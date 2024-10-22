رئيس الوزراء ناريندرا مودي يدعو إلى قيادة الهند في تقنية 6G والذكاء الاصطناعي الأخلاقي وخصوصية البيانات خلال "مؤتمر الهند للاتصالات المتنقلة" 2024

نيو دلهي, 22 أكتوبر / تشرين أول 2024 /PRNewswire/ -- أبرز رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قيادة الهند في وضع معايير عالمية في تقنية الجيل السادس (6G)، والذكاء الاصطناعي الأخلاقي، وخصوصية البيانات خلال "مؤتمر الهند للاتصالات المتنقلة" (IMC) 2024. وسلط الضوء على ركائز الهند الرقمية الأربعة؛ وهي الأجهزة ذات الأسعار المنخفضة، وتوسيع نطاق الاتصال الرقمي إلى كل ركن من أركان البلاد، والبيانات التي يمكن الوصول إليها بسهولة، وهدف "الرقمي أولاً".

Hon'ble Prime Minister Narendra Modi inaugurating India Mobile Congress 2024

وقد شهد المنتدى والمعرض، الذي نُظِّم بشكل مشترك بين كلٍ من إدارة الاتصالات (DoT) بحكومة الهند ورابطة مشغلي الهواتف المحمولة في الهند (COAI)، والذي استمر أربعة أيام وعُقد في الفترة من 15 إلى 18 أكتوبر 2024، حضور 175000 مشارك، وشهد مشاركة أكثر من 123 دولة تحت شعار "المستقبل الآن". بالتزامن مع "مؤتمر الهند للاتصالات المتنقلة" 2024 ، تستضيف الهند أيضًا المؤتمر الدولي "الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات" 2024 من 15 إلى 24 أكتوبر 2024 في نيو دلهي ، الهند. شهد "مؤتمر الهند للاتصالات المتنقلة" هذا العام أيضًا زيادة كبيرة في حضور "اتحاد النظام العالمي للاتصالات المتنقلة" (GSMA)، والتي تميزت بمشاركة فريق القيادة العالمي للاتحاد، والاجتماعات مع المسؤولين الحكوميين الرئيسيين واتحادات الصناعة ، بالإضافة إلى معرض تفاعلي.

عرض "مؤتمر الهند للاتصالات المتنقلة" 2024 نظامًا بيئيًا للابتكار في الهند ، حيث سلطت الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا والاتصالات والمبتكرين الضوء على التطورات في مجال التكنولوجيا الكمومية والاقتصاد الدائري جنبًا إلى جنب مع التركيز على تقنيات الجيل السادس (6G) ،وحالات استخدام الجيل الخامس (5G)، والحوسبة السحابية وحوسبة الحافة، وإنترنت الأشياء، وأشباه الموصلات، والأمن السيبراني، والتكنولوجيا الخضراء، واتصالات الأقمار الصناعية، وتصنيع الإلكترونيات.

قال "راماكريشنا بي"، الرئيس التنفيذي "لمؤتمر الهند للاتصالات المتنقلة" : "ركّز "مؤتمر الهند للاتصالات المتنقلة" 2024 بشكل كبير على فكرة "المستقبل الآن" ، مع تبادل الأفكار حول العديد من الابتكارات الثورية والمناقشات المثيرة حول مجموعة من التقنيات المستقبلية. لقد كانت تجربة رائعة رؤية "مؤتمر الهند للاتصالات المتنقلة" يجذب انتباه جماهير متعددة بشكلٍ متنامٍ على مر السنين، وقد جمع "مؤتمر الهند للاتصالات المتنقلة" 2024 القادة العالميين، والمبتكرين وخبراء الصناعة لعرض تقنيات الجيل القادم والتعاون فيها. نود أن نشكر شركاءنا، والعارضين، والمبعوثين من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى "إدارة الاتصالات" على توجيهاتها ودعمها المستمرين."

استضاف "مؤتمر الهند للاتصالات المتنقلة" 2024 أكثر من 310 شريكًا وعارضًا ، بما في ذلك مشاركة من 13 وزارة و 29 جهة أكاديمية، وتضمن أكثر من 186 جلسة شهدت تفاعل حوالي 820 متحدثًا عالميًا وهنديًا في مناقشات ثاقبة. شهد المنتدى مشاركة أكثر من 920 شركة ناشئة في إطار برنامجه الرائد للشركات الناشئة "أسباير" (Aspire)، بهدف تسليط الضوء على ابتكاراتها.

وبرز الذكاء الاصطناعي كمفهوم رئيسي بالمنتدى ، حيث عرضت مجموعة متنوعة من شركات الاتصالات التكنولوجية ، بما في ذلك الشركات الناشئة والمؤسسات التعليمية ، أكثر من 900 سيناريو من حالات استخدام التكنولوجيا ، بما في ذلك 750 حالة استخدام تستند إلى الذكاء الاصطناعي.