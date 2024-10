PM Narendra Modi fordert Indiens Führungsrolle bei 6G, ethischer KI und Datenschutz auf dem India Mobile Congress 2024

NEW DELHI, 21. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Der indische Premierminister Narendra Modi hob auf dem India Mobile Congress (IMC) 2024 die Führungsrolle Indiens bei der Festlegung globaler Standards in den Bereichen 6G, ethische KI und Datenschutz hervor. Er hob die vier Säulen des digitalen Indiens hervor: preisgünstige Geräte, die Ausweitung der digitalen Konnektivität auf jeden Winkel des Landes, leicht zugängliche Daten und das Ziel „Digital First".

Hon'ble Prime Minister Narendra Modi inaugurating India Mobile Congress 2024

Das vom Department of Telecommunications (DoT), der indischen Regierung und der Cellular Operators Association of India (COAI) gemeinsam organisierte viertägige Forum mit Ausstellung, das vom 15. bis 18. Oktober 2024 stattfand, verzeichnete die bisher höchste Teilnehmerzahl von über 1,75 Millionen Menschen aus über 123 Ländern und stand unter dem Motto „The Future is Now" (Die Zukunft ist jetzt). Parallel zum IMC 2024 findet in Indien die internationale Konferenz World Telecommunication Standardization Assembly 2024 vom 15. bis 24. Oktober 2024 in Neu-Delhi, Indien, statt. Auf dem diesjährigen India Mobile Congress war auch die GSMA deutlich stärker vertreten, was durch die Teilnahme ihres globalen Führungsteams, Treffen mit wichtigen Regierungsvertretern und Branchenverbänden sowie einen ansprechenden Ausstellungspavillon deutlich wurde.

Der India Mobile Congress 2024 präsentierte Indiens Innovations-Ökosystem, wo führende Technologie- und Telekommunikationsunternehmen und Innovatoren Fortschritte in der Quantentechnologie und der Kreislaufwirtschaft sowie 6G, 5G-Anwendungsfälle, Cloud- und Edge-Computing, IoT, Halbleiter, Cybersicherheit, grüne Technologie, Satellitenkommunikation und Elektronikfertigung in den Mittelpunkt rückten.

Ramakrishna P., CEO des India Mobile Congress , sagte: „Der IMC 2024 wurde seinem Schwerpunkt 'Die Zukunft ist jetzt' mehr als gerecht, mit einem Ideenaustausch über verschiedene bahnbrechende Innovationen und spannenden Diskussionen über eine Vielzahl von Zukunftstechnologien. Es war eine großartige Erfahrung, zu sehen, wie der IMC im Laufe der Jahre um ein Vielfaches gewachsen ist, und der IMC 2024 brachte weltweit führende Unternehmen, Innovatoren und Branchenexperten zusammen, um die Technologien der nächsten Generation zu präsentieren und gemeinsam daran zu arbeiten. Wir möchten uns bei unseren Partnern, Ausstellern, Delegierten aus aller Welt und dem DoTfür ihre konsequente Begleitung und Unterstützung bedanken."

Am India Mobile Congress 2024 nahmen über 310 Partner und Aussteller teil, darunter 13 Ministerien und 29 Hochschulen, und es fanden mehr als 186 Sitzungen statt, bei denen rund 820 globale und indische Redner an aufschlussreichen Diskussionen teilnahmen. An dem Forum nahmen über 920 Start-ups teil, die im Rahmen des Start-up-Programms „Aspire" ihre Innovationen vorstellten.

Künstliche Intelligenz war das Hauptthema des Forums, bei dem ein breites Spektrum von Technologie- und Telekommunikationsunternehmen, einschließlich Start-ups und Bildungseinrichtungen, über 900 Anwendungsszenarien vorstellten, darunter 750 KI-basierte Anwendungsfälle.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2535800/PM_Narendra_Modi_India_Mobile_Congress_2024.jpg