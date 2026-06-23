Le ministère de la santé et Sanofi s'associent pour faire progresser l'innovation en matière de vaccins

ABOU DHABI, Émirats arabes unis, 23 juin 2026 /PRNewswire/ -- Le ministère de la santé d'Abou Dhabi, l'autorité de régulation du secteur de la santé à Abou Dhabi, et Sanofi, un leader mondial dans le domaine de la biopharmaceutique et des vaccins, ont signé un protocole d'accord et ont l'intention de conclure un accord visant à renforcer leur partenariat en matière d'innovation vaccinale et à explorer conjointement la création d'un centre d'innovation vaccinale à Abou Dhabi. Cette collaboration permettrait de renforcer les capacités dans les domaines de la découverte de vaccins grâce à l'IA, de la recherche sur l'ARNm, du développement clinique et de la fabrication, et contribuerait à la préparation régionale et mondiale face aux futurs défis de santé publique.

In the presence of H.E. Dr.Noura Al Ghaithi, Undersecretary of the Department of Health – Abu Dhabi and Danilo Casimiro, Chief Scientific Officer and Head of External Scientific Affairs Vaccines at Sanofi, Dr. Mohamed Al Ameri, Division Director of Genome and Biobank at DoH and Laurie Gery, Global Head of Business Development Vaccines at Sanofi signed the MoU during BIO International Convention 2026 in San Diego, USA

S'inscrivant dans le cadre du pôle « santé, endurance, longévité et médecine » (HELM) d'Abou Dhabi, cette collaboration vise à réunir au sein d'un même écosystème la recherche scientifique, les infrastructures cliniques, l'expertise universitaire, un cadre réglementaire favorable et des techniques de fabrication de pointe.

Son Excellence le Dr Noura Al Ghaithi, sous-secrétaire du ministère de la santé, a déclaré : « Grâce à notre partenariat avec Sanofi, nous réunissons l'intelligence artificielle, la recherche scientifique, l'expertise clinique, les techniques de fabrication de pointe et un cadre réglementaire favorable au sein d'un écosystème unique conçu pour accélérer le parcours menant de la découverte à l'impact. Ce partenariat témoigne de l'engagement d'Abou Dhabi à créer un environnement dans lequel les innovateurs peuvent développer, tester et déployer à grande échelle des solutions qui améliorent la qualité de vie, renforcent la préparation aux crises et améliorent les résultats sanitaires des populations à travers le monde ».

Baptiste de Clarens, directeur général de la division Vaccins pour la région du Grand Golfe chez Sanofi, a déclaré : « Nous sommes fiers d'approfondir notre collaboration avec le ministère de la santé. Aujourd'hui, l'innovation en matière de vaccins est transformée par l'intelligence artificielle, par les progrès de la science de l'ARNm et par de nouveaux modèles qui relient la recherche, le développement et la fabrication. Nous avons hâte de voir comment ces capacités peuvent être combinées pour accélérer le parcours menant de la découverte aux patients ».

Le Centre d'innovation en matière de vaccins prévu devrait renforcer la contribution d'Abou Dhabi à la sécurité sanitaire mondiale, tout en favorisant le développement des talents scientifiques locaux, des capacités de fabrication de pointe et de l'innovation en matière de vaccins de nouvelle génération. Grâce au renforcement des capacités de recherche, de développement et de fabrication de vaccins dans la région, ce centre contribuera à élargir l'accès à des vaccins de pointe et à renforcer la préparation face aux futurs défis en matière de santé publique.

Cette annonce s'inscrit dans le cadre de la participation d'Abou Dhabi à la BIO International Convention 2026, où l'émirat présente son écosystème intelligent dédié aux sciences de la vie ainsi que ses partenariats dans les domaines de la génomique, de l'édition génétique, des innovations en matière de santé basées sur l'intelligence artificielle, des thérapies de pointe et des maladies rares.

Le pôle HELM (santé, endurance, longévité et médecine) d'Abou Dhabi constitue un moteur essentiel de l'écosystème intelligent des sciences de la vie des Émirats. Il met en relation la recherche, l'investissement, la commercialisation et la mise en œuvre des soins de santé au sein d'un écosystème unique.

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