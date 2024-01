ROYAL CANADIAN MINT GEDENKT DER GESCHICHTE DER AFROKANADISCHEN BEVÖLKERUNG UND WÜRDIGT DIE SIEDLER DES AMBER VALLEY IN ALBERTA

OTTAWA, ON, 27. Januar. 2024 /PRNewswire/ -- Als Neuerscheinung im Rahmen seiner fortlaufenden Feinsilbermünzen-Reihe zum Gedenken der schwarzen, afrokanadischen Geschichte würdigt The Royal Canadian Mint die Gemeinschaft von Amber Valley, Alberta. Afrokanadische Familien aus Oklahoma, Texas und anderen umliegenden Staaten gründeten diese Siedlung im Jahr 1910. In ihrer Suche nach einem Leben fernab von trennenden, diskriminierenden Gesetzen, rassistischer Feindseligkeit und Gewalt folgten diese Siedler dem Angebot der kanadischen Regierung, die kostenfreies Land im Westen bereitstellte, und begaben sich in den Norden von Alberta. Um das Jahr 1910 harrten etwa 300 Männer, Frauen und Kinder dort aus, meisterten die für sie neuen Schwierigkeiten in der Wildnis von Alberta und entwarfen ein neues Leben in einer blühenden Gemeinschaft, die 1931 den Namen Amber Valley erhielt. Eine wunderschöne Sammlermünze aus zu 99,99 % reinem Silber gedenkt für immer dieser inspirierenden Geschichte von Mut und Tatkraft.

The Royal Canadian Mint's 2024 Commemorating Black History: Amber Valley Fine Silver Coin

Gemeinsam und in Verbindung mit dem jährlichen Black History Month erinnert diese 20-$-Feinsilbermünze des Jahres 2024 an die Geschichte der schwarzen Menschen und würdigt sie: Amber Valley feiert die Überlieferung und das Erbe einer außergewöhnlichen Gruppe von Männern und Frauen, die eine der ältesten Siedlungen schwarzer Menschen in Westkanada gründeten. Diese Münze ist ab heute erhältlich.

„Ich schätze die in dieser Münze ausgedrückte Anerkennung", sagte Myrna Wisdom, Historikerin und Mitgründerin der Black Settlers of Alberta and Saskatchewan Historical Society, der Gesellschaft über die Geschichte der schwarzen Siedler. „In der Tat verdienen die schwarzen Siedler von Amber Valley diese Anerkennung. Zu ihnen zählen auch meine Eltern und meine Großeltern der mütterlichen und väterlichen Seite."

„Mit der fortlaufenden Reihe von Sammler-Silbermünzen leistet Royal Canadian Mint stolz einen Beitrag zum Gedenken des Black History Month, des Monats der schwarzen Geschichte, in ganz Kanada. Diese Münzen halten bedeutende geschichtliche Tatsachen fest, die unser gemeinsames Erbe prägen", sagte Marie Lemay, Präsidentin und CEO von Royal Canadian Mint. Wir vermitteln begeistert die inspirierende Geschichte von Amber Valley und seinen schwarzen Siedlerpionieren, die sich erfolgreich ein neues Leben auf neuem Land aufbauten. Sie bilden ein weiteres Beispiel der Entschlossenheit und Widerstandskraft der Gemeinschaften schwarzer Menschen in Kanada."

Der Künstler Valentine De Landro gestaltete die Rückseite dieser Münze aus 99,99-%-Reinsilber. Sie zeigt eine Siedlerfamilie bei der Ankunft in Pine Creek, Alberta, im Jahr 1909. Die Szenerie überschaut das Land, das nun die gedeihende Gemeinschaft von Amber Valley beherbergen sollte. Das Motiv umfasst eine Karte der Provinz Alberta und einen Zweig mit Ahornblättern. Im unteren Abschnitt der Münzrückseite ist ein Eisenbahnzug mit Siedlern zu erkennen, die von ihrer langen Reise durch den Süden der Vereinigten Staaten eintreffen. Blockhütten umrahmen die dargestellte Szenerie. Die unerschrockenen dunkelhäutigen Pioniere errichteten diese ersten Häuser voller Entschlossenheit, sich im nördlichen Alberta ein neues Heim aufzubauen.

„Bei der Motivgestaltung bemühte ich mich um ein Gleichgewicht der beiden meines Erachtens vorrangigen Aspekte, der Reise und der Gemeinschaft", erklärte Valentine De Landro. „Eine wegweisende Bildsprache war entscheidend, um den Geist von Amber Valley zu vermitteln: das Durchqueren rauer, unwirtlicher Regionen, hin zu einem praktisch unbekannten Zielort, und die auf ein besseres Leben für die Familien ausgerichtete Arbeit, die den Beginn eines künftigen Erbes darstellte."

Auf der Vorderseite der Münze ist das von Susanna Blunt entworfene, Übergangsbildnis von Königin Elizabeth II. dargestellt. Es umfasst als besondere Markierung eine senkrechte Inschrift der Jahreszahlen 1952 und 2022. Vier Perlen trennen die beiden Ziffern und symbolisieren die während ihrer Regentschaft auf den kanadischen Münzen dargestellten vier Bildnisse.

