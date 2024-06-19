SNEC 2024: Shanghai Electric формирует альянсы с игроками отрасли, демонстрирует инновации

Энергия SNEC 2024: Shanghai Electric формирует альянсы с ключевыми игроками отрасли, демонстрирует инновации в области солнечной энергетики, хранения энергии и водородных решений

ШАНХАЙ, 19 июня 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания Shanghai Electric (SEHK:2727, SSE:601727) вышла на первый план на выставке SNEC PV Power Expo 2024, где продемонстрировала свои последние достижения в области солнечной энергетики, хранения энергии и водородных решений. На трехдневном мероприятии, которое началось 13 июня, две дочерние компании Shanghai Electric — Hency Solar и Shanghai Electric Gotion — подписали соглашения о стратегическом сотрудничестве и оформили заказы с 14 ключевыми игроками отрасли, включая PRANA, Tmall Energy B.V. и NSR GmbH, с помощью которых компания стремится ускорить развертывание передовых технологий возобновляемых источников энергии и подталкивать глобальный переход к устойчивому будущему.

Powering Up SNEC 2024: Shanghai Electric Forms Alliances with Key Industry Players, Showcases Innovations in Solar, Energy Storage and Hydrogen.

Гибридные системы обратили на себя особое внимание как перспективные новые энергетические решения, став новым фаворитом среди стратегических партнеров Shanghai Electric. На выставке компания Hency Solar подписала партнерские соглашения с организациями China Energy Construction Group Jiangsu Power Design Institute и Jiangsu Pengzhi Power для разработки проектов возобновляемых источников энергии мощностью 400 МВт и 150 МВт, интегрированных с ветровыми, солнечными энергетическими системами и аквакультурой для создания инновационных, экологически чистых энергетических инфраструктур, которые стимулируют экономический рост, сокращая при этом углеродный след.

Под лозунгом «Умное солнце, зеленое будущее» группа Shanghai Electric Power Station Group выделила ряд инноваций, демонстрирующих ее технологические прорывы в области солнечной энергетики, солнечной тепловой энергетики, хранении энергии из разных источников, водородной энергетики и распределенного управления энергией, направленные на декарбонизацию.

Продукты, которые произвели фурор на мероприятии, включали следующее.

Солнечные энергетические решения серий «Intellectual» и «Edgeless» : интеллектуальные солнечные модули серии Intellectual интегрируются с силовыми электронными устройствами, которые обеспечивают оптимизацию мощности на основе алгоритма MPPT (отслеживание точки оптимальной мощности), мониторинг, аварийное отключение и управление напряжением, обеспечивая более высокую безопасность, надежность, оптимизацию в режиме реального времени и оптимизированное техническое обслуживание. Серия Edgeless имеет уникальную конструкцию, которая обеспечивает возможность самоочистки (360 градусов) от пыли и снега под действием силы тяжести и осадков. Сертифицированная организацией TÜV SÜD конструкция обеспечивает увеличение годовой выработки электроэнергии на 2 – 6 %, что значительно выше конкурирующих аналогов.

: интеллектуальные солнечные модули серии Intellectual интегрируются с силовыми электронными устройствами, которые обеспечивают оптимизацию мощности на основе алгоритма MPPT (отслеживание точки оптимальной мощности), мониторинг, аварийное отключение и управление напряжением, обеспечивая более высокую безопасность, надежность, оптимизацию в режиме реального времени и оптимизированное техническое обслуживание. Серия Edgeless имеет уникальную конструкцию, которая обеспечивает возможность самоочистки (360 градусов) от пыли и снега под действием силы тяжести и осадков. Сертифицированная организацией TÜV SÜD конструкция обеспечивает увеличение годовой выработки электроэнергии на 2 – 6 %, что значительно выше конкурирующих аналогов. Инновации Shanghai Electric Gotion в области хранения энергии: продемонстрирована новейшая коммерческая и промышленная система с жидкостным охлаждением мощностью 215 кВтч и литий-ионная система с жидкостным охлаждением мощностью 5 МВтч из серии Elite Cool, в которую входят аккумуляторные батареи емкостью 314 Ач с передовыми механизмами противопожарной защиты для оптимизации эффективности инвестиций, занимаемого пространства и безопасности. Система UNIQUE-ONE (U200) , разработанная одновременно для эксплуатации при наличии подключения к энергосистеме и для автономной эксплуатации, имеет однорядную конструкцию, которая более компактна, чем обычные двухрядные изделия.

и из серии Elite Cool, в которую входят аккумуляторные батареи емкостью 314 Ач с передовыми механизмами противопожарной защиты для оптимизации эффективности инвестиций, занимаемого пространства и безопасности. , разработанная одновременно для эксплуатации при наличии подключения к энергосистеме и для автономной эксплуатации, имеет однорядную конструкцию, которая более компактна, чем обычные двухрядные изделия. Новая щелочная электролизная установка серии «Z» и испытательная платформа: эта система, сертифицированная организацией TÜV Rheinland, достигла значительного скачка в производительности — плотность тока превысила 10 000 А/м2, а минимальное потребление энергии постоянного тока составило 3,8 кВтч/нм3 H 2 . Для удовлетворения различных требований к испытаниям изделий разработана платформа с возможностью тестирования основных материалов и основных компонентов электролизной установки, пилотных испытаний и полномасштабных испытаний, способных достигать производительности 2000 нм3/ч в случае щелочных электролизных установок и 300 нм3/ч в случае электролизных установок на основе протоннообменных мембран.

Дополнительную информацию см. на сайте https://www.shanghai-electric.com/group_en/.

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