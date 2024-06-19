زيادة الطاقة في المؤتمر والمعرض الدولي السابع عشر لتوليد الطاقة الكهروضوئية والطاقة الذكية (SNEC) 2024: تشكل شركة Shanghai Electric تحالفات مع الشركاء الرئيسيين في القطاع الصناعي، وتستعرض الابتكارات في مجال الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة والهيدروجين

شانغهاي، 19 يونيو 2024 /PRNewswire/ -- خطفت شركة Shanghai Electric (SEHK:2727, SSE:601727)، الأضواء في المؤتمر والمعرض الدولي السابع عشر لتوليد الطاقة الكهروضوئية والطاقة الذكية لعام 2024؛ حيث عرضت أحدث التطورات في حلولها الشمسية وتخزين الطاقة والهيدروجين. وقد شهد المؤتمر الذي استمر ثلاثة أيام والذي بدأ في 13 يونيو أيضًا توقيع شركتين تابعتين لشركة Shanghai Electric - Hency Solar وShanghai Electric Gotion لاتفاقيات تعاون إستراتيجي مع 14 شريكًا رئيسيًّا في هذا القطاع، بما في ذلك PRANA وTmall Energy B.V وNSR GmbH، والحصول على طلبيات شراء، وتهدف الشركة مع هذا التوقيع إلى تسريع نشر تقنيات الطاقة المتجددة المتطورة التحول العالمي نحو مستقبل مستدام.

Powering Up SNEC 2024: Shanghai Electric Forms Alliances with Key Industry Players, Showcases Innovations in Solar, Energy Storage and Hydrogen.

أصبحت الأنظمة الهجينة التي برزت لأنها تمتلك حلول طاقة جديدة واعدة، المفضلة الجديدة لدى الشركاء الإستراتيجيين لشركة Shanghai Electric. وفي المعرض، وقعت شركة Hency Solar شراكات مع مجموعةChina Energy Construction Group ومعهد Jiangsu Power Design وJiangsu Pengzhi Power لتطوير مشاريع متجددة بقدرة 400 ميجاوات و150 ميجاوات تكاملية مع طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتربية الأحياء المائية، وبناء بنى تحتية مبتكرة للطاقة وصديقة للبيئة، وتعزيز النمو الاقتصادي مع خفض البصمة الكربونية.

تحت شعار "الشمس الذكية، والمستقبل الأخضر (النظيف)"، سلطت مجموعة محطة الطاقة الكهربائية Shanghai Electric الضوء على مجموعة من الابتكارات، وأظهرت إنجازاتها التكنولوجية في الطاقة الشمسية، والطاقة الحرارية الشمسية، وتخزين الطاقة المتعددة، وطاقة الهيدروجين، وإدارة الطاقة الموزعة المصممة للتخلص من الكربون.

تتضمن المنتجات التي أثارت الدهشة في المؤتمر:

-- سلسلة حلول الطاقة الشمسية "Intellectual" و"Edgeless": يتم إدماج وحدات الطاقة الشمسية الذكية من سلسلة "Intellectual" مع الأجهزة الإلكترونية الكهربائية التي تقدم تحسين الطاقة بتعقب أقصى نقطة للطاقة والمراقبة والإغلاق الآمن والتحكم في الجهد، وهذا يضمن المزيد من السلامة والموثوقية والتحسين في الوقت اللحظي والصيانة السلسة. وتحتوي سلسلة "Edgeless" على هيكل فريد من نوعه يتيح قدرات التنظيف الذاتي للغبار والثلوج بزاوية 360 درجة، التي تسببها الجاذبية والأمطار. مع شهادة TÜV SÜD، يؤدي التصميم إلى زيادة بنسبة 2٪ - 6٪ في توليد الطاقة السنوي، أعلى بكثير من نظرائها في السوق.

-- ابتكارات تخزين الطاقة لشركة Shanghai Electric Gotion: عرضت أحدث نظام تجاري وصناعي مبرد بالسوائل بقدرة 215 كيلووات في الساعة ونظام تبريد سائل ليثيوم أيون بقدرة 5 ميجاوات في الساعة من سلسلة "Elite Cool" ، والتي تضم خلايا بطارية بقوة 314 أمبير في الساعة مع آليات متقدمة للحماية من الحرائق لتحسين كفاءة الاستثمار والبصمة المكانية والسلامة. صُمم نظام UNIQUE-ONE (U200)، لكل من العمليات المتصلة بالشبكة والعمليات خارج الشبكة، وزود بتصميم مفرد الصف ليكون أصغر حجمًا من المنتجات التقليدية المزدوجة الصف.

-- منصة الاختبار والمحلل الكهربائي القلوي الجديد من سلسلة "Z": وقد حقق هذا النظام، المعتمد من TÜV Rheinland، قفزة كبيرة في الأداء، مع كثافة تيار تتجاوز 10000 أمبير/ متر مربع، والحد الأدنى من استهلاك طاقة التيار المستمر يبلغ 3.8 كيلووات في الساعة/متر مكعب عادي من غاز الهيدروجين. لتلبية متطلبات اختبار المنتجات المتنوعة، صُممت المنصة بقدرات اختبار للمواد الرئيسية والمكونات الأساسية للمحلل الكهربائي، والاختبارات التجريبية، والاختبارات الواسعة النطاق، وهي قادرة على الوصول إلى 2000 متر مكعب عادي في الساعة للمحلل الكهربائي القلوي و300 متر مكعب عادي في الساعة للمحللات الكهربائية ذات غشاء تبادل البروتون.

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