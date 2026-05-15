دار سك العملة الملكية الكندية تحتفي بقدوم كأس العالم FIFA 2026(TM/MC) إلى كندا بإصدار عملة متداولة جديدة من فئة دولار واحد

Royal Canadian Mint logo

فانكوفر، كولومبيا البريطانية, 15 مايو / أيار 2026 /PRNewswire/ -- مع قدوم كأس العالم FIFA 2026TM/MC إلى كندا، تشارك دار سك العملة الملكية الكندية ملايين مشجعي كرة القدم حماستهم بإصدار عملة متداولة جديدة من فئة دولار واحد تخلّد أحدث نسخة من أكبر حدث رياضي على وجه الأرض. وللمرة الأولى في تاريخ كأس العالم FIFATM/MC، تتشارك ثلاث دول في استضافة كأس العالم FIFA 2026TM/MC، إذ تُقام مبارياته في كندا والمكسيك والولايات المتحدة. ومع استضافة تورونتو وفانكوفر للمباريات المقررة في كندا، وخوض المنتخب الكندي للرجال مباريات في كلتا المدينتين، توجّه مسؤولو الدار وFIFA اليوم إلى أرض ملعب BC Place في فانكوفر للكشف عن العملة التذكارية المتداولة من فئة دولار واحد الخاصة بكأس العالم FIFA 2026TM/MC. وقد أُنتجت هذه العملة التذكارية الجديدة في نسخة غير ملونة وأخرى ملونة، ويبدأ تداولها اعتبارًا من 14 مايو.

وقال معالي François-Philippe Champage، وزير المالية والإيرادات الوطنية: «يمثل كأس العالم FIFA 2026 محطة فارقة لأمتنا، وتجسد هذه العملة المتداولة من فئة دولار واحد ما يرافق استقبال العالم في مجتمعاتنا من فخر ووحدة. ويدرك الكنديون قدرة الرياضة على جمعنا، ولهذا ينسجم هذا الحدث تمامًا مع استثمارنا الأخير البالغ 755 مليون دولار في الرياضة، وهو الأكبر خلال 20 عامًا. كما تمثل هذه العملة وسيلة ملموسة للاحتفاء بحدث عالمي من شأنه أن يخلق فرصًا اقتصادية ويُلهم جيلًا جديدًا من الكنديين، بطريقة كندية أصيلة».

وقال Simon Kamel، الرئيس والمدير التنفيذي المؤقت لدار سك العملة الملكية الكندية: «تفخر دار سك العملة الملكية الكندية بالعديد من اللحظات الرياضية الكندية الكبيرة التي وثّقتها على العملات على مر السنين، ويسعدنا أن نحتفي بمحطة جديدة عبر إصدار عملة متداولة تخلّد أول مباريات بطولة كأس العالم FIFA للرجال تُقام في كندا على الإطلاق. ونعتز بأننا صغنا تذكارًا دائمًا يمكن للمشجعين الكنديين الاحتفاظ به وهم يتحدون في تشجيع فريقهم خلال أول ظهور له على أرضه في بطولة كأس العالم».

صمّم هذه العملة الفنان الكندي Glen Green، ويتمثل العنصر المركزي في ظهر العملة في الجزء العلوي من فسيفساء ورقة القيقب الخاصة بـFIFA26 CAN، وتبرز في النسخة الملونة عبر مربعات بدرجات برتقالية وحمراء، بما يستحضر تجمّع الجماهير لتشجيع أبطالهم الكرويين. وعلى يسار هذا العنصر يظهر نقش الشعار الرسمي لبطولة كأس العالم FIFA 2026TM/MC، فيما تظهر إلى اليمين كرة قدم في حالة حركة، وتحتها نُقشت كلمتا "Toronto" و"Vancouver" بوصفهما المدينتين الكنديتين المستضيفتين. وتحيط بهذه العناصر العبارتان «FIFA WORLD CUP 26TM/MC» و«COUPE DU MONDE DE LA FIFA 26MC/TM».

ويظهر على وجه العملة تمثال جلالة الملك تشارلز الثالث من تصميم الفنان الكندي Steven Rosati.

وقال Vittorio Montagliani، نائب رئيس FIFA ورئيس اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي (CONCACAF): «نضيف اليوم فصلًا جديدًا إلى قصتنا الوطنية، إذ يدخل كأس العالم FIFA 2026 رسميًا سجل التاريخ الكندي. وسيتمكن الكنديون في أنحاء البلاد كافة، من سواحلها الثلاثة، من حمل هذه العملة الاستثنائية بين أيديهم. إنها قطعة صغيرة تحمل قصة كبيرة، فهي لا تمثل بطولة فحسب، بل تعكس دور كندا بوصفها دولة مضيفة على الساحة الدولية. كما تجسد حماسنا المشترك ونحن نستعد لاستقبال العالم هذا الصيف».

في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، ستستضيف تورونتو وفانكوفر ما مجموعه 13 مباراة ضمن كأس العالم FIFA 2026TM/MC. كما تأهل المنتخب الكندي للرجال إلى البطولة، ما يمنح المشجعين الكنديين أول فرصة على الإطلاق لمشاهدة منتخبهم الوطني وهو يلعب في كلتا المدينتين المستضيفتين.

وبعدد قطع مسكوكة يبلغ ثلاثة ملايين قطعة، من بينها مليونا قطعة ملونة، تدخل العملة التذكارية المتداولة الجديدة من فئة دولار واحد التداول في 14 مايو 2026. وسيجدها الكنديون ضمن الباقي النقدي الذي يتلقونه مع قيام فروع البنوك والشركات بإعادة تزويد مخزونها من عملات الدولار الواحد.

وتتوفر النسختان الملونة وغير الملونة ضمن مجموعة من خمس عملات تشمل ثلاث عملات من فئة 25 سنتًا مصنوعة من فولاذ مطلي بالنيكل، تُجسّد موضوعات «كندا ترحب بالعالم» و«التميمة الرسمية لبطولة كأس العالم FIFA 2026TM/MC» و«المباراة». ولا توجد مجموعتان متطابقتان، إذ أنتجت الطباعة المتغيرة عددًا لا يحصى من التوليفات اللونية لتصميم تغليف المجموعة ضمن لوحة الألوان الرسمية لـFIFA.

وتتوفر أيضًا لفافات خاصة من 25 عملة، في نسختين غير ملونة وملونة، كما تتوفر مجموعة اللفافات الخاصة المعبأة في صندوق، والتي تضم كلا النوعين من اللفافات، فضلًا عن نسخة غير ملونة وأخرى ملونة من العملة التذكارية المتداولة.

وفي وقت سابق من هذا العام، أطلقت الدار مجموعة واسعة من العملات لهواة الجمع من المعادن الثمينة احتفاءً بكأس العالم FIFA 2026TM/MC. ويمكن العثور على مزيد من المعلومات عن مقتنيات العملات هذه المتقنة الصنع، وكذلك على حقائق شيقة عن كأس العالم FIFATM/MC، على الموقع www.mint.ca/soccer.

ويمكن طلب عملات كأس العالم FIFA 2026TM/MC لهواة الجمع من خلال التواصل مع الدار على الرقم 1-800-267-1871 داخل كندا، أو 1-800-268-6468 داخل الولايات المتحدة، أو عبر الإنترنت على www.mint.ca. كما تتوفر هذه العملات في متاجر دار سك العملة الملكية الكندية، وكذلك عبر الشبكة العالمية للوكلاء والموزعين التابعة للدار، بما في ذلك منافذ Canada Post المشاركة.

نبذة عن دار سك العملة الملكية الكندية

دار سك العملة الملكية الكندية هي مؤسسة تابعة للتاج الملكي مسؤولة عن سك العملات المتداولة في كندا وتوزيعها. وتعد الدار واحدة من أكبر دور السك وأكثرها تنوعًا في العالم، إذ تنتج عملات لهواة الجمع حائزة على جوائز، ومنتجات السبائك الرائدة في السوق، فضلًا عن الأوسمة العسكرية والمدنية المرموقة في كندا. وبوصفها مصفاة معتمدة وفق معياري London Good Delivery وCOMEX Good Delivery، تقدم الدار أيضًا مجموعة كاملة من خدمات تنقية الذهب والفضة الأفضل في فئتها.

وباعتبارها مؤسسة تسعى إلى العناية بالبيئة على نحو أفضل، وترسيخ أماكن عمل آمنة وشاملة، وإحداث أثر إيجابي في المجتمعات التي تعمل فيها، تدمج الدار الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في كل جانب من جوانب عملياتها.

لمزيد من المعلومات عن الدار ومنتجاتها وخدماتها، يُرجى زيارة www.mint.ca. تابعوا الدار على LinkedIn وFacebook وInstagram.

صور العملات متاحة هنا.

صورة: https://mma.prnewswire.com/media/2979602/Royal_Canadian_Mint__RCM__ROYAL_CANADIAN_MINT_CELEBRATES_FIFA_WO.jpg