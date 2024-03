LA MONNAIE ROYALE CANADIENNE TRANSFORME SES AFFINERIES D'OR AVEC UNE NOUVELLE SOLUTION, LA TECHNOLOGIE DE REGISTRE DISTRIBUÉ, QUI ASSURE LE SUIVI DES MÉTAUX DE LA MINE JUSQU'AU PRODUIT FINI

OTTAWA, ON, le 4 mars 2024 /PRNewswire/ -- Forte d'une certification d'affinage « bonne livraison » de la LBMA, la Monnaie royale canadienne rehausse continuellement la reddition de comptes et la transparence en ce qui concerne l'origine des métaux précieux. C'est pourquoi elle s'est récemment dotée d'une solution axée sur la TRD (technologie de registre distribué), qui assure le suivi complet des métaux et certifie la provenance de l'or acheminé à ses affineries, où il est ensuite transformé. Cette solution a été mise en œuvre avec l'appui d'aXedras.

Grâce à l'intégration de la TRD, les investisseurs, les institutions financières, les marchands et les distributeurs des produits d'investissement de la Monnaie ainsi que les fabricants auront maintenant accès à des renseignements sécurisés, normalisés et numérisés sur l'intégrité des normes de production et la provenance de leurs produits. Les mines, les entreprises de recyclage et les autres fournisseurs de métaux précieux affinés par la Monnaie profiteront d'une myriade d'améliorations interentreprises, comme le transfert simplifié de données inaltérables et l'accès facile aux rapports, aux vérifications et bien plus.

« En innovant nos services d'affinage de classe mondiale à l'aide de la technologie de registre distribué, nous sommes maintenant en mesure d'offrir à notre clientèle une transparence complète à l'égard de l'approvisionnement, de la pureté, de la qualité et des caractéristiques de sécurité de l'or que nous affinons et de nos produits d'investissement, affirme Marie Lemay, présidente de la Monnaie royale canadienne. »

La Monnaie utilise la solution Bullion Integrity LedgerMC d'aXedras pour accentuer ses efforts d'excellence en gestion de chaînes d'approvisionnement et de partenariats. Cette solution apportera une assurance et une transparence supplémentaires à ses activités d'affinage, consolidant ainsi la position de chef de file de la Monnaie dans l'industrie des métaux précieux.

La TRD permettra aux clients de l'affinerie de la Monnaie d'agir en toute transparence et confiance, inspirant ainsi chez leurs acheteurs la même confiance à l'égard de la provenance des produits. Elle aidera également la Monnaie à travailler dans le sens de l'industrie en matière d'amélioration de la transparence, à toutes les étapes de la chaîne d'approvisionnement des produits d'investissement, afin de renforcer l'intégrité des marchés dans lesquels elle agit.

La TRD recueille deux grandes catégories de données en fonction de leur type et de leur portée :

Transfert et possession La TRD recueillera les données transactionnelles sur les matériaux que reçoit la Monnaie et sur les lingots d'or qu'elle vend à titre de produits d'investissement. Pour résumer, le propriétaire du lingot d'or et les personnes qui le manipuleront au cours de la chaîne d'approvisionnement auront accès à l'historique de transferts du lingot (p. ex. Monnaie, institution financière, transport blindé ou chambre forte de la Monnaie à Londres). La TRD sauvegardera les données relatives au transfert et à la propriété des lingots d'or, depuis leur vente initiale par un client de la Monnaie à un autre (p. ex., achat de lingots par une banque auprès d'une autre banque) jusqu'à tous les autres transferts de possession qui suivront, au fil des ventes à d'autres entités. Le propriétaire du lingot pourra consulter un historique complet de ces transferts.





Affinage et transformation (traitement et affinage de l'or brut par la Monnaie) La TRD permettra à la Monnaie d'associer un certificat de provenance à chaque lingot d'or pour que son propriétaire puisse connaître l'origine du métal. Il pourrait s'agir d'or d'origine responsable d'une provenance particulière, comme l'or issu d'une source unique, l'or canadien, l'or recyclé ou l'or d'origine mixte formé d'une combinaison d'or d'origine responsable et de métal recyclé pendant le processus d'affinage, comme des anodes recyclées ou de l'or résiduel.



Les utilisateurs de la solution, comme les affineurs, les entreprises de transport blindé et prestataires logistiques, les institutions financières ainsi que les distributeurs et les marchands de produits d'investissement, auront accès à ces données directement.

À propos de la Monnaie royale canadienne

La Monnaie royale canadienne est la société d'État responsable de la production et de la distribution des pièces de circulation canadiennes. Reconnue comme l'un des établissements de monnayage les plus importants et les plus polyvalents au monde, elle produit des pièces de collection primées, des produits d'investissement de premier ordre ainsi que les prestigieuses médailles pour les honneurs militaires et civils du Canada.

En tant qu'affineur certifié « bonne livraison » par la LBMA et la COMEX, la Monnaie offre aussi une gamme complète de services d'affinage de l'or et de l'argent de première qualité. Organisation qui s'efforce de mieux prendre soin de l'environnement, de favoriser des milieux de travail sécuritaires et inclusifs et d'avoir une incidence positive dans les collectivités où elle exerce ses activités, la Monnaie intègre des pratiques environnementales, sociales et de gouvernance dans tous les aspects de ses activités.

Pour en savoir plus sur la Monnaie et ses produits et services, visitez le www.monnaie.ca ou suivez la Monnaie sur LinkedIn, Facebook et Instagram.

