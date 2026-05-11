دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان تعزز مكانة الإمارة في السياحة الرياضية وسياحة الجولف بشراكة استراتيجية مع WPSL Services

عجمان، الإمارات العربية المتحدة, 11 مايو / أيار 2026 /PRNewswire/ -- انسجاماً مع رؤية عجمان 2030 وتوجُّهات الإمارة نحو تنويع القطاع السياحي، تواصل دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة رائدة للسياحة الترفيهية والرياضية من خلال بناء شراكات دولية استراتيجية وتنظيم واستضافة أرقى الفعاليات الدولية.

Abdullah Al Obaidli, Director of the Events, Programs & Talent Section at ADTCM, alongside participants and representatives from WPSL Services.

وفي إطار جهودها الرامية إلى تعزيز مكانة الإمارة كوجهة رائدة للسياحة الرياضية، ترعى دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان بطولة WAGI Pairs السنوية التي أُقيمت بتاريخ 8 مايو 2026 في نادي الزوراء للجولف واليخوت، حيث شهدت البطولة الإعلان عن شراكة استراتيجية مع شركة WPSL Services بهدف استقطاب سلسلة من بطولات وفعاليات الجولف الدولية إلى الإمارة. وتأتي هذه الخطوة في سياق دعم توجهات عجمان نحو تنويع المنتج السياحي وتعزيز حضورها على خارطة السياحة الرياضية العالمية.

وتدعم هذه الشراكة تحقيق الأهداف الاستراتيجية لإمارة عجمان الرامية إلى تعزيز تنافسية الإمارة كوجهة سياحية رائدة، واستقطاب الزوار الباحثين عن تجارب ترفيهية فاخرة، ودفع عجلة النمو السياحي المستدام قُدماً من خلال تقديم فعاليات رياضية وترفيهية وفق أرقى معايير الجودة. كما تبرز الدور الاستراتيجي لنادي الزوراء للجولف واليخوت باعتباره أحد أبرز وجهات الجولف المطلة على الواجهة البحرية في دولة الإمارات.

ويكتسب هذا التعاون أهمية خاصة في ظل النمو المتسارع الذي يشهده قطاع السياحة الرياضية عالمياً، إذ تتّجه وجهات عديدة إلى توظيف الفعاليات الرياضية الدولية وتجارب السفر التفاعلية كأدوات فاعلة؛ لاستقطاب الزوار ذوي الدخل المرتفع وتعزيز العوائد الاقتصادية للقطاع السياحي.

وفي ظل هذا التحوُّل العالمي، برزت سياحة الجولف بوصفها أحد أسرع القطاعات نمواً، مدفوعة بالطلب المتزايد على الضيافة الفاخرة، وتجارب الصحة والعافية، والأنشطة الترفيهية المرتبطة بالوجهات السياحية.

وستستضيف البطولة نخبة من لاعبي الجولف الهواة من مختلف أنحاء دولة الإمارات؛ للتنافس على فرصة تمثيل الدولة في بطولة العالم لمنتخبات الجولف للهواة 2026 التي تُقام في ماليزيا، وتجمع مشاركين من أكثر من 40 دولة حول العالم.

وقال سعادة محمود خليل الهاشمي، المدير العام لدائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان: "تعكس هذه الشراكة التزام عجمان المستمر بدعم تنويع القطاع السياحي وتعزيز مكانة الإمارة كوجهة رائدة للسياحة الترفيهية والرياضية، بما يتناغم مع رؤية عجمان 2030".

وأوضح سعادته: "تمثل سياحة الجولف أحد القطاعات الواعدة التي تسهم في تنمية الاقتصاد القائم على الزوار، وتعزيز الحضور والمكانة السياحية للوجهة واستدامة السياحة على المدى البعيد. ومن خلال هذه الشراكات النوعية، نمضي بخطى واثقة نحو ترسيخ مكانة عجمان كوجهة مُثلى للفعاليات الرياضية الدولية، والتجارب السياحية الاستثنائية".

من جانبه، قال راسل يومانس، الرئيس التنفيذي لشركة WPSL Services: "يسعدنا إطلاق هذه الشراكة مع دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان من خلال بطولة WAGI Pairs في نادي الزوراء للجولف واليخوت، والتي تمثّل منصة مهمة تجمع لاعبي الجولف الهواة من مختلف أنحاء المنطقة، مع توفير فرص للمشاركة في بطولات دولية وتوسيع الحضور العالمي ضمن مجتمع الجولف.

كما يوفر نادي الزوراء للجولف واليخوت تجربة عالمية المستوى تجمع بين المرافق الرياضية الراقية والطبيعة الساحلية الخلابة والمقومات الثقافية والسياحية المتنوعة التي تتمتع بها عجمان. ومن خلال هذه الشراكة، نتطلع إلى استقطاب المزيد من لاعبي الجولف والزوار الباحثين عن الترفيه إلى الإمارة، وتعزيز حضورها على الساحة الدولية".

وتنسجم هذه الشراكة مع مستهدفات رؤية عجمان 2030 الرامية إلى تنويع القطاع السياحي ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال إطلاق مبادرات تسهم في تعزيز حضور الإمارة كوجهة سياحية، واستقطاب شرائح الزوار ذوي القيمة العالية، وترسيخ مكانة عجمان على خارطة السياحة العالمية.

كما تعكس التزام عجمان بمواصلة تطوير القطاع السياحي، والارتقاء بتجارب الإقامة الفاخرة، وتقديم خيارات سياحية متنوعة تلبّي تطلعات الزوار في مختلف أنحاء الإمارة، إلى جانب ترسيخ دور السياحة الرياضية كأحد محركات النمو الاقتصادي والسياحي.

