Abu Dhabi annonce un partenariat avec MSD pour renforcer l'excellence opérationnelle et élargir l'accès aux soins dans toute la région

ABOU DHABI, Émirats arabes unis, 24 juin 2026 /PRNewswire/ -- Alors que les systèmes de santé du monde entier recherchent des moyens plus résilients et plus efficaces pour fournir des médicaments innovants, le ministère de la Santé – d'Abou Dhabi (DoH) a annoncé une collaboration avec le leader pharmaceutique mondial MSD (Merck & Co., Inc., Rahway, New Jersey, États-Unis) afin d'étudier la faisabilité de la création d'un pôle logistique au sein du pôle HELM (Santé, Endurance, Longévité et Médecine) d'Abou Dhabi.

Abu Dhabi Announces Partnership with MSD to Advance Operational Excellence and Expand Access across the Region

Sous réserve de l'achèvement des activités de mise en œuvre et de l'obtention des autorisations nécessaires, le centre régional de MSD devrait permettre la distribution d'une large gamme de produits sur plusieurs marchés régionaux. Au-delà du renforcement de la résilience de la chaîne d'approvisionnement régionale, ce pôle a pour objectif d'améliorer l'accès aux traitements innovants et de mettre en place les infrastructures nécessaires pour soutenir la commercialisation et le déploiement à grande échelle des innovations de santé de nouvelle génération dans toute la région.

Son Excellence Mme Noura Khamis Al Ghaithi, sous-secrétaire au ministère de la Santé, a déclaré : « Les avancées scientifiques se succèdent à un rythme sans précédent, mais leur capacité à améliorer la vie des gens dépend en fin de compte de la rapidité et de la sécurité avec lesquelles elles parviennent aux patients qui en ont besoin. Abu Dhabi a mis en place un modèle entièrement intégré dédié aux sciences de la vie intelligentes, qui associe la recherche de pointe, la génomique des populations, des infrastructures résilientes et des circuits de distribution de niveau mondial au sein d'un écosystème unique et interconnecté. La décision de MSD d'implanter son pôle régional à Abou Dhabi témoigne de la vitalité de cet environnement et du rôle de l'émirat en tant que partenaire de confiance pour les leaders mondiaux du secteur de la santé. Pour les patients de toute la région, cette avancée majeure leur permet d'accéder plus facilement à des traitements vitaux. Pour le monde entier, cela confirme la volonté d'Abu Dhabi de développer l'innovation dans le domaine de la santé et d'étendre son influence à l'échelle mondiale. »

Cette collaboration illustre la convergence entre le cadre réglementaire favorable d'Abou Dhabi et les besoins stratégiques des partenaires internationaux qui cherchent à éliminer les vulnérabilités de leur chaîne d'approvisionnement. Grâce à ce partenariat, MSD bénéficie d'un accès direct à un écosystème de distribution de pointe et très maillé, consolidant ainsi le rôle de l'émirat en tant que marché régional de lancement sûr pour les solutions médicales de nouvelle génération.

Ashraf Mallak, directeur général de MSD pour les pays du Golfe, la Libye et l'Égypte, a déclaré: « Cette collaboration prévue reflète notre ambition commune de renforcer les systèmes de santé dans toute la région. En associant l'expertise mondiale de MSD à l'écosystème de pointe d'Abou Dhabi, nous souhaitons renforcer la résilience et améliorer la manière dont l'innovation parvient aux patients. »

Cette annonce s'inscrit dans le cadre de la participation d'Abou Dhabi à la BIO International Convention 2026, où l'émirat présente son écosystème intelligent dédié aux sciences de la vie ainsi que ses partenariats dans les domaines de la génomique, de l'édition génétique, des innovations en matière de santé basées sur l'intelligence artificielle, des thérapies de pointe et des maladies rares.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/3000064/The_Department_of_Health_Abu_Dhabi_Photo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2714371/6013610/DoH_Logo.jpg