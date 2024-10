Le premier ministre Narendra Modi appelle au leadership de l'Inde pour la 6G, l'IA éthique et la confidentialité des données lors de l'India Mobile Congress 2024

NEW DELHI, 23 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Le premier ministre indien Narendra Modi a souligné le leadership de l'Inde dans l'établissement de normes mondiales en matière de 6G, d'IA éthique et de confidentialité des données lors de l'India Mobile Congress (IMC 2024). Il a souligné les quatre piliers de l'Inde numérique : des appareils à bas prix, l'extension de la connectivité numérique à l'ensemble du territoire, des données facilement accessibles et l'objectif « Digital First ».

Hon'ble Prime Minister Narendra Modi inaugurating India Mobile Congress 2024

Organisé conjointement par le ministère des Télécommunications (DoT), le gouvernement indien et l'association des opérateurs cellulaires de l'Inde (COAI), le forum-exposition de quatre jours qui s'est tenu du 15 au 18 octobre 2024 a enregistré une participation record de plus de 175 000 participants et un engagement de plus de 123 pays, sous le thème « The Future is Now ». Parallèlement à l'IMC 2024, l'Inde accueille également la conférence internationale World Telecommunication Standardization Assembly 2024 du 15 au 24 octobre 2024 à New Delhi, Inde. Cette année, l'India Mobile Congress a également vu une augmentation significative de la présence de la GSMA, marquée par la participation de son équipe de direction mondiale, des réunions avec des responsables gouvernementaux et des associations sectorielles clés, et un pavillon d'exposition attrayant.

L'India Mobile Congress 2024 a présenté l'écosystème d'innovation de l'Inde, où les principales entreprises de technologie et de télécommunication et les innovateurs ont souligné les avancées dans la technologie quantique et l'économie circulaire, tout en mettant l'accent sur les cas d'utilisation de la 6G et de la 5G, le cloud et l'informatique en périphérie, l'IdO, les semiconducteurs, la cybersécurité, les technologies vertes, les communications par satellite et la fabrication de produits électroniques.

Ramakrishna P., CEO, India Mobile Congress , déclare : « L'IMC 2024 a parfaitement répondu au thème « Future is Now », avec des idées échangées sur plusieurs innovations disruptives et des discussions passionnantes sur un éventail complet de technologies futures. L'IMC 2024 a rassemblé des leaders mondiaux, des innovateurs et des experts de l'industrie pour présenter et collaborer sur les technologies de prochaine génération. Nous tenons à remercier nos partenaires, les exposants, les délégués du monde entier et le DoTpour leurs conseils et leur soutien ».

L'India Mobile Congress 2024 a accueilli plus de 310 partenaires et exposants, y compris la participation de 13 ministères et de 29 universités, et a proposé plus de 186 sessions au cours desquelles quelque 820 intervenants internationaux et indiens ont participé à des discussions approfondies. Le forum a réuni plus de 920 startups dans le cadre de son programme phare, « Aspire », afin de mettre en lumière leurs innovations.

L'intelligence artificielle a été l'un des points forts du forum, puisqu'un large éventail d'entreprises technologiques et de télécommunications, y compris des startups et des instituts de formation, ont présenté plus de 900 scénarios d'utilisation des technologies, dont 750 basés sur l'intelligence artificielle.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2535800/PM_Narendra_Modi_India_Mobile_Congress_2024.jpg