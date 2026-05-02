Königlicher Besuch in Front Royal: Die Randolph-Macon Academy glänzt bei der Straßenparty zu Ehren von König Charles III. und Königin Camilla

Ein einzigartiges Fest der Musik, der Führungsqualitäten, der Tradition und der transatlantischen Freundschaft rückt die nächste Generation amerikanischer Führungskräfte ins Rampenlicht

FRONT ROYAL, Virginia, 2. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Die Randolph-Macon Academy (R-MA), Virginias führende Internats- und Tagesschule zur Vorbereitung auf das College für Schüler der Klassen 8 bis 12, bot am Donnerstag bei der „Royal Block Party" zu Ehren Ihrer Majestäten König Charles III. und Königin Camilla während der Virginia-Etappe ihres Staatsbesuchs in den Vereinigten Staaten in dieser Woche eine hervorragende Parade-Darbietung.

Randolph-Macon Academy Royal Parade R-MA Color Guard

Diese von der Stadt Front Royal ausgerichtete Feier vor der Kulisse der Blue Ridge Mountains hieß das königliche Paar zu einem beispiellosen Ereignis willkommen, an dem zahlreiche Einwohner, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens und hochrangige Gäste teilnahmen – ein unvergessliches Spektakel voller Prunk, Patriotismus und Darbietungen im Herzen von Front Royal.

Die „Royal Block Party" bot eine Kombination aus zeremonieller und musikalischer Darbietung unter der Leitung der renommierten Randolph-Macon Academy Marching Band, unterstützt von der Color Guard und dem Regimental Staff der Akademie. In einer mitreißenden Demonstration des Gemeinschaftsgeistes traten auch Schülermusiker der Skyline High School und der Warren County High School auf und schufen so eine eindrucksvolle Präsentation von Talent, Disziplin und Gemeinschaftsstolz.

„Die Randolph-Macon Academy steht am Schnittpunkt von Geschichte, Führung und Chancen. Ihre Majestäten in einem Rahmen zu empfangen, der Dienst, Wissenschaft und junge Menschen feiert, die sich der Zukunft stellen, ist sowohl ein Privileg als auch ein Moment von enormer Bedeutung für unsere Akademie, unsere Stadt und unsere Region. Diese Veranstaltung zeigte der Welt, was die Yellow Jackets unter ‚The Power of Rise' verstehen!", sagte Lucy Hooper, Vorstandsvorsitzende der R-MA.

R-MA-Kadetten, die für das Königspaar auftraten, sprachen eindringlich über dieses einzigartige Erlebnis. Die Regimentskommandantin der Akademie, Kadettenoberst Rania Husted '26, sagte: „Ich fühle mich unglaublich geehrt, dass die R-MA an einem so historischen Ereignis teilnehmen durfte. Vor allem bin ich stolz auf meine Mitkadetten. Ihre harte Arbeit und ihr Engagement zeigten sich in unserer Darbietung, und ich hoffe, wir haben auch unsere Gemeinde in Front Royal stolz gemacht."

Die Regimentsfeldwebelin Bijou Kebbay '27 bemerkte: „Alle waren nervös – ich meine, es waren der König und die Königin des Vereinigten Königreichs, natürlich waren sie das. Aber es war so schön zu sehen, wie alle zusammenkamen, um sich gegenseitig zu unterstützen und sicherzustellen, dass jeder glänzte."

Die 1892 gegründete Randolph-Macon Academy bildet seit mehr als 130 Jahren junge Menschen mit Charakter, Zielstrebigkeit und Ehrgeiz aus. Auf einem 135 Hektar großen Campus im Shenandoah Valley gelegen, bietet die R-MA eine einzigartige Bildungserfahrung, bei der Struktur auf Chancen trifft und Tradition den Wandel vorantreibt.

Für Familien, die mehr als eine konventionelle Highschool-Erfahrung suchen, bietet die Randolph-Macon Academy etwas zunehmend Seltenes: einen klaren Weg zu einem Leben voller Sinn und Zielstrebigkeit.

Die R-MA verbindet die persönliche Betreuung einer kleinen unabhängigen Schule mit dem Ehrgeiz einer erstklassigen Vorbereitungsschule. Die Schüler profitieren von kleinen Klassen, hoch engagierten Lehrkräften, leistungsorientiertem Sport, einem umfangreichen Lehrplan für Drehflügel- und Starrflügelflugzeuge, MINT- und Robotikprogrammen, Führungskräfteentwicklung sowie einem der landesweit angesehensten Vorbereitungsumfelder für Colleges und Militärakademien.

Die Ergebnisse der Akademie sprechen für sich:

100 % College-Zulassungsquote in jedem der letzten 19 Jahre

Stipendien in Höhe von mehr als 15 Millionen US-Dollar, die von der Abschlussklasse 2025 erworben wurden

15–20 Zulassungen zu US-Militärakademien in jedem der letzten fünf Jahre

Ein national anerkanntes Falcon-Stipendienprogramm mit außergewöhnlicher Vermittlungsquote an die U.S. Air Force Academy und der landesweit höchsten Abschlussquote von USAFA-Falcon-Stipendiaten

Internats- und Tagesoptionen für Schüler der Klassen 8–12 und Absolventen

In einer Zeit, in der Familien nach Schulen suchen, die mehr leisten als nur zu unterrichten – die Resilienz aufbauen, Führungsqualitäten fördern und Schüler auf ein bedeutungsvolles Leben vorbereiten –, bietet die Randolph-Macon Academy eine überzeugende Antwort. Während Front Royal königliche Majestäten empfing, tat die Randolph-Macon Academy weiterhin das, was sie seit dreizehn Jahrzehnten tut: Aufrecht stehen, stolz führen und zur inneren Entwicklung inspirieren.

Weitere Informationen finden Sie bei Randolph-Macon Academy unter www.rma.edu.

Informationen zur Randolph-Macon Academy

Die Randolph-Macon Academy ist eine koedukative Internats- und Tagesschule zur Vorbereitung auf das College für Schüler der Klassen 8 bis 12 sowie der Postgraduate-Klasse in Front Royal, Virginia. Die 1892 gegründete Akademie ist bekannt für ihre einzigartige Kombination aus akademischem Anspruch, Führungskräfteentwicklung, Charakterbildung und herausragenden Ergebnissen bei der Vorbereitung auf das College und die Dienstakademien.

Medienkontakt:

Direktor der Zulassungsstelle

Randolph-Macon Academy

200 Academy Drive

Front Royal, Virginia 22630

(540) 636-5484

[email protected]

www.rma.edu

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