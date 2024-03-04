دار السك الملكي الكندي تحول استخلاص الذهب بحل تقنية السجل الموزع الجديد الذي يتتبع المعادن من المنجم إلى الخزينة

أوتاوا، أونتاريو، 4 مارس 2024 /PRNewswire/ -- كمنقي معتمد من London Good Delivery ملتزم بتحسين المسؤولية والشفافية حول مصادر المعادن الثمينة الخاصة به بشكل مستمر، قامت Royal Canadian Mint (دار السك الملكي الكندي) بتطبيق حل تكنولوجيا السجل الموزع Distributed Ledger Technology أو (DLT) الذي يجعل من الممكن التتبع من الطرف إلى الطرف والتحقق من مصدر منشأ الذهب المودع والمعالج في مصفاتها. تم تطبيق هذا الحل بالتعاون مع aXedras.

دمج تكنولوجيا DLT يتيح للمستثمرين، والمؤسسات المالية، وتجار وموزعي سبائك Mint، بالإضافة إلى المصنعين، الوصول إلى معلومات آمنة، موحدة المعيار ورقمية حول المنشأ ونزاهة معايير الإنتاج المتعلقة بمنتجاتهم. ستستفيد المناجم، ومعيدي التدوير وغيرهم من موردي المعادن الثمينة التي يتم تصفيتها من قبل دار السك من التحسينات المتعددة على عمليات 'العمل إلى العمل'، مثل نقل البيانات السلس والغير قابل للتغيير، والوصول السهل إلى التقارير، والتدقيقات، والمزيد.

"من خلال الابتكار باستخدام تكنولوجيا السجل الموزع في مصفاتنا ذات المستوى العالمي، يمكننا الآن تقديم لعملائنا شفافية من الطرف إلى الطرف حول التوريد، بالإضافة إلى النقاء، والجودة والأمان الرائدين في الصناعة للذهب الذي نقوم بتصفيته والسبائك التي تنتجها.". قالت Marie Lemay، الرئيسة والمديرة التنفيذية لـ Royal Canadian Mint.

يستفيد دار السك من حل سجل نزاهة السبائك Bullion Integrity Ledger™ المقدم من aXedras لتحسين تركيزه على كونه الأفضل في فئته لإدارة سلسلة التوريد وإدارة الشركاء وسيساعد على توفير طبقة إضافية من الضمان والشفافية لعمليات المصفاة، ما يعزز سمعة دار السك كرائد في صناعة المعادن الثمينة.

ستتيح هذه المنصة لعملاء مصفاة Mint القدرة على إظهار الشفافية والثقة، مانحين المشترين منهم ثقة أكبر في تاريخ ومنشأ منتجاتهم.ستساعد أيضًا دار السك Mint على دعم جهود الصناعة لتحسين الشفافية واسع النطاق على كل مستويات سلسلة توريد السبائك، مما يشدد على نزاهة الأسواق التي نخدمها.

هناك جانبان رئيسيان لنوع ونطاق البيانات التي تلتقطها DLT:

• نقل/ملكية الحيازة:

• ستسجل DLT تاريخ المعاملات لكل من المواد الواردة وكذلك منتجات سبائك الذهب. ببساطة، من لديه الحيازة/الملكية لسبيكة الذهب سيكون لديه القدرة على رؤية تاريخ ملكية السبيكة (على سبيل المثال، دار السك، المؤسسة المالية، شركة الشحن المدرع، أو خزانة لندن London Vault).

• ستسجل DLT نقل وملكية سبيكة ذهب. يمكن أن يكون هذا الشراء الأولي من عميل RCM إلى آخر (مثل البنوك التي تبيع السبائك لبنوك أخرى) أو تغييرات الملكية اللاحقة، عند بيع كيان سبيكة إلى كيان آخر. سيكون لمالك السبيكة القدرة على رؤية كل من التغييرات التاريخية في كلا من الحيازة والملكية.

• تحول المصفاة (عندما تقوم دار السك بمعالجة الذهب من الإيداع الأساسي إلى الصدور من المصفاة):

• تتيح DLT لـ Mint إرفاق سجل المنشأ الخاص بكل سبيكة ذهب لتمكين مالك السبيكة من عرض مصدر الذهب المستخدم لصناعة السبيكة. يمكن أن يكون هذا الذهب مورد بشكل مسؤول محدد مثل منجم واحد، ذهب مستخر من كندا، ذهب معاد تدويره، أو ذهب خليط يشمل الذهب المورد بشكل مسؤول والمواد المعاد تدويرها داخليًا التي يتم استخلاصها كجزء من عملية الاستخلاص العادية، مثل أقطاب الكهرباء المعاد استخدامها وفضلات الذهب المتبقي من عملية الاستخلاص.

سيكون بإمكان الأطراف المسجلة كمستخدمين للمنصة، مثل المصافي العملاء، شركات الشحن بالسيارات المدرعة/مقدمي الخدمات اللوجستية، المؤسسات المالية، وموزعي وتجار السبائك، الوصول المباشرة إلى هذه البيانات.

حول دار السك الملكي الكندي

دار السك الملكي الكندي Royal Canadian Mint هو الشركة الملكية المسؤولة عن سك وتوزيع العملات المتداولة في كندا. يعتبر المصنع واحدًا من أكبر مصانع العملات في العالم وأكثرها تنوعًا، حيث ينتج عملات للإقتناء حائزة على الجوائز، ومنتجات سبائك ذهبية رائدة في السوق، بالإضافة إلى الأوسمة العسكرية والمدنية الرفيعة المرموقة في كندا.

يقدم المصنع خدمات تكرير الذهب والفضة المختلفة من الدرجة الأولى بصفته منقيًا معترفًا به من خلال London and COMEX Good Delivery. وبوصفها منظمة تسعى جاهدة للعناية بالبيئة، ولخلق أماكن العمل الآمنة والشاملة، وتحقيق تأثير إيجابي في المجتمعات التي تعمل فيها، تدمج دار سك العملات Mint الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في كل جوانب عملياتها.

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