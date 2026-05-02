-Visita real a Front Royal: Randolph-Macon Academy brilla en la fiesta en honor al Rey Carlos III y la Reina Camila

Una celebración única de música, liderazgo, tradición y amistad transatlántica pone de relieve a la próxima generación de líderes estadounidenses.

FRONT ROYAL, Va., 2 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Randolph-Macon Academy (R-MA), el principal internado y colegio diurno de Virginia con enfoque en la preparación universitaria para estudiantes de 8º a 12º grado ofreció un magnífico desfile el jueves en la "Fiesta Real" en honor a Sus Majestades el Rey Carlos III y la Reina Camila, durante la etapa de Virginia de su visita de Estado a los Estados Unidos esta semana.

Randolph-Macon Academy Royal Parade R-MA Color Guard

Organizada por el municipio de Front Royal, con las montañas Blue Ridge como telón de fondo, esta celebración dio la bienvenida a la pareja real a un evento sin precedentes, con la asistencia de ciudadanos locales, líderes comunitarios e invitados distinguidos, para ofrecer una escena inolvidable de pompa, patriotismo y espectáculo en el corazón de Front Royal.

La fiesta real incluyó una presentación combinada de ceremonia y música, liderada por la reconocida banda de música de la Randolph-Macon Academy, junto con la guardia de honor y el personal del regimiento de la Academia. En una conmovedora muestra de espíritu comunitario, estudiantes músicos de las escuelas secundarias Skyline y Warren County también se presentaron, creando una poderosa exhibición de talento, disciplina y orgullo comunitario.

"Randolph-Macon Academy se sitúa en la intersección de la historia, el liderazgo y la oportunidad. Recibir a Sus Majestades en un entorno que celebra el servicio, la excelencia académica y a los jóvenes que se preparan para el futuro es un privilegio y un momento de enorme trascendencia para nuestra Academia, nuestra ciudad y nuestra región. Este evento demostró al mundo lo que los Yellow Jackets entienden por "el Poder del Ascenso", afirmó Lucy Hooper, presidenta de la Junta Directiva de R-MA.

Los cadetes de R-MA que actuaron para la pareja real hablaron con gran emoción sobre la experiencia única. La comandante del regimiento de la Academia, la cadete coronel Rania Husted '26, expresó: "Me siento increíblemente honrada de que R-MA haya participado en un evento tan histórico. Más que nada, me siento orgullosa de mis compañeros cadetes. Su arduo trabajo y dedicación fueron evidentes en nuestra actuación, y espero que también hayamos enorgullecido a nuestra comunidad de Front Royal".

La sargento mayor del regimiento, Bijou Kebbay '27, comentó: "Todos estaban nerviosos; claro, eran los reyes del Reino Unido, así que era lógico. Pero fue maravilloso ver cómo todos se unieron para apoyarse mutuamente y asegurarse de que cada uno brillara".

Fundada en 1892, Randolph-Macon Academy ha formado jóvenes con carácter, propósito y ambición durante más de 130 años. Ubicada en un campus de 55 hectáreas en el Valle de Shenandoah, R-MA ofrece una experiencia educativa única donde la estructura se une a la oportunidad y la tradición impulsa la transformación.

Para las familias que buscan algo más que una experiencia de instituto convencional, Randolph-Macon Academy ofrece algo cada vez más escaso: un camino claro hacia una vida con sentido y propósito.

R-MA combina la atención personalizada de una pequeña escuela independiente con la ambición de una institución preparatoria de clase mundial. Los estudiantes se benefician de clases reducidas, un profesorado altamente comprometido, deportes competitivos, un extenso programa de aviación (tanto de ala rotatoria como de ala fija), programas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) y robótica, desarrollo del liderazgo y uno de los entornos preparatorios para la universidad y las academias militares más respetados del país.

Los resultados de la Academia hablan por sí solos:

100 % de admisión universitaria durante los últimos 19 años

Más de 15 millones de dólares en becas obtenidas por la promoción de 2025

Entre 15 y 20 admisiones a academias militares estadounidenses en cada uno de los últimos cinco años

Un programa Falcon Scholar reconocido a nivel nacional con una excepcional tasa de admisión a la Academia de la Fuerza Aérea de EE.UU., y la tasa de graduación más alta del país para el programa Falcon Scholar de la USAFA

Opciones de internado y externado para estudiantes de 8º a 12º grado y posgraduados

En una época en la que las familias buscan escuelas que ofrezcan algo más que educación —que fomenten la resiliencia, cultiven el liderazgo y preparen a los estudiantes para una vida plena— Randolph-Macon Academy ofrece una respuesta convincente. Mientras Front Royal daba la bienvenida a la realeza, Randolph-Macon Academy continuó haciendo lo que ha hecho durante trece décadas: mantenerse firme, liderar con orgullo e inspirar el crecimiento personal.

Para obtener más información, visite Randolph-Macon Academy en www.rma.edu.

Acerca de Randolph-Macon Academy

Randolph-Macon Academy es un internado y colegio diurno mixto de preparación universitaria que atiende a estudiantes de 8º a 1.º grado y posgrado, en Front Royal, Virginia. Fundada en 1892, la Academia es conocida por su singular combinación de rigor académico, desarrollo del liderazgo, formación del carácter y resultados excepcionales en la universidad y en academias de servicio.

Contacto para medios:

Director de Gestión de Inscripciones

Randolph-Macon Academy

200 Academy Drive

Front Royal, Virginia 22630

(540) 636-5484

[email protected]

www.rma.edu

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