دار سك العملة الملكية الكندي يحيي ذكرى تاريخ ذوي البشرة السمراء بعملة فضية تعترف بمستوطنين Amber Valley بولاية Alberta

أوتاوا، أونتاريو، 27 يناير 2024 /PRNewswire/ -- مع إطلاق الإصدار الأخير من من سلسلة العملات الفضية الفاخرة المستمرة للاحتفاء بتاريخ ذوي البشرة السمراء Commemorating Black History، دار سك العملة الملكية الكندي Royal Canadian Mint يكرم مجتمع Amber Valley بـ Alberta، الذي تم تأسيسه عام 1910 بواسطة أسر أمريكية أفريقية من أوكلاهوما، تكساس وولايات أخرى محيطة. باحثين عن حياة بعيدًا عن قوانين الفصل العنصري والعداء العنصري والعنف، فقد سافروا إلى Northern Alberta استجابة إلى العرض من الحكومة الكندية بأرض مجانية في الغرب الكندي. بحلول عام 1910، تغلب حوالي 300 رجل وامرأة وطفل على مصاعب جديدة بينما روضوا البرية في Alberta لنحت حياة جديدة في مجتمع مزدهر تم تغيير اسمه إلى Amber Valley في 1931. حكايتهم الملهمة من الروح والإصرار محفوظة إلى الأبد على عملة جميلة للاقتناء مصنوعة من الفضة عيار 99.99% النقية.

عملة الـ 20 دولار الفضية الفاخرة والمصدرة في 2024 بالتزامن مع الاحتفال السنوي بشهر تاريخ ذوي البشرة السمراء Black History Month والحاملة لاسم Commemorating Black History: Amber Valley تحتفل بإرث مجموعة استثنائية من الرجال والنساء الذين بنوا إحدى أوائل مستوطنات ذوي البشرة السمراء في غرب كندا. العملة متاحة اعتبارًا من اليوم.

قالت Myrna Wisdom، المؤرخة والمؤسسة المشاركة لجمعية The Black Settlers of Alberta and Saskatchewan Historical Society: "أنا ممتنة للاعتراف الذي تمثله هذه العملة. المستوطنون ذوي البشرة السمراء في Amber Valley يستحقون هذا الاعتراف بالتأكيد، الذي يتضمن أجدادي من جانب الأب والأم، بالإضافة إلى والدي.".

قالت Marie Lemay، الرئيسة والمديرة التنفيذية لدى Royal Canadian Mint: "إن Royal Canadian Mint تفخر بالمساهمة في الاحتفال الوطني بشهر تاريخ ذوي البشرة السمراء في كندا من خلال سلسلة مستمرة من العملات الفضية للإقتناء التي تحكي قصصًا مهمة تعرف تراثنا المشترك. نحن سعداء بمشاركتكم قصة Amber Valley الملهمة والمستوطنين ذوي البشرة السمراء الأوائل الذين نجحوا في بناء حياة جديدة في أرض جديدة، كمثال آخر على روح وصمود مجتمعات ذوي البشرة السمراء في جميع أنحاء كندا.".

تصميم ظهر هذه العملة الفضية النقية بنسبة 99.99٪، من الفنان Valentine De Landro، يتمحور حول مشهد تخيلي لعائلة مستوطنة فور وصولهم إلى Pine Creek في Alberta في عام 1909 والتطلع إلى الأرض التي ستصبح مجتمع Amber Valley المزدهر. يتضمن التصميم مخططًا لخريطة ولاية Alberta، مع تحسينه بأغصان من أوراق القيقب. الجزء السفلي من تصميم الظهر تصور قطار من المركبات الخاصة بالمستوطنين الذين يستكملوا رحلتهم الطويلة من جنوب الولايات المتحدة. تم وضع إطار للمشهد بمنازل من جزوع الأشجار، والتي كانت أول منازل بناها ذوي البشرة السمراء الأوائل الشجعان الذين عزموا على بناء موطن جديد في Northern Alberta.

قال الفنان Valentine De Landro: "بالنسبة للتكوين، كنت بحاجة إلى العثور على توازن بين ما اعتقدت أنهم سمتان سائدتان: الرحلة والمجتمع. كانت الصور الرائدة ضرورية لتوصيل روح Amber Valley، اجتياز تضاريس قاسية للوصول إلى وجهة غير معروفة واقعيًا وبدء إرث يتمركز حول هدف تحقيق حياة أفضل لعائلاتهم.".

"وجه العملة يظهر تصوير للملكة إليزابيث الثانية، مصمم من قبل Susanna Blunt، والذي يشمل علامة خاصة تتكون من نقش عمودي للتواريخ "1952" و "2022"، مفصول بأربعة لآلئ ترمز إلى الأشكال الأربعة التي زينت العملات الكندية طوال فترة حكمها.".

محدودة بصك 5,500 عملة، تباع عملة الـ20 دولار الفضية الفاخرة لعام 2024 الحاملة لاسم Commemorating Black History: Amber Valley بسعر 104.95 دولار. يمكن طلب هذا المقتنى الجديد ابتداءً من اليوم عبر الاتصال بمصنع العملات على الرقم 1-800- 267–1871- من كندا، 1-800-268–6468 من الولايات المتحدة، أو عبر الموقع الإلكتروني www.mint.ca. تكون أيضًا متاحة في متاجر Royal Canadian Mint في Ottawa و Winnipeg، وفي فروع بريد كندا المشاركة، ومن خلال شبكة متاجر وموزعين Royal Canadian Mint على مستوى العالم.

دار سك العملات الملكي الكندي Royal Canadian Mint هو الشركة الملكية المسؤولة عن سك وتوزيع العملات المتداولة في كندا. يعتبر المصنع واحدًا من أكبر مصانع العملات في العالم وأكثرها تنوعًا، حيث ينتج عملات للإقتناء حائزة على الجوائز، ومنتجات سبائك ذهبية رائدة في السوق، بالإضافة إلى الأوسمة العسكرية والمدنية الرفيعة المرموقة في كندا. يقدم المصنع خدمات تكرير الذهب والفضة المختلفة من الدرجة الأولى بصفته منقيًا معترفًا به من خلال London and COMEX Good Delivery. كمنظمة تسعى جاهدة للعناية بالبيئة بشكل أفضل وتنمية أماكن العمل الآمنة والشاملة وتحقيق تأثير إيجابي على المجتمعات التي تعمل فيها، يدمج المصنع ممارسات البيئة والمجتمع والحوكمة في كل جانب من جوانب عملياته.

