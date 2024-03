DIE ROYAL CANADIAN MINT STELLT IHRE GOLDRAFFINATION MIT EINER NEUEN VERTEILTEN LEDGER-TECHNOLOGIE UM, DIE DAS METALL VON DER MINE BIS ZUM TRESOR ZURÜCKVERFOLGT

OTTAWA, Ontario, 4. März 2024 /PRNewswire/ -- Als London Good Delivery-Raffinerie, die sich der kontinuierlichen Verbesserung der Verantwortlichkeit und Transparenz ihrer Edelmetallbeschaffung verschrieben hat, hat die Royal Canadian Mint (die Münzanstalt) eine Distributed-Ledger-Technologie (DLT)-Lösung implementiert, die es nun ermöglicht, die Herkunft des in ihrer Raffinerie gelagerten und verarbeiteten Goldes lückenlos zurückzuverfolgen und zu zertifizieren. Diese Lösung wurde in Zusammenarbeit mit aXedras entwickelt.

Die Integration von DLT ermöglicht Anlegern, Finanzinstituten, Händlern und Vertreibern von Edelmetallbarren der Münzanstalt sowie Herstellern den Zugang zu sicheren, standardisierten und digitalisierten Informationen über die Herkunft und die Integrität der Produktionsstandards ihrer Produkte. Minen, Recycler und andere Edelmetalllieferanten, deren Material von der Münzanstalt veredelt wird, werden von zahlreichen Verbesserungen der Geschäftsprozesse profitieren, wie z. B. nahtloser, unveränderlicher Datentransfer, einfacher Zugang zu Berichten, Audits und mehr.

"Durch die Einführung der Distributed-Ledger-Technologie in unserer Weltklasse-Raffinerie können wir unseren Kunden neben der branchenführenden Reinheit, Qualität und Sicherheit des von uns raffinierten Goldes und der von uns produzierten Goldbarren nun auch eine durchgängige Beschaffungstransparenz bieten", sagte Marie Lemay, Präsidentin und CEO der Royal Canadian Mint.

Die Münzanstalt nutzt die Bullion Integrity Ledger™-Lösung von aXedras, um ihre Bemühungen um ein erstklassiges Lieferketten- und Partnermanagement weiter zu verstärken. Sie wird dazu beitragen, die Abläufe in der Raffinerie noch sicherer und transparenter zu gestalten und den Ruf der Münzanstalt als führendes Unternehmen der Edelmetallbranche zu stärken.

Die Plattform gibt den Kunden der Münzanstalt die Möglichkeit, Transparenz und Vertrauen zu demonstrieren und ihren Käufern mehr Zuversicht in die Geschichte und Herkunft ihrer Produkte zu geben. Sie hilft der Münzanstalt auch, die branchenweiten Bemühungen um mehr Transparenz auf allen Ebenen der Goldlieferkette zu unterstützen, was die Integrität der von uns bedienten Märkte stärkt.

Übertragung/Eigentümerschaft Verwahrung : Die DLT wird die Transaktionshistorie sowohl von eingehendem Material als auch von Goldbarrenprodukten aufzeichnen. Einfach ausgedrückt: Wer auch immer den Goldbarren verwahrt/besitzt, hat die Möglichkeit, die Historie der Verwahrung des Barrens einzusehen (z. B. Münzanstalt, Finanzinstitut, Geldtransporter oder London Vault). DLT wird die Übertragung und den Besitz eines Goldbarrens protokollieren. Dabei kann es sich um den anfänglichen Kauf von einem RCM-Kunden an einen anderen handeln (z. B. Banken, die sich gegenseitig Barren verkaufen) oder um spätere Änderungen der Eigentumsverhältnisse, wenn eine juristische Person den Barren an eine andere weiterverkauft. Der Eigentümer des Barren kann sowohl die historische Verwahrung als auch die Änderungen der Eigentumsverhältnisse einsehen.

Umwandlung in der Raffinerie (wenn die Münzanstalt das Gold vom Rohmaterial zum Raffinerieergebnis verarbeitet) : DLT ermöglicht es der Münzanstalt, jeden Goldbarren mit einem Herkunftsnachweis zu versehen, so dass der Besitzer des Barrens die Herkunft des Goldes im Barren nachvollziehen kann. Dabei kann es sich um verantwortungsvoll gewonnenes Gold einer bestimmten Herkunft handeln, z. B. aus einer einzigen Mine, Gold aus kanadischen Minen, recyceltes Gold oder gemischtes Gold, das eine Mischung aus verantwortungsvoll gewonnenem Gold, internem recyceltem Material, das im Rahmen des normalen Raffinierungsprozesses gewonnen wird, wie z. B. wiederverwendete Anoden und gereinigtes Restgold aus Raffinerieprozessen, enthält.

Als Nutzer der Plattform registrierte Parteien wie Raffineriekunden, Geldtransporteure/Logistikdienstleister, Finanzinstitute sowie Edelmetallhändler und -vertreiber werden direkt auf diese Daten zugreifen können.

