتمحور مشروع تيم لاب فينومينا أبوظبي حول البيئة الفريدة وما توفره من ظواهر متنوعة، حيث تقوم البيئة بتكوين الظواهر وترسيخها لتتحول إلى أعمال فنية قائمة بذاتها. ولا تتخذ الأعمال الفنية في تيم لاب فينومينا أشكالاً مستقلة مثل الأعمال الحجرية وغيرها من الإبداعات البشرية، بل تتغير باستمرار بناء على عوامل البيئة المحيطة بها.

ويستمر العمل الفني في الظهور، ويحافظ على وجوده طالما تم الحفاظ على البيئة المحيطة به، ويزول بغياب العناية بهذه البيئة. وبالنتيجة، سيتوسع إدراك الزائر مع مرور الوقت ليركز على البيئة، بخلاف العناصر المادية الجامدة التي تحافظ على كينونتها بغياب التأثيرات الخارجية. ويعكس هذا المفهوم جوهر الحياة بوصفها ظاهرة مذهلة تتمحور حول العمل المتواصل".

ويشكل تيم لاب فينومينا أبوظبي وجهة مثالية لمحبي الاستكشاف، حيث يحتضن أعمالاً فنية تركيبية تتغير باستمرار، ما يجعلها الأكثر تفرداً في أبوظبي.

لمحة عن تيم لاب

تيم لاب هو مجموعة فنية عالمية تأسست عام 2001، وتركز ممارستها الفنية التعاونية على استكشاف التأثير المتبادل بين الفن والعلوم والتكنولوجيا والطبيعة. وتضم المجموعة الفنية عدداً من المتخصصين في مختلف المجالات، بما يشمل الفنانين والمبرمجين والمهندسين وفناني التحريك الحاسوبي وعلماء الرياضيات والمهندسين المعماريين، الذين يتعاونون لابتكار أعمال فنية تستكشف العلاقة بين ذات الإنسان والعالم الخارجي، وتسعى لإيجاد طرق جديدة لفهم العالم.

https://www.teamlab.art/

لمحة حول دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي

تتولى دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي قيادة النمو المستدام لقطاعات الثقافة والسياحة في الإمارة، كما تغذي تقدم العاصمة الاقتصادي، وتساعدها على تحقيق طموحاتها وريادتها عالمياً بشكل أوسع. ومن خلال التعاون مع المؤسسات التي ترسخ مكانة أبوظبي كوجهة أولى رائدة؛ تسعى الدائرة لتوحيد منظومة العمل في القطاع حول رؤية مشتركة لإمكانات الإمارة، وتنسيق الجهود وفرص الاستثمار، وتقديم حلول مبتكرة، وتوظيف أفضل الأدوات والسياسات والأنظمة لدعم قطاعات الثقافة والسياحة.

وتتمحور رؤية دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي حول تراث الإمارة، ومجتمعها، ومعالمها الطبيعية. وهي تعمل على ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة للأصالة والابتكار والتجارب المتميزة متمثلة بتقاليد الضيافة الحية، والمبادرات الرائدة، والفكر الإبداعي.

للمزيد من المعلومات حول دائرة الثقافة والسياحة- أبوظي، يرجى زيارةtcaabudhabi.ae وvisitabudhabi.ae

حول أجندة أبوظبي يرجى زيارة inabudhabi.ae

لمحة حول ميرال

ميرال، الرائدة في تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي، تسهم في نمو قطاع الترفيه والاستجمام وتعزيز التنوع الاقتصادي في الإمارة، وتقوم ميرال بتصميم وبناء وتشغيل وإدارة وجهات وتجارب غامرة تستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم وتقدم لهم تجارب لا تُنسى، كما تعمل دائماً على الإسهام في تنمية وتحقيق رؤية قطاع السياحة في أبوظبي.

كما تتولى ميرال تطوير وإدارة جزيرة ياس والإشراف على استراتيجيات إدارة الوجهات السياحية في جزيرة السعديات، وتشمل مجموعة الأصول الخاصة بميرال وجهات متنوعة ترفيهية وثقافية ورياضية وفنادق ومطاعم ومعالم استجمام عالمية المستوى والتي تقدم ذكريات مميزة لا تُنسى للسكان والزوار، وتشمل هذه الوجهات سي وورلد جزيرة ياس أبوظبي، وعالم فيراري جزيرة ياس أبوظبي، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، وكلايم أبوظبي، وياس ووتروورلد جزيرة ياس أبوظبي، وياس مارينا، وياس باي ووترفرونت التي تحتضن الاتحاد أرينا، أكبر آرينا داخلية متعددة الأغراض في دولة الإمارات، وغيرها الكثير. كما تعمل ميرال على تطوير العديد من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي، بما فيها تيم لاب فينومينا أبوظبي، ومتحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، ومنطقة هاري بوتر الغامرة في عالم وارنر براذرز أبوظبي.

وتضم ميرال تحت مظلتها ميرال دستينيشنز، التي تروج للعديد من الوجهات الفريدة من نوعها، وميرال إكسبيرينسز، المتخصصة بتشغيل مجموعة متنوعة من التجارب ومرافق الجذب الغامرة عالمية المستوى والحائزة على الجوائز، وياس لإدارة الأصول، التي تتولى تشغيل وإدارة محفظة من الوجهات المتميزة في جزيرة ياس، كالمطاعم والمقاهي والمراسي والفنادق.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.miral.ae.

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