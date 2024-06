Energizando a SNEC 2024: A Shanghai Electric forma alianças com os principais participantes do setor e apresenta inovações em energia solar, armazenamento de energia e hidrogênio.

XANGAI, 19 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A Shanghai Electric (SEHK:2727, SSE:601727) ganhou destaque na SNEC PV Power Expo 2024, onde apresentou os mais recentes avanços em suas soluções de energia solar, armazenamento de energia e hidrogênio. No evento de três dias, que começou em 13 de junho, duas subsidiárias da Shanghai Electric - a Hency Solar e a Shanghai Electric Gotion - também assinaram acordos de cooperação estratégica e fecharam pedidos com 14 importantes participantes do setor, incluindo a PRANA, a Tmall Energy B.V. e a NSR GmbH, com as quais a empresa pretende acelerar a implantação de tecnologias de ponta em energia renovável e estimular a transição global para um futuro sustentável.

Os sistemas híbridos se destacaram como novas e promissoras soluções de energia e se tornaram os preferidos entre os parceiros estratégicos da Shanghai Electric. Na exposição, Hency Solar firmou parcerias com China Energy Construction Group, Jiangsu Power Design Institute e Jiangsu Pengzhi Power para desenvolvimento de projetos de energia renovável de 400 MW e 150 MW integrados com energia eólica, energia solar e aquicultura, criando infraestruturas energéticas inovadoras e ecológicas, que impulsionam o crescimento econômico e reduzem a pegada de carbono.

Sob o lema "Luz do sol inteligente, futuro verde", Shanghai Electric Power Station Group destacou uma série de inovações, demonstrando seus avanços tecnológicos em energia solar, energia solar térmica, armazenamento multienergético, energia de hidrogênio e gerenciamento de energia distribuída projetada para descarbonização.

Os produtos que fizeram sucesso no evento foram:

As soluções solares das séries "Intellectual" e "Edgeless" : Os módulos solares inteligentes da série "Intellectual" são integrados a dispositivos eletrônicos de potência que oferecem otimização de energia MPPT, monitoramento, desligamento de segurança e controle de tensão, garantindo maior segurança, confiabilidade, otimização em tempo real e simplificação da manutenção. A série "Edgeless" apresenta uma estrutura única que permite recursos de autolimpeza de 360 graus para poeira e neve, facilitada pela gravidade e pela chuva. Certificado pela TÜV SÜD, o projeto resulta em um aumento de 2% a 6% na geração anual de energia, muito superior ao de seus equivalentes no mercado.

: Os módulos solares inteligentes da série "Intellectual" são integrados a dispositivos eletrônicos de potência que oferecem otimização de energia MPPT, monitoramento, desligamento de segurança e controle de tensão, garantindo maior segurança, confiabilidade, otimização em tempo real e simplificação da manutenção. A série "Edgeless" apresenta uma estrutura única que permite recursos de autolimpeza de 360 graus para poeira e neve, facilitada pela gravidade e pela chuva. Certificado pela TÜV SÜD, o projeto resulta em um aumento de 2% a 6% na geração anual de energia, muito superior ao de seus equivalentes no mercado. Inovações de armazenamento de energia da Shanghai Electric Gotion: Apresentando seu mais recente sistema comercial e industrial 215kWh com refrigeração líquida e sistema de refrigeração líquida de íons de lítio de 5MWh da série "Elite Cool", que abriga células de bateria de 314Ah com mecanismos avançados de proteção contra incêndio para otimizar a eficiência do investimento, pegada espacial e segurança. O sistema UNIQUE-ONE (U200) , projetado para operações com e sem conexão à rede, é equipado com um design de fileira única que é mais compacto do que os produtos convencionais de fileira dupla.

com refrigeração líquida e sistema de refrigeração líquida de íons de lítio de da série "Elite Cool", que abriga células de bateria de 314Ah com mecanismos avançados de proteção contra incêndio para otimizar a eficiência do investimento, pegada espacial e segurança. , projetado para operações com e sem conexão à rede, é equipado com um design de fileira única que é mais compacto do que os produtos convencionais de fileira dupla. O novo eletrolisador alcalino e plataforma de teste da série "Z" : Certificado pela TÜV Rheinland, esse sistema alcançou um salto significativo em desempenho, com uma densidade de corrente superior a 10.000A/m2 e consumo mínimo de energia CC de 3,8kWh/Nm3 H 2 . Para atender a diversos requisitos de teste de produtos, a plataforma foi projetada com recursos de teste para os principais materiais e componentes essenciais do eletrolisador, testes piloto e testes em escala real, capazes de atingir 2.000Nm3/h para eletrolisadores alcalinos e 300Nm3/h para eletrolisadores com membrana de troca de prótons.

