زيارة ملكية إلى فرونت رويال: Randolph-Macon Academy تتألق في احتفال الشارع الملكي تكريمًا للملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا

احتفال فريد من نوعه بالموسيقى والقيادة والتقاليد والصداقة عبر الأطلسي يسلّط الضوء على الجيل القادم من القادة الأمريكيين

فرونت رويال، فرجينيا، 2 مايو 2026 /PRNewswire/ -- قدّمت Randolph-Macon Academy (R-MA)، وهي مدرسة داخلية ونهارية تحضيرية للجامعة لطلاب الصفوف من الثامن إلى الثاني عشر، وتُعد الرائدة في فرجينيا، أداءً متميزًا في العرض الاستعراضي خلال «احتفال الشارع الملكي» يوم الخميس تكريمًا لجلالتيهما الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا، وذلك خلال محطة فرجينيا ضمن زيارة الدولة إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع.

Randolph-Macon Academy Royal Parade R-MA Color Guard

استضافت بلدية فرونت رويال هذا الاحتفال وسط المناظر الطبيعية لجبال بلو ريدج، حيث جرى الترحيب بالزوجين الملكيين في حدث غير مسبوق حضره سكان محليون وقادة مجتمعيون وضيوف بارزون، وشكّل لوحة لا تُنسى من المراسم والاستعراضات والروح الوطنية والأداء في قلب فرونت رويال.

تضمّن احتفال الشارع الملكي عرضًا مشتركًا للمراسم والموسيقى قادته الفرقة الموسيقية الاستعراضية الشهيرة في Randolph-Macon Academy، بمشاركة حرس العلم وهيئة أركان الفوج في الأكاديمية. وفي مشهد مؤثر يعكس روح المجتمع، قدّم الطلاب الموسيقيون من Skyline High School وWarren County High School أيضًا عروضًا موسيقية، مما شكّل استعراضًا لافتًا للموهبة والانضباط واعتزاز المجتمع المحلي.

قالت Lucy Hooper، رئيسة مجلس إدارة :R-MA «تقف Randolph-Macon Academy عند ملتقى التاريخ والقيادة والفرصة. إن استقبال جلالتيهما في أجواء تحتفي بالخدمة والتحصيل العلمي وبالشباب الذين يستعدون للمستقبل بثقة، يمثّل امتيازًا ولحظة بالغة الأهمية لأكاديميتنا وبلدتنا ومنطقتنا. لقد أظهر هذا الحدث للعالم معنى ‹قوة النهوض› لدى Yellow Jackets!».

تحدّث طلبة R-MA العسكريون، ممن أدّوا أمام الزوجين الملكيين، بتأثر بالغ عن هذه التجربة الفريدة. قالت عقيد كاديت Rania Husted، دفعة 2026، التي تشغل منصب قائد الفوج في الأكاديمية: «أشعر بشرف كبير لأن R-MA كانت جزءًا من هذا الحدث التاريخي. وأكثر ما أشعر به هو الفخر بزملائي من الطلبة العسكريين. لقد تجلّى العمل الجاد والتفاني في أدائنا، وآمل أن نكون قد جعلنا مجتمع فرونت رويال يفخر بنا أيضًا.»

وقالت رقيبة أول الفوج، Bijou Kebbay، دفعة 2027: «كان الجميع متوترين، أعني أننا نتحدث عن ملك المملكة المتحدة وملكتها، ومن الطبيعي أن يكونوا كذلك. لكن كان من الجميل للغاية أن نرى كيف توحّد الجميع لدعم بعضهم بعضًا وضمان أن يحظى الجميع بفرصة التألّق.»

تأسست Randolph-Macon Academy عام 1892، وقد أسهمت على مدى أكثر من 130 عامًا في إعداد شباب يتحلون بالشخصية الراسخة والغاية والطموح. تقع الأكاديمية ضمن حرم مدرسي بمساحة 135 فدانًا في وادي شيناندواه، وتوفّر تجربة تعليمية متميزة حيث يلتقي الانضباط بالفرصة، وتُلهم التقاليد التحول.

للأسر التي تبحث عن أكثر من تجربة مدرسية ثانوية تقليدية، تقدّم Randolph-Macon Academy ما بات نادرًا على نحو متزايد: مسار واضح نحو حياة ذات معنى وغاية.

تجمع R-MA بين الرعاية الشخصية التي توفرها مدرسة خاصة مستقلة صغيرة، وبين طموح مؤسسة تحضيرية عالمية المستوى. يستفيد الطلاب من فصول صغيرة العدد، وهيئة تدريس عالية التفاعل، وأنشطة رياضية تنافسية، ومنهج طيران موسّع للطائرات المروحية والطائرات ثابتة الجناح، وبرامج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) والروبوتيات، وتنمية القيادة، وبيئة تحضيرية للجامعة ولأكاديميات الخدمة الأمريكية تُعد من أكثر البيئات احترامًا في البلاد.

نتائج الأكاديمية تتحدث عن نفسها:

قبول جامعي بنسبة 100% في كل عام من الأعوام الـ19 الماضية

أكثر من 15 مليون دولار من المنح الدراسية التي حصل عليها طلاب دفعة 2025

من 15 إلى 20 قبولًا رسميًا في أكاديميات الخدمة الأمريكية في كل عام من الأعوام الـ5 الماضية

برنامج Falcon Scholar المعترف به على المستوى الوطني، بما يحققه من نتائج استثنائية في الالتحاق بأكاديمية القوات الجوية الأمريكية، وأعلى معدل تخرّج لطلاب Falcon Scholar في USAFA على مستوى البلاد

خيارات الإقامة الداخلية والدراسة النهارية لطلاب الصفوف من الثامن إلى الثاني عشر وطلاب السنة التحضيرية بعد الثانوية

في وقت تبحث فيه الأسر عن مدارس لا تكتفي بالتعليم، بل تبني القدرة على الصمود، وتنمّي روح القيادة، وتُعدّ الطلاب لحياة ذات أثر، تقدّم Randolph-Macon Academy إجابة مقنعة. وبينما كانت فرونت رويال تستقبل الضيوف الملكيين، واصلت Randolph-Macon Academy القيام بما دأبت عليه طوال ثلاثة عشر عقدًا: أن تقف شامخة، وتقود بكل فخر، وتُلهم روح النهوض الكامنة.

لمزيد من التفاصيل، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني لـ Randolph-Macon Academy: .www.rma.edu

نبذة عن Randolph-Macon Academy

تُعد Randolph-Macon Academy مدرسة داخلية ونهارية مختلطة تحضيرية للجامعة، تستقبل طلاب الصفوف من الثامن إلى الثاني عشر والسنة التحضيرية بعد الثانوية، في فرونت رويال، فرجينيا. تأسست الأكاديمية عام 1892، وهي معروفة بمزيجها المتميز من الصرامة الأكاديمية، وتنمية القيادة، وبناء الشخصية، والنتائج الاستثنائية في القبول الجامعي والقبول في أكاديميات الخدمة الأمريكية.

للتواصل الإعلامي:

مدير إدارة القبول

Randolph-Macon Academy

200 Academy Drive

فرونت رويال، فرجينيا 22630

[email protected]

www.rma.edu(540) 636-5484



الشعار: https://mma.prnewswire.com/media/2971087/R_MA___Logo.jpg

صورة: https://mma.prnewswire.com/media/2971088/R_MA_Royal_Parade.jpg

صورة: https://mma.prnewswire.com/media/2971089/R_MA_Royal_Parade_color_Guard.jpg