دائرة الصحة - أبوظبي و"سانوفي" توحّدان جهودهما للارتقاء بالابتكار في مجال اللقاحات

تدعم الشراكة تسريع أبحاث تقنية لقاحات الحمض النووي الريبوزي المرسال mRNA وغيرها من اللقاحات، وتعزز قدرات التصنيع والاستعداد لمواجهة الجوائح والتحديات الصحية المستقبلية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة،, 23 يونيو / حزيران 2026 /PRNewswire/ -- وقعت دائرة الصحة – أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، وشركة سانوفي، الشركة العالمية الرائدة في مجال الأدوية الحيوية واللقاحات، مذكرة تفاهم تُمهد لاتفاقية ترمي إلى تعزيز أطر التعاون في الابتكار بمجال اللقاحات واستكشاف أفق الشراكة لتأسيس مركز لابتكار اللقاحات في أبوظبي. وتعمل هذه الشراكة على الارتقاء بقدرات اكتشاف اللقاحات وتطويرها باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتعزيز أبحاث تقنية لقاحات الحمض النووي الريبوزي المرسال mRNA، ودعم التطوير السريري والتصنيع، بما يرفد تطلعات الطرفين لتعزيز الجاهزية الإقليمية والعالمية للتصدي للتحديات الصحية المستقبلية.

In the presence of H.E. Dr.Noura Al Ghaithi, Undersecretary of the Department of Health – Abu Dhabi and Danilo Casimiro, Chief Scientific Officer and Head of External Scientific Affairs Vaccines at Sanofi, Dr. Mohamed Al Ameri, Division Director of Genome and Biobank at DoH and Laurie Gery, Global Head of Business Development Vaccines at Sanofi signed the MoU during BIO International Convention 2026 in San Diego, USA

وسيتم تفعيل الشراكة ضمن مجمّع الصحة والطب واللياقة لحياة مستدامة في أبوظبي (HELM)، لتشكل منصة متكاملة تجمع بين البحث العلمي والبنية التحتية السريرية والخبرات الأكاديمية والأطر التنظيمية الداعمة وتقنيات التصنيع المتطورة ضمن منظومة واحدة. وستسهم الشراكة، من خلال ربط مراحل الاكتشاف والتقييم والتطبيق، في لاستعراض سبل تسريع تحويل الأفكار العلمية الواعدة إلى حلول صحية مبتكرة ذات أثر ملموس وقابلة للنشر على نطاق واسع.

وجرى الإعلان عن الاتفاقية خلال فعاليات المؤتمر العالمي لمنظمة الابتكار في التكنولوجيا الحيوية 2026 في مدينة سان دييغو بالولايات المتحدة الأمريكية، لتشكل خطوة جديدة في مسار الشراكة الاستراتيجية التي أطلقتها دائرة الصحة – أبوظبي وسانوفي عام 2025، وتجسّد المكانة المتقدمة التي رسختها أبوظبي في مجال ابتكارات اللقاحات عبر منظومة متكاملة تشمل الاكتشاف والتطوير والتصنيع والتسويق.

وقالت سعادة الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي: "تمثل شراكتنا مع 'سانوفي'خطوة نوعية نجمع من خلالها بين قدرات الذكاء الاصطناعي والبحث العلمي والخبرات السريرية والتصنيع المتقدم والأطر التنظيمية الداعمة ضمن منظومة متكاملة تسرّع تطوير الحلول الصحية وتحويلها إلى واقع ملموس. وتجسد هذه الشراكة التزام أبوظبي بتهيئة بيئة رائدة تمكّن المبتكرين من تطوير التقنيات الصحية الواعدة واختبارها وتوسيع نطاق الاستفادة منها، بما يسهم في الارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز الجاهزية لمواجهة التحديات الصحية المستقبلية، وتحقيق أثر إيجابي ومستدام للمجتمعات حول العالم".

وقال باتيست دو كلارينس المدير العام لقطاع اللقاحات في شركة سانوفي في دول الخليج العربي: "نعتز بتعميق تعاوننا مع دائرة الصحة – أبوظبي، حيث يشهد مجال ابتكار اللقاحات اليوم تحولاً متسارعاً تقوده تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتطورات في علوم الحمض النووي الريبوزي المرسال والنماذج الجديدة التي تربط بين الاكتشاف والتطوير والتصنيع. ومن خلال هذا التعاون، نتطلع إلى استكشاف سبل توظيف هذه القدرات بالشراكة مع دائرة الصحة – أبوظبي، بما يسهم في تسريع رحلة الابتكار من المختبر وصولاً إلى المريض، وتعزيز الجاهزية لمواجهة التحديات الصحية المستقبلية، حيث يعكس هذا التعاون التزام سانوفي الراسخ تجاه أبوظبي وتجاه صحة المجتمعات في المنطقة وخارجها."

وستضم منظومة المركز مجموعة واسعة من القدرات المتقدمة تشمل اكتشاف اللقاحات وتصميمها بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، وعلم المناعة، والتطوير السريري، وأبحاث تقنية لقاحات الحمض النووي الريبوزي المرسال، والتصنيع السريري. ومن المتوقع أن يسهم مركز ابتكار اللقاحات في ترسيخ دور أبوظبي الداعم للأمن الصحي العالمي، إلى جانب تنمية الكفاءات العلمية الوطنية، وتوسيع قدرات التصنيع المتقدم، وتسريع وتيرة تطوير الجيل المقبل من اللقاحات. كما سيساعد المركز على تعزيز الوصول إلى اللقاحات المتطورة ورفع مستويات الاستعداد لمواجهة التحديات الصحية المستقبلية، من خلال دعم منظومة البحث والتطوير والتصنيع في المنطقة.

ويأتي هذا الإعلان ضمن مشاركة أبوظبي في المؤتمر العالمي لمنظمة الابتكار في التكنولوجيا الحيوية 2026، حيث تستعرض الإمارة منظومتها الذكية في علوم الحياة وشراكاتها في مجالات الجينوم، وتحرير الجينات، والابتكار الصحي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والعلاجات المتقدمة، والأمراض النادرة.

ويضم وفد دائرة الصحة – أبوظبي إلى الولايات المتحدة نخبة من أبرز الجهات الفاعلة في منظومة الصحة والاستثمار والابتكار في الإمارة، بما في ذلك مكتب أبوظبي للاستثمار، M42، Hub71، جامعة نيويورك أبوظبي، مدينة مصدر، جامعة خليفة، مجموعة كيزاد، "بيورهيلث"، "مبادلة بايو"، "أرسيرا"، معهد الحياة الصحية في أبوظبي.

ويمثل مجمّع الصحة والطب واللياقة لحياة مستدامة، التابع لمكتب أبوظبي للاستثمار، أحد الركائز الأساسية في منظومة علوم الحياة في أبوظبي، إذ يربط بين البحث العلمي والاستثمار والتسويق التجاري وتطبيقات الرعاية الصحية ضمن منظومة متكاملة واحدة. ومن خلال جمع المبتكرين والمستثمرين والجهات الصناعية ومختلف الأطراف المعنية بقطاع الرعاية الصحية تحت مظلة واحدة، يسهم المجمّع في تحويل الاكتشافات العلمية إلى أثر ملموس على أرض الواقع بكفاءة أعلى وعلى نطاق أوسع.

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