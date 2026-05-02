Une célébration unique de la musique, du leadership, de la tradition et de l'amitié transatlantique met à l'honneur la prochaine génération de dirigeants américains

FRONT ROYAL, Virginie, 2 mai 2026 /PRNewswire/ -- La Randolph-Macon Academy (R-MA), le premier internat et externat préparatoire à l'université de Virginie pour les élèves de la 8e à la 12e année, a présenté un superbe défilé lors de la Royal Block Party de jeudi en l'honneur de Leurs Majestés le Roi Charles III et la Reine Camilla lors de l'étape en Virginie de leur visite d'État aux États-Unis cette semaine.

Randolph-Macon Academy Royal Parade R-MA Color Guard

Organisée par la ville de Front Royal, avec pour toile de fond les Blue Ridge Mountains, cette célébration a accueilli le couple royal lors d'un événement sans précédent auquel ont participé des citoyens, des dirigeants de la collectivité et des invités de marque, pour une scène inoubliable d'apparat, de patriotisme et de performance au cœur de Front Royal.

La Royal Block Party a été l'occasion d'une cérémonie et d'une présentation musicale menées par la célèbre fanfare de la Randolph-Macon Academy, rejointe par la Color Guard et le Regimental Staff de l'Académie. Les élèves musiciens des écoles secondaires Skyline et Warren County se sont également produits sur scène, créant ainsi une présentation authentique de talent, de discipline et de fierté communautaire.

« La Randolph-Macon Academy se situe au carrefour de l'histoire, du leadership et des opportunités. Accueillir Leurs Majestés dans un cadre qui célèbre le service, l'érudition et les jeunes qui travaillent pour affronter l'avenir est à la fois un privilège et un moment d'une importance considérable pour notre Académie, notre ville et notre région. Cet événement a montré au monde entier ce que les Gilets Jaunes entendent par le pouvoir de se soulever », déclare Lucy Hooper, présidente du conseil d'administration de la R-MA.

Les cadets de la R-MA qui se sont produits devant le couple royal ont parlé avec force de cette expérience unique. Le commandant du régiment de l'académie, la cadette-colonel Rania Husted '26, déclare : « Je me sens incroyablement honorée que la R-MA ait été invitée à un événement aussi historique. Plus que tout, je suis fière de mes camarades. Leur travail acharné et leur dévouement étaient évidents durant notre performance, et j'espère que nous avons également rendu honneur à notre communauté de Front Royal ».

La sergente-major du régiment, Bijou Kebbay '27, fait remarquer : « Tout le monde était nerveux, il s'agissait du roi et de la reine du Royaume-Uni, bien sûr qu'ils étaient nerveux ! Mais c'était tellement beau de voir comment chacun s'est réuni pour se soutenir les uns les autres et s'assurer que tout le monde brille ».

Fondée en 1892, la Randolph-Macon Academy forme depuis plus de 130 ans des jeunes de caractère, déterminés et ambitieux. Située sur un campus de 135 acres dans la vallée de Shenandoah, la R-MA offre une expérience éducative distinctive où la structure rencontre l'opportunité, et où la tradition alimente la transformation.

Pour les familles qui recherchent plus qu'une expérience classique de l'enseignement secondaire, la Randolph-Macon Academy offre quelque chose de plus en plus rare : une voie claire vers une vie pleine de sens et d'objectifs.

La R-MA allie l'attention personnelle d'une petite école indépendante à l'ambition d'une institution préparatoire de classe mondiale. Les élèves bénéficient de petites classes, d'un corps professoral très impliqué, d'activités sportives compétitives, d'un vaste programme d'aviation à voilure tournante et à voilure fixe, de programmes STIM et de robotique, d'un développement du leadership et de l'un des environnements de préparation à l'université et à l'académie de service les plus respectés du pays.

Les résultats de l'Académie parlent d'eux-mêmes :

100% d'acceptation à l'université pour chacune des 19 dernières années

Plus de 15 millions de dollars de bourses d'études pour la promotion 2025

15 à 20 nominations à l'Académie des services américains au cours de chacune des cinq dernières années

Un programme Falcon Scholar reconnu au niveau national avec un placement exceptionnel à l'Académie de l'armée de l'air américaine, avec le taux de diplomation Falcon Scholar de l'USAFA le plus élevé du pays.

Des options d'internat et d'externat pour les élèves de la 8e à la 12e année et les étudiants de troisième cycle

À une époque où les familles recherchent des écoles qui font plus qu'éduquer - qui développent la résilience, cultivent le leadership et préparent les étudiants à une vie conséquente - la Randolph-Macon Academy offre une réponse convaincante. Alors que Front Royal accueillait le couple royal, la Randolph-Macon Academy a continué à faire ce qu'elle fait depuis treize décennies : garder la tête haute, diriger avec fierté et inspirer l'élan intérieur.

Pour plus d'informations, consultez le site de la Randolph-Macon Academy à l'adresse suivante : www.rma.edu.

À propos de la Randolph-Macon Academy

La Randolph-Macon Academy est un internat et un externat coéducatif préparant à l'université et accueillant des élèves des classes 8 à 12 et PG, à Front Royal, en Virginie. Fondée en 1892, l'Académie est reconnue pour son équilibre unique de rigueur académique, de développement du leadership, de formation du caractère et de résultats exceptionnels dans les universités et les académies de service.

Relations avec les médias :

Directeur de la gestion des inscriptions

Randolph-Macon Academy

200 Academy Drive

Front Royal, Virginia 22630

(540) 636-5484

[email protected]

www.rma.edu

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