مجموعة OPULENCE COLLECTION الخاصة "بدار سك العملة الملكية الكندية" تعود مع عملات من البلاتين والذهب تضم ماسات صفراء من منجم "إكتاي" للماس في كندا المشهور عالميًا

أوتاوا ، أونتاريو ، 19 نوفمبر ، 2025 /PRNewswire/ -- تألقت من جديد مجموعة ( Opulence (Collection الخاصة بـ "دار سك العملة الملكية الكندية"، وهي عرض فاخر من العملات المصنوعة من المعادن الثمينة النادرة، والتي تمزج بين عالم المجوهرات الجميلة وفن العملات، بالإبداعات المصنوعة من الذهب والبلاتين النقيين والمزينة بماسات صفراء فاخرة نادرة واردة من منجم "إكتاي" للماس الشهير في الأقاليم الشمالية الغربية في كندا.

تتكون مجموعة هذا العام من "بريليانس" (Brilliance) ، عملة البلاتين النقية بوزن 10 أوقية و "ريديانس" (Radiance) ، العملة الذهبية النقية بوزن 1 أوقية، كل منها مزينة بالماسات الصفراء الكندية الفاخرة، من بين أندر الأحجار الكريمة في العالم. تم تقطيع الماس وصقله بخبرة عالية من قبل شركة "كروس ووركس مانيفاكتورينج ليمتد" ( Crossworks Manufacturing Ltd .) التي يقع مقرها في فانكوفر. تتوفر هذه المقتنيات الحصرية اعتبارًا من اليوم.

قالت "ماري ليماي"، الرئيس والرئيس التنفيذي "لدار سك العملة الملكية الكندية": "مجموعة Opulence Collection هي شهادة على التفاني الذي تبذله "دار سك العملة الملكية الكندية" في الابتكار وتحقيق التميز في تصنيع العملات المعدنية ، وإضافة الماسات الصفراء الفاخرة النادرة تخلق قطعًا مذهلة بصريًا لهواة جمع العملات تمثل احتفاءً بالثروة المعدنية الهائلة لكندا". وقال "جيريمي كينغ"، الرئيس التنفيذي لشركة "بورجوندي دايموند ماينز" ( Burgundy Diamond Mines ): "نحن فخورون بأن نسعد مرة أخرى هواة جمع أعمال فن العملات الراقية من خلال الكنوز النادرة والثمينة التي ينتجها الأشخاص والشركات الشغوفين بالاحتفاء بأفضل ما في كندا".

"تفتخر شركة "بورجوندي" بالشراكة مع "دار سك العملة الملكية الكندية" لإنشاء هذه الأعمال الفنية الرائعة التي تجسد التراث والحرفية الكنديين". "تشتهر الماسات الكندية بكونها عالية الجودة، ويتم استخراجها بمسؤولية، وبأنها من بين الأقدم في العالم. إضافة الألماسات الصفراء الفاخرة من منجم "إكتاي" إلى العملات المعدنية تجعلها مقتنيات فريدة من نوعها ثمينة وكندية حقًا في جوهرها."

عملة 2025 المصنوعة من البلاتين النقي - "بريليانس" هي عملة بوزن 10 أوقية مصممة بدقة.، وهي تحفة رائعة مصنوعة من البلاتين بنسبة 99.95٪ ، تم تصميمها من قبل الثنائي الكندي "كريس ريد" و"روزينا لي". يحتفل الوجه الخلفي لها بزهرة الزنبق الكندية (الليليوم الكندي) في تصميم يُبرزه الطلاء الذهبي الانتقائي ومجموعة مذهلة من 14 قطعة على شكل الكمثرى وتسع قطع مستديرة من الألماسات الصفراء الفاخرة. يتشكل مركز أكبر زنبقة من سبع ألماسات، وتحيط به ثمانية عناصر إضافية مرصعة بالجواهر ومنقوشة، والتي تُظهر معًا الزنبقة في مراحل مختلفة من النمو. يقتصر هذا الإبداع الاستثنائي على 10 نسخ فقط في جميع أنحاء العالم.

عملة 2025 المصنوعة من الذهب النقي - "ريديانس" هي من إبداع الفنان الكندي "سايمون إن جي"، الذي صمّم وجهًا خلفيًا يمتاز محيطه بزينة مرصعة بالمجوهرات على شكل الزنبقة الكندية. تتشكل بتلاتها من ستة ألماسات صفراء فاخرة ذات قطع ماركيز تحيط بأناقة بألماسة بيضاء ذات قطع مستدير في الوسط. تستند هذه اللوحة المركزية المرصعة بالمجوهرات إلى تصميم انفجار الشمس المنقوش المستوحى من نجمة البوصلة. وتوجد نقوشات لأربع أزهار تشبه الشمس ، كل منها مزينة بألماس أبيض بقطع دائري، على طول الحافة. تقتصر هذه الكنوز المصنوعة يدويًا على سك 30 قطعة فقط.

أما الوجه الآخر للعملة فيزينه تمثال جلالة الملك تشارلز الثالث من صُنع الفنان الكندي الموهوب "ستيفن روزاتي". يتم تقديم هذه المقتنيات الثمينة أيضًا في حافظات من الخشب الأسود المعتم من صناعة الشركة المصنعة الكندية "مانيبواه" ( Manubois ).

تأتي الألماسات الصفراء الفاخرة في قلب مجموعة (Opulence Collection) 2025 من منجم "إكتاي"، أول منجم سطحي وجوفي للألماس في كندا ، الذي تملكه وتديره حاليًا شركة "بورجوندي دايموند ماينز ليمتد". لأكثر من 27 عامًا ، اشتهر منجم "إكتاي" في المقام الأول بالألماس الأبيض عالي الجودة المنتج عبر ممارسات عمل أخلاقية، وتمثل الألماسات الصفراء والألماسات الصفراء الفاخرة النادرة نسبة صغيرة من إجمالي إنتاجه.

يمكن طلب الأعمال الفنية الحصرية للعملات من مجموعة ( Opulence Collection ) مباشرةً من "دار سك العملة" على الرقم 1-800-267-1871 في كندا، أو 1-800-268-6468 في الولايات المتحدة، أو من خلال موقع الويب www.mint.ca ، ومن خلال وُكَلاء وموزعي "دار سك العملة" الرسميين.

لإلقاء نظرة مُتَعمقة على مجموعة لعام 2025، تفضلوا بزيارة موقع الويب www.mint.ca/opulence تتوفر صور ومقاطع فيديو لهذه العملات الرائعة هنا .

نبذة عن "دار سك العملة الملكية الكندية"

دار "دار سك العملة الملكية الكندية" هي مؤسسة تابعة للتاج الملكي، مسؤولة عن سك وتوزيع العملات المعدنية المتداولة في كندا. تُعد "دار سك العملة" واحدة من أكبر شركات دار سك العملة وأكثرها تنوعًا في العالم؛ حيث تُنتِج عملات معدنية حاصلة على جوائز، ومنتجات سبائك رائدة في السوق، إضافة إلى الأوسمة العسكرية والمدنية المرموقة في كندا. وباعتبارها مصفاة مرموقة معتمدة ضمن قوائم التسليم الجيّد وفق معايير كلٍ من "رابطة سوق سبائك لندن" ( LBMA ) و"بورصة السلع" ( (COMEX ، تُقَدم "دار سك العملة" أيضًا مجموعة كاملة من خدمات تنقية الذهب والفضة تعد الأفضل في فئتها. وباعتبارها منظمة تسعى جاهدة لرعاية البيئة بشكل أفضل، ولإنشاء أماكن عمل آمنة وشمولية وإحداث تأثير إيجابي في المجتمعات التي تعمل فيها، تُدمج "دار سك العملة" الممارسات البيئية والاجتماعية وممارسات الحوكمة في كل جانب من جوانب عملياتها.

لمزيد من المعلومات عن "دار سك العملة الملكية الكندية" ومنتجاتها وخدماتها، يُرجى زيارة موقعها الإلكتروني: www.mint.ca . كما يمكنكم متابعة "دار سك العملة" على لينكد إن ، و فيسبوك و إنستغرام .

حول شركة Burgundy Diamond Mines Ltd .

"بورجوندي دايموند ماينز" هي شركة ألماس مستقلة عالمية رائدة تركز على تحقيق هوامش الأرباح على امتداد سلسلة القيمة بأكملها من التعدين والإنتاج إلى بيع الماس. ينطوي النهج الاستراتيجي لشركة "بورجوندي" على بناء محفظة متوازنة من مشاريع الألماس الموجودة في الولايات القضائية المواتية ، بما في ذلك أصل التعدين الكندي "إكتاي" الذي يحتل مرتبة عالمية. يضمن نموذج عمل "بورجوندي" الفريد الشامل من المناجم إلى السوق سلسلة الحيازة الكاملة ويوفر التتبع على امتداد كل خطوة من خطوات العملية ، ما يحمي الإنتاج الأخلاقي للألماس من المنجم إلى نقطة البيع. يقود شركة "بورجوندي"، التي تأسست في بيرث ، غرب أستراليا ، فريق إدارة ومجلس من الطراز العالمي ، بما يجمع بين الخبرة العالمية والالتزام بعمليات معالجة الألماس المستدامة والمسؤولة.

لمزيد من المعلومات، يُرجى من وسائل الإعلام التواصل مع: Royal Canadian Mint: Alex Reeves ، كبير المديرين، الشؤون العامة ، 613-884-6370 ، [email protected] ؛ Burgundy Diamond Mines : Ariella Calin ، مدير ، الاتصالات المؤسسية ، هاتف: 1.403.910.1933 - الرقم الداخلي: 2604 ، البريد الإلكتروني: [email protected]